Las noticias que fueron tendencia en Colombia durante 2025

Estas fueron algunas de las noticias registradas en Colombia que fueron virales - crédito Jesús Avilés / Infobae

En la actualidad, no solo los medios de comunicación informan a las personas sobre lo que se registra cada día en Colombia y el mundo, siendo las redes sociales una herramienta que se ha consolidado en ese aspecto para las nuevas generaciones.

Plataformas como X, Instagram o Facebook son utilizadas a diario por internautas para exponer situaciones que se registran en sus lugares de origen, y en algunas ocasiones esos hechos terminan siendo noticia nacional, o provocan que situaciones puntuales sean tendencia en el territorio nacional.

Es por ello que, Infobae Colombia hace una recapitulación sobre las noticias del 2025 que llamaron la atención de propios y extraños, terminando siendo tendencias en el país.

Este es el calendario de las tendencias noticiosas de 2025:

La casa de los famosos Colombia

Andrés Altafulla ganó 'La casa de los famosos' en su segunda temporada- crédito Canal RCN

El 26 de enero comenzó a emitirse la segunda temporada de La casa de famosos, reality de RCN que reúne a varias celebridades para que estas convivan en un espacio cerrado con cámaras que captan todo lo que se registra en ese lugar.

Con 28 participantes, este show fue tendencia nacional durante los meses que estuvo al aire, haciendo que en redes sociales los usuarios opinaran sobre lo que hicieron celebridades como Altafulla, Melissa Puerta, Yina Calderón, La Liendra o Karina García.

Tras 135 días de convivencia, el 9 de junio se transmitió el capítulo final del reality, en el que se consagró el barranquillero Altafulla como ganador; sin embargo, toda la trama final del programa se vio opacado por el contexto que se registraba en Colombia tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Atentado y muerte de Miguel Uribe Turbay

El asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue sin ser esclarecido - crédito Colprensa

En uno de los hechos más negativos para Colombia durante 2025, el 7 de junio de 2025, en medio de un evento de campaña en Bogotá, el precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado en el que un menor de edad le propinó varios disparos.

Tras varias semanas internado en la Fundación Santa Fe, el 11 de agosto se confirmó el deceso de Uribe Turbay, que se convirtió en el octavo candidato presidencial que ha sido asesinado en la historia de Colombia.

Durante los 34 días que Miguel Uribe Turbay estuvo luchando por su vida, su nombre fue tendencia en Colombia por las muestras de cariño que le expresaron los colombianos en redes sociales.

Santa Fe y el título del fútbol colombiano que le dio la vuelta al mundo

El delantero de 40 años marcó el gol del título a pesar de estar lesionado - crédito EFE

El 29 de junio de 2025, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe definieron la final del torneo apertura en Colombia, serie que iba igualada tras el empate sin goles en Bogotá de la ida.

En el compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot, todo parecía indicar que el campeón sería el ganador de la tanda de penales, puesto que a pocos minutos para que terminara el partido, no había opciones claras de gol para ninguno de los equipos.

Sumado a ello, sobre el minuto 77, Hugo Rodallega, capitán y referente de Santa Fe, sufrió una lesión muscular por la que lloró en medio del terreno de juego mientras uno de sus compañeros se preparaba para ingresar al partido.

Mientras el suplente del Cardenal se ponía los guayos, el árbitro ordeno seguir el partido y segundos más tarde Rodallega quedó de frente al arco rival y anotó el tanto de la victoria de Santa Fe. Toda esa secuencia le dio la vuelta al mundo e hizo que el título del Cardenal fuera mencionado en diferentes medios internacionales.

El caso Valeria Afanador

La menor fue vista por última vez en medio de la jornada escolar - crédito X

Desde el 12 de agosto, cuando se anunció la desaparición de la menor de 10 años Valeria Afanador, que fue vista por última vez durante la jornada escolar del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, en redes sociales se hicieron virales imágenes de la pequeña.

La búsqueda, que incluyó equipos de rescate, autoridades y población civil que se sumó con el paso de los días, terminó el 29 de agosto, cuando la menor fue encontrada sin vida en río Frío, a pocos metros de la institución.

Este caso sigue vigente debido a que los padres de la menor exigen respuestas de las autoridades sobre la responsabilidad del centro educativo o sobre la posibilidad de que se trate de un asesinato; además, ha llamado la atención de que el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca aseguró que sus hombres habían buscado previamente en la zona en la que finalmente fue encontrada la menor.

Video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Este hecho hizo que en Colombia se volviera a hablar sobre la importancia de tener un proceso legal individual para crímenes virtuales de esa índole - crédito X

El 7 de septiembre, la modelo Isabella Ladera y el artista Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, fueron tendencia en Colombia debido a que se filtró un video íntimo de cuando eran pareja.

Usuarios compartieron la grabación en plataformas como X, Instagram, TikTok y Telegram, provocando que Ladera se pronunciara mediante un comunicado en el que afirmó estar “devastada” y señaló al cantante de ser el responsable de la filtración.

Semanas después, la modelo instauró una denuncia formal en contra de Beéle, a pesar de que este aseguró en reiteradas ocasiones que no fue el responsable de exponer el video sexual.

Acuerdo entre TransMilenio y Epa Colombia

En enero de 2025 fue ratificada la condena contra Epa Colombia, ocho meses después firmó un acuerdo con TransMilenio - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue tendencia durante gran parte del año por el proceso legal que afronta por haber vandalizado buses de TransMilenio en 2019.

Desde prisión, tras ser condenada a más de cinco años de prisión, Epa Colombia protagonizó entrevistas en las que pidió llegar a un acuerdo con el sistema integrado y recuperar su libertad.

Finalmente, el 18 de septiembre firmó un acuerdo con la empresa mediante el cual se comprometió a cubrir los daños generados, pagando una suma cercana a 1.200 millones de pesos.

El pacto hace parte de un principio de oportunidad otorgado por la fiscalía, que permite la suspensión provisional de la acción penal si se cumple con la reparación del daño. De esta forma, si Epa Colombia cancela la totalidad del monto acordado y no comete nuevas conductas delictivas, podría recuperar su libertad de manera anticipada antes de cumplir la totalidad de la condena impuesta.

La pelea entre Lily Díaz y Dayana Jaimes

Dayana Jaimes y Lily Díaz fueron tendencia en Colombia durante varios días - crédito @dayanajaimes55 - @lilydiazg/Instagram

Debido a que se trata de uno de los artistas más famosos de la historia de Colombia, todo lo que involucra a los familiares de Diomedes Díaz suele ser noticia a nivel de entretenimiento en el país.

Es por ello que, en octubre de 2025, la confrontación entre Lily Díaz y Dayana Jaimes, que surgió debido a diferencias personales y familiares relacionadas con el legado del cantautor, se volvió tendencia durante varios días.

Las discusiones se intensificaron debido a la exposición pública de asuntos privados en redes sociales y entrevistas, incluyendo señalamientos sobre infidelidades. En medio del conflicto se afirmó que Lily Díaz había sido engañada por su esposo con Jaimes, que a la vez es la viuda de Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz.

Usuarios se dedicaron “trinos” de Petro en X

El mandatario nacional fue tendencia por publicaciones divertidas sobre su actividad en X - crédito X

En el inicio de noviembre, el presidente Gustavo Petro fue tendencia en X por las publicaciones que hace de manera constante en esta red social. Aunque no es un secreto que la plataforma mencionada es la más utilizada por el mandatario, internautas se unieron para exponer el contenido subido por Petro de manera jocosa.

Durante varias jornadas, usuarios tomaron fragmentos de publicaciones realizadas por el presidente para dedicar mensajes “románticos” a otras personas.

Por ejemplo, tomaron la parte en la que Petro escribió “Quizás algún día tomo un trago de whisky, que acepto a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil”, en medio de un momento de tensión con Donald Trump, para replicarlo en otros contextos.

Disputa entre Pirlo y Blessd

Pirlo Y Blessd protagonizaron una "tiradera" que conmocionó a los seguidores del género urbano - crédito @pirloconpowerr @blessd / Instagram

En la última semana de noviembre, después de haber protagonizado una noticia por una denuncia ante la fiscalía por crímenes como secuestro y tortura, la disputa entre los artistas urbanos Pirlo y Blessd tomó un nuevo nivel.

Esto se debió a que el vallecaucano publicó un sencillo de “tiradera”, como se le conoce a las canciones en las que los artistas de reguetón y trap hablan mal de otro colega.

En su canción, Pirlo afirmó que “El Bendito” había sido golpeado por Feid en la final de la Copa América de 2024 y hasta aseguró que Blessd tenía un fetiche con las personas transexuales.

Horas más tarde, Blessd publicó una respuesta contra Pirlo, al que describió como un drogadicto que estaba buscando generar un conflicto para que sus canciones tuvieran éxito.

Colombia está en la Copa del Mundo 2026

La Tricolor hará parte de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos - crédito FCF

Tras haber sido eliminada en el proceso eliminatorio para la Copa del Mundo de 2022, en Colombia había gran expectativa por consolidar el regreso de la Tricolor a una cita orbital en 2026.

Esto se concretó en la última fecha de las eliminatorias ante Venezuela, tres puntos con los que Colombia aseguró el tercer puesto de la tabla de posiciones, siendo superado únicamente por Argentina y Ecuador.

El 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del mundial, en el que Colombia estuvo en el bombo dos. Tras el evento, el equipo cafetero fue ubicado en el cuadrangular K junto con Portugal, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes de la FIFA.

Petro y sus cruces con Donald Trump

Petro ha sido tendencia por sus cruces con Donald Trump y la ausencia de pronunciamientos para tomar postura sobre lo que pasa en Venezuela - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En una constante que se ha mantenido durante todo el 2025, el presidente Gustavo Petro ha protagonizado varios cruces con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo con las formas con las que el mandatario colombiano ha enfocado la lucha contra el narcotráfico, sumado a los diálogos de paz con grupos armados que han permitido que estos se reubiquen y sigan delinquiendo.

Precisamente, este hecho ha sido tendencia de manera constante debido a que Gustavo Petro ha dedicado extensos textos para pronunciarse en contra de Trump, que ha mencionado la problemática que se registra en Colombia, aunque ha optado por mostrarse distante de la figura de presidente latinoamericano.