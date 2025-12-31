Oración para tener suerte en Año Nuevo

Las creencias no necesariamente tienen que ser religiosas, pero el hecho de elevar una petición puede cambiar el panorama - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En diciembre, los creyentes aprovechan para acercarse aún más a Dios, al Universo, la naturaleza o la fuerza en la que crean. Algunos lo hacen por medio de oraciones en las que expresan su gratitud por el año que termina y peticiones sobre el año que inicia, pues consideran que es el tiempo propicio para hacer un balance y terminar el ciclo con la actitud positiva para todo lo que se aproxima.

Entre las oraciones más frecuentes, algunos de los creyentes emplean sus palabras para pedir por uno de los aspectos más comunes: se trata del dinero. Y es que cada año, las personas elevan sus peticiones al cielo con el fin de mejorar su economía.

Ante este panorama, existen varias oraciones que pueden emplear para que se les cumpla el deseo anhelado de tener mayores ingresos. Sin embargo, es importante recalcar que no existe ninguna regla para realizar una plegaria, puesto que puede recitar las frases que resuenen en su corazón y así la petición se vuelve aún más personalizada.

Algunos encienden velas para rezar con tranquilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Incluso, hay algunos que optan por combinar las oraciones tradicionales con sus propias intenciones, pues consideran que así la súplica es escuchada por la fuerza en la que creen y termina por cumplirse.

Oración por la prosperidad

“Pido por la protección, bienestar y la capacidad de compartir mis logros con mis seres queridos. Derrama sobre mí tus bendiciones y abundancia. Además de la fortaleza que necesito para enfrentar los desafíos y alcanzar mis metas personales y familiares.

Dios (o la fuerza en la que crea) eterno y de bondad, que pueda gozar de buena salud, protégeme de los males que puedan estar al acecho, cuídame de los peligros y de las enfermedades, Ampárame de todo daño y de las malas situaciones, líbrame de la envidia, violencia y de la malicia”.

Los creyentes consideran necesario que además de dinero y prosperidad se logre la capacidad de transmitir un mensaje de amor y de alejar sentimientos negativos como el odio y el pesimismo. A lo largo de la oración, es indispensable agradecer a Dios, el Universo o la naturaleza por la compañía durante los 365 días previos y se pide que el año entrante esté lleno de provecho, productividad y prosperidad.

En esta temporada, los hogares están abiertos para recibir la bendición divina, por lo que expresan el anhelo de conocer mejor a Dios para compartir ese conocimiento con aquellos que los rodean: “Concédeme la abundancia y la prosperidad que estoy buscando”.

Para atraer el dinero debe pensar en abundancia - crédito Pixabay

Específicamente, los creyentes en Dios muestran su deseo de iniciar una vida más servicial y sincera, solicitando perdón y purificación para construir un entorno donde reine la paz y la justicia.

Así, la oración de la Organización Unidos en Oración finaliza de la siguiente manera: “Derrama abundancia, mi buen Dios, en el centro de mi vida, para no carecer de bienes materiales, ni de bienes espirituales”, por lo que los interesados en realizarla pueden terminar solicitando protección en el camino por recorrer, así como la fortaleza para tomar decisiones que conduzcan a la prosperidad” de formas legales y que atraigan resultados positivos.

La oración es una forma de conectar con Dios - crédito Pixabay

Oración para final de año

“Con cada nuevo año que llega, nos renovamos en esperanza y determinación. Pedimos que este nuevo comienzo nos traiga salud, alegría y oportunidades para crecer. Que seamos guiados por la sabiduría y la compasión en cada decisión, y que nuestros pasos vayan siempre acompañados de paz y amor. Agradecemos por lo que hemos aprendido y por lo que vendrá, con la certeza de que un futuro brillante nos espera”, indica otra plegaria bastante popular en esta temporada.