Colombia

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Estilos despreocupados y naturales se siguen tomando el mundo ante el ritmo de vida

Las tendencias naturales conquistan el mundo de la moda a nivel mundial - crédito TikTok

La definición de las tendencias de cabello 2026 se estructuró en torno a la búsqueda de naturalidad, libertad y autoexpresión, lo que se representa en un menor tiempo al cuidado de su melena.

Así lo señaló Manuel Parra, estilista de France Manuel Peluqueros, en diálogo con Vogue España, “es un look que no pide permiso, simplemente ocurre”. Basados en esta premisa, los expertos y referentes de la industria se refirieron a los cortes y estilos que dominarán el mundo en 2026.

Del mismo modo, las pasarelas apostaron por “tonos de aspecto natural, de manutención mínima y que te prometen lucir estilosa incluso cuando los días entre citas al salón se vuelvan más extensos”, según Vogue México, demostrando que esta inclinación por lo natural se refleja tanto en color como en corte.

Los nuevos colores y cortes
Los nuevos colores y cortes mezclan sofisticación y sutileza como lo muestran las grandes estrellas - crédito Instagram

En cuanto al color, el castaño oscuro, conocido como “Espresso Martini Brunette” es una tendencia que se caracteriza por una base intensa con sutiles reflejos cálidos “que aportan profundidad, multidimensionalidad y un toque extra de brillo al cabello”.

Por otro lado, los tonos cobrizos cálidos destacaron como opciones “que en pieles claras suman brillo y un efecto de bronceado natural, y en aquellas más morenas prometen un contraste moderno y sofisticado”, de acuerdo con Vogue México.

El negro profundo se mantuvo como un favorito atemporal: “Ya sea que tengas un subtono frío y busques un contraste deslumbrante… o que predomine el cálido y lo utilices como complemento para armonizar tu look”. Este tono fue identificado como una opción “elegante y misteriosa” por artistas como Demi Moore y Dua Lipa.

Otra de las apuestas fue el tono que combina miel, rubio y jengibre, denominado “Honey ginger blonde”: “Es una apuesta juvenil que te invita a transicionar de una manera sutil del marrón al dorado (o viceversa)”, describió la famosa revista.

Lo mismo sucede con los rubios claros, que mantienen su permanencia como tendencia global. Además, el castaño caoba y los matices rojizos también se consolidaron para el 2026.

Los cortes sencillos de manejar
Los cortes sencillos de manejar y colores basados en las facciones dominan la temporada en búsqueda de la naturalidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cortes de cabello para 2026

En el ámbito de los cortes, el carré francés (corto y recto, con líneas marcadas) llega a aportar estructura a la temporada, pues tiene bastante movimiento. Parra lo definió para Vogue España como “un cuadrado perfecto, pulido y muy estructural, normalmente acompañado por un flequillo que lo convierte en un corte más atrevido que el bob clásico”.

El french bob consolidó su presencia como alternativa romántica, debido a sus “texturas ligeras, puntas algo desfiladas y flequillos que enmarcan el rostro con naturalidad”, según Pilar García, Education Expert de Schwarzkopf Professional, que aclaró que en 2026 se espera “una evolución natural de los clásicos, reinterpretados con nuevas texturas y acabados más versátiles”.

Por otro lado, el corte shaggy vivió una actualización con la técnica short-long de Parra, que propuso “capas internas que alternan longitudes para crear movimiento y volumen sin esfuerzo” para hacer un look rebelde y de espíritu libre.

Este corte de pelo moderno
Este corte de pelo moderno y elegante, resalta su estilo sofisticado y confianza personal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, los flequillos continúan siendo protagonistas, según el experto Manuel Parra: “el flequillo de Jane Birkin, recto, despuntado y delicado; y el de Brigitte Bardot, más largo, abierto y con ese volumen tan característico son el elemento más recurrente de la temporada”.

El long bob continúa como fórmula intermedia. Según la especialista de Schwarzkopf Professional en Vogue España, “para quienes buscan un cambio sin arriesgar demasiado, las tendencias se inclinan por cortes en capas que generen movimiento, desde melenas XXL hasta longitudes midi”, demostrando que la dimensión y la naturalidad no solo aportan movimiento, sino que siguen siendo ese toque femenino en medio de la era rebelde para los looks de 2026.

