Colombia

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mansión de sus sueños en Barranquilla: “Un gasto enorme”

La creadora de contenido habló sobre el proceso de instalarse sin lujos inmediatos, apostando por construir su hogar poco a poco y sin presiones de perfección

Guardar
Mabel Cartagena se sincera sobre
Mabel Cartagena se sincera sobre su mudanza a la mansión de sus sueños en Barranquilla - crédito @flakycartagena-Instagram

Mabel Cartagena continúa compartiendo con sus seguidores cada paso de una de las etapas más emocionantes de su vida: la mudanza a la mansión de sus sueños en Barranquilla.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la presentadora y creadora de contenido respondió varias inquietudes sobre este nuevo comienzo, especialmente en lo relacionado con la decoración y el mobiliario de su nuevo hogar.

Esto porque una de las preguntas que más llamó la atención fue la que le hizo una seguidora de manera directa: “¿Te vas a mudar con todo nuevo?”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esto, Mabel fue clara y realista al explicar cómo afrontará este proceso, dejando de lado la idea de una mudanza completamente renovada y lujosa de inmediato.

La mudanza realista de Mabel
La mudanza realista de Mabel Cartagena: entre sueños, muebles usados y mucha honestidad - crédito @flakycartagena/Instagram

No. Por ahora me iré con todos los muebles que tengo e iré decorando espacio por espacio y todo a su tiempo”, respondió, destacando que la construcción de la casa ya representa un sueño cumplido, pero también una inversión considerable.

La barranquillera aprovechó para hablar sin filtros sobre el lado menos glamuroso de estrenar vivienda y explicó que amoblar una casa desde cero implica un gasto adicional muy grande.

Construir es un sueño, pero también un gasto enorme; llenar una casa de muebles nuevos es otro gasto gigante, así que por lo pronto será con los muebles que ya tenemos”, agregó.

Con estas declaraciones, Mabel Cartagena mostró una postura práctica y cercana, alejándose de la presión de tener todo perfecto desde el primer día y apostando por un proceso más gradual y consciente, algo que sorprendió a sus fans porque en otras oportunidades cuando se ha cambiado de casa, por lo general, vende varias de sus pertenencias y cambia los muebles de la sala, comedor, recibidor, entre otros.

El verdadero reto de Mabel
El verdadero reto de Mabel Cartagena en su nueva casa - crédito @mabelcartagenaserrano/IG

Sus palabras fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes valoraron la honestidad con la que habló sobre los costos reales de cumplir el sueño de tener casa propia.

La mudanza a su nueva mansión en Barranquilla marca el inicio de una etapa que, según ha dejado ver en redes, irá construyéndose poco a poco, con calma y disfrutando cada espacio a medida que lo vaya haciendo suyo, de hecho, para Navidad compartió la vista que tendrá desde la terraza del lugar e indicó que ya está ansiosa por vivir en ese espacio.

Mabel Cartagena también aprovechó el espacio para compartir detalles sobre su vida íntima, ya que le preguntaron sobre los encuentros que tenía con su pareja y si habían disminuido con el paso del tiempo, especialmente por la edad.

Un seguidor sin filtros le escribió: “¿Sebas y tú son activos sexualmente o normalitos?

Aunque Cartagena inició dejando clara la razón por la que no acostumbra comentar públicamente este tipo de temas: “No suelo hablar de esto porque tengo hijos y obviamente van a leer las respuestas y siento que no es lindo saber si tus papás son súper sexuales o no jajaja”, después reveló lo que pasa realmente entre ella y su esposo.

Mabel Cartagena responde sobre preguntas
Mabel Cartagena responde sobre preguntas sobre su intimidad con su esposo - crédito @flakycartagena/IG

Sí tengo que ser honesta y es que gran parte de una relación sana es aprender a tener intimidad (que existen muchas formas) con tu pareja... Nosotros disfrutamos muchísimo estando juntos en diversos planes, pero sabemos que como pareja también hay que conectar con la sexualidad y para nosotros es necesaria y súper importante. Yo soy de hormonas loquísimas y me la paso viendo series (ardientes) o leyendo mis libros (sensuales) y Sebas pues… hombre”, aseguró Cartagena.

Su reacción desató inmediatamente comentarios entre sus seguidores, quienes celebraron la naturalidad con la que la creadora de contenido aborda conversaciones que muchas veces se mantienen en lo privado.

Temas Relacionados

Mabel CartagenaCasa Mabel CartagenaDónde vive Mabel CartagenaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cathy Juvinao explicó que pasó con proyecto para reducir salario de congresistas en 2022: “El petrismo me culpó”

La congresista explicó detalles del proyecto de 2022 y afirmó que la polémica surgió cuando otro legislador sugirió postergar la medida, lo que desembocó en críticas y la posterior cancelación de la iniciativa

Cathy Juvinao explicó que pasó

Este es el ritual de fin de año para quedar embarazada en 2026, implica concer el ciclo menstrual

La transición de calendario establece el momento perfecto para enfocar la energía en ese propósito, pero también el autoconocimiento, el cuidado personal y la preparación física y mental que este proceso implica

Este es el ritual de

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos y qué ha cambiado de su vida

La presentadora se sinceró sobre su experiencia al iniciar tratamiento médico para la salud mental y cómo superó el miedo al estigma, inspirando a fans a conversar más abiertamente sobre este tema todavía tabú

Mabel Cartagena explicó cómo le

Este es el listado de los alimentos con los que puede intoxicarse en la cena de año nuevo

Una falla en el almacenamiento, cocción o conservación de los alimentos puede generar afectaciones en la salud horas o días después de su consumo, y dañarle la fiesta de fin de año

Este es el listado de

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

El delantero vallecaucano fue el máximo artillero en el país en el ciclo 2025, con 23 goles; además, Junior fue el mejor equipo y su entrenador, Alfredo Arias, se quedó con el título de mejor técnico

Hugo Rodallega, figura de Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Mabel Cartagena compartió detalles sobre

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mudanza que tendrá próximamente a la mansión de sus sueños en Barranquilla: contó si va a vender sus pertenencias

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos y qué ha cambiado de su vida

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

Deportes

Hugo Rodallega, figura de Santa

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre