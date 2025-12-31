Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Jessica Cediel reaparece en redes sociales tras la controversia por imágenes del velorio de su padre, Alfonso Cediel - crédito composición fotográfica

Jessica Cediel, reconocida presentadora, modelo y actriz de la televisión colombiana, reapareció a sus redes sociales. Su regreso ocurre tras la polémica generada por la publicación de imágenes durante el velorio de su padre, Alfonso Cediel.

La comunicadora, que ha sido una figura constante en el entretenimiento nacional, compartió un mensaje en el que expresó el impacto emocional que experimenta tras la pérdida de su progenitor.

“Hay momentos para los que la vida no te prepara. Creo firmemente que después de un duelo la vida te cambia completamente en un antes y un después”, publicó en su cuenta de Instagram.

En su mensaje de regreso, la bogotana compartió una reflexión de tono religioso, citando el pasaje bíblico Jeremías 29:11 y pidiendo fortaleza para quienes atraviesan situaciones similares.

“Que Dios nos llene de su misericordia y fortaleza a aquellos corazones que por estas épocas aún tenemos un vacío por dentro. Y aunque duela intensamente, permítenos aceptar con gozo tu santa voluntad”, escribió.

La reacción de la presentadora evidencia el desafío de sobrellevar una pérdida en la esfera pública, donde el escrutinio es constante y cada acto puede convertirse en motivo de debate.

Por ahora, Jessica Cediel ha optado por mantenerse activa en redes sociales, enfocándose en la memoria de su padre y en el apoyo de su círculo cercano.

La polémica tras la muerte de papá de Jessica Cediel

El fallecimiento de Alfonso Cediel ocurrió mientras recibía atención médica debido a problemas de salud que se extendieron por varios años. La noticia provocó una ola de mensajes de solidaridad hacia Jessica, tanto de parte de sus seguidores como de colegas del medio artístico.

No obstante, la controversia surgió cuando la presentadora compartió fotografías en las que aparece junto al ataúd y otros familiares durante el sepelio. Estas publicaciones dividieron la opinión pública: mientras algunos usuarios defendieron el derecho de Cediel a expresar su dolor en redes, otros la criticaron por considerar inapropiada la exposición de un momento íntimo.

La discusión escaló tras la intervención de Tuti Vargas, creadora de contenido de estilo de vida, que manifestó en un video de TikTok su desconcierto ante la publicación de imágenes en un contexto tan sensible.

“Cómo es posible que uno suba una foto en un velorio y más si es el papá de uno. Respeto el dolor que debe estar sintiendo esa familia en este momento… pero cómo carajos hay tiempo y disposición y energía para uno subir una foto”, expresó Vargas.

La respuesta de Jessica Cediel y el apoyo familiar

Frente a las críticas, la actriz utilizó sus historias de Instagram para responder de manera directa.

“Señora deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto”, escribió la presentadora.

Cediel insistió en que el proceso de duelo es único para cada persona y que la manera en que su familia decidió homenajear a su padre no debería ser cuestionada.

El respaldo a la presentadora llegó también desde el entorno familiar. Melissa Cediel, hermana menor de Jessica, publicó un mensaje en el que defendió la decisión de compartir la despedida de su padre.

“Si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida en nuestras redes, también lo haremos en la muerte, así usted no lo comparta”, afirmó Melissa, en la misma red. Además, señaló la incongruencia de criticar la expresión pública del dolor mientras se promueve el mensaje de “permitirse sentir”.