Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mansión de sus sueños en Barranquilla: “Un gasto enorme”

Mabel Cartagena continúa compartiendo con sus seguidores cada paso de una de las etapas más emocionantes de su vida: la mudanza a la mansión de sus sueños en Barranquilla.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la presentadora y creadora de contenido respondió varias inquietudes sobre este nuevo comienzo, especialmente en lo relacionado con la decoración y el mobiliario de su nuevo hogar.

Esto porque una de las preguntas que más llamó la atención fue la que le hizo una seguidora de manera directa: “¿Te vas a mudar con todo nuevo?”

Ante esto, Mabel fue clara y realista al explicar cómo afrontará este proceso, dejando de lado la idea de una mudanza completamente renovada y lujosa de inmediato.

“No. Por ahora me iré con todos los muebles que tengo e iré decorando espacio por espacio y todo a su tiempo”, respondió, destacando que la construcción de la casa ya representa un sueño cumplido, pero también una inversión considerable.

La barranquillera aprovechó para hablar sin filtros sobre el lado menos glamuroso de estrenar vivienda y explicó que amoblar una casa desde cero implica un gasto adicional muy grande.

“Construir es un sueño, pero también un gasto enorme; llenar una casa de muebles nuevos es otro gasto gigante, así que por lo pronto será con los muebles que ya tenemos”, agregó.

Con estas declaraciones, Mabel Cartagena mostró una postura práctica y cercana, alejándose de la presión de tener todo perfecto desde el primer día y apostando por un proceso más gradual y consciente, algo que sorprendió a sus fans porque en otras oportunidades cuando se ha cambiado de casa, por lo general, vende varias de sus pertenencias y cambia los muebles de la sala, comedor, recibidor, entre otros.

Sus palabras fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes valoraron la honestidad con la que habló sobre los costos reales de cumplir el sueño de tener casa propia.

La mudanza a su nueva mansión en Barranquilla marca el inicio de una etapa que, según ha dejado ver en redes, irá construyéndose poco a poco, con calma y disfrutando cada espacio a medida que lo vaya haciendo suyo, de hecho, para Navidad compartió la vista que tendrá desde la terraza del lugar e indicó que ya está ansiosa por vivir en ese espacio.

Mabel Cartagena también aprovechó el espacio para compartir detalles sobre su vida íntima, ya que le preguntaron sobre los encuentros que tenía con su pareja y si habían disminuido con el paso del tiempo, especialmente por la edad.

Un seguidor sin filtros le escribió: “¿Sebas y tú son activos sexualmente o normalitos?”

Aunque Cartagena inició dejando clara la razón por la que no acostumbra comentar públicamente este tipo de temas: “No suelo hablar de esto porque tengo hijos y obviamente van a leer las respuestas y siento que no es lindo saber si tus papás son súper sexuales o no jajaja”, después reveló lo que pasa realmente entre ella y su esposo.

“Sí tengo que ser honesta y es que gran parte de una relación sana es aprender a tener intimidad (que existen muchas formas) con tu pareja... Nosotros disfrutamos muchísimo estando juntos en diversos planes, pero sabemos que como pareja también hay que conectar con la sexualidad y para nosotros es necesaria y súper importante. Yo soy de hormonas loquísimas y me la paso viendo series (ardientes) o leyendo mis libros (sensuales) y Sebas pues… hombre”, aseguró Cartagena.

Su reacción desató inmediatamente comentarios entre sus seguidores, quienes celebraron la naturalidad con la que la creadora de contenido aborda conversaciones que muchas veces se mantienen en lo privado.