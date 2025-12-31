Colombia

Joven de 22 años lucha por su vida tras ser atropellada por una camioneta que cruzó un semáforo en rojo en Bogotá

El conductor, que no detuvo su marcha tras el accidente, es buscado por las autoridades, mientras la familia de la víctima pide avances en la investigación y justicia

Guardar
Ciudadanos auxiliaron a la víctima
Ciudadanos auxiliaron a la víctima tras el accidente, mientras las autoridades llegaban al lugar de los hechos. - crédito captura de video/RCN

Una joven de 22 años fue atropellada mientras cruzaba un paso peatonal en el norte de Bogotá por una camioneta que no respetó el semáforo en rojo. El incidente, registrado a las 10:26 p.m. del lunes 29 de diciembre, interrumpió los planes de celebración de fin de año de su familia y puso en evidencia la problemática de la siniestralidad vial en la capital. Según informó RCN, la víctima, identificada como Dayana Michelle Galindo, se dirigía a su hogar tras finalizar su jornada laboral en un restaurante.

Las cámaras de seguridad del sector documentaron el instante en que Dayana Michelle Galindo cruzaba por el paso peatonal de la calle 76 con carrera séptima, cuando dos conductores, uno de motocicleta y otro de una camioneta negra, ignoraron la luz roja. El video muestra que, tras el paso de la motocicleta, la camioneta impactó a la joven, dejándola tendida en el asfalto. Ninguno de los responsables detuvo su marcha para auxiliarla.

Lesiones y estado de salud de la víctima

El padre de la víctima, Jhon Alexander Salamanca, explicó a RCN que su hija presenta fractura de tibia y peroné, luxaciones en la cadera y fractura en la cabeza con herida abierta. Los médicos estiman que el proceso de recuperación podría demorar entre tres y seis meses. Mientras tanto, la familia permanece acompañando a Dayana Michelle Galindo en el centro asistencial del norte de la ciudad.

La joven resultó con múltiples
La joven resultó con múltiples fracturas y lesiones, según el reporte médico entregado por sus familiares. - crédito RCN

Responsables no han sido localizados

La fuga de los implicados ha dificultado las labores de las autoridades. De acuerdo con el relato del padre al medio, dos motociclistas intentaron seguir a la camioneta después del accidente, pero no lograron alcanzarla debido a la velocidad con la que el conductor se desplazaba. “Lo más fijo es que el tipo iba borracho”, señaló Jhon Alexander Salamanca.

Familia pide justicia y avances en la investigación

La familia de Dayana Michelle Galindo solicitó públicamente que se agilicen las investigaciones y que los responsables respondan ante la justicia. La madre y el padre permanecen atentos al desarrollo de las pesquisas mientras acompañan a su hija durante el proceso de recuperación. “Que pongan la cara, que sean responsables”, reclamó el padre.

Cámaras de seguridad captaron el
Cámaras de seguridad captaron el momento en que la camioneta cruzó el semáforo en rojo. - crédito Alcaldía de Bogotá

Ciudadanos prestaron primeros auxilios

Tras el atropellamiento, varios ciclistas y transeúntes que se encontraban en el sector prestaron los primeros auxilios a Dayana Michelle Galindo hasta la llegada de la ambulancia. La rápida acción de los ciudadanos permitió estabilizar a la joven mientras era trasladada a un centro médico.

Autoridades continúan la búsqueda de los responsables

La Policía Metropolitana de Bogotá mantiene la investigación para identificar a los autores del accidente, quienes abandonaron la escena. Según RCN, el seguimiento a las cámaras de seguridad y el testimonio de los testigos forman parte del proceso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los implicados.

El cruce donde ocurrió el
El cruce donde ocurrió el atropellamiento permanece bajo investigación de la Policía de Bogotá. - crédito Freepik

Siniestralidad vial en Bogotá

Según el Anuario de Siniestralidad Vial 2024 de Bogotá, en el último año se reportaron más de 12.000 accidentes de tránsito, con un saldo de 565 víctimas fatales. Los motociclistas fueron los más afectados, con el 47,3% de los fallecidos, y en el 19,2% de los casos de peatones arrollados hubo involucramiento de motocicletas.

El informe también señala que los accidentes suelen ocurrir durante las noches de los viernes y sábados, especialmente en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba.

Entre 2019 y 2024, las muertes de peatones asociadas a motocicletas aumentaron un 33%, mientras que desde 2022, el 60% de los siniestros viales fatales involucraron a conductores de motocicleta. Las autoridades de tránsito atribuyen la mayoría de estos incidentes a la alta velocidad y la imprudencia de los conductores.

