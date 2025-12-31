Colombia

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

El acuerdo, según el mensaje del antioqueño, ocurrió en privado “hace meses”, con el diálogo que prioriza la madurez

Los artistas tuvieron un enfrentamiento
Los artistas tuvieron un enfrentamiento personal que incluyó una "tiradera" - crédito @JBalvin

En los últimos años, J Balvin estuvo involucrado en varias polémicas, lo que incluyó una enemistad con Residente, que se convirtió en un tema público cuando el puertorriqueño le compuso una “tiradera” al antioqueño.

Después de varios meses de silencio sobre sus diferencias, Balvin reapareció en redes sociales, en donde publicó una fotografía junto con Residente y una descripción con la que confirmó que los problemas entre ellos quedaron en el pasado.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo“, fue el mensaje con el que José acompañó la publicación.

Esta es la publicación que
Esta es la publicación que realizó J Balvin en Instagram - crédito @JBalvin

A través de sus historias en Instagram, Residente confirmó su reconciliación con el antioqueño, compartiendo el mismo mensaje que escribió J Balvin junto con las banderas de Colombia y Puerto Rico.

De manera rápida, la publicación que realizó el artista de reguetón se hizo tendencia en redes sociales, en donde internautas dejaron varios comentarios a favor de que las celebridades dejaran a un lado los problemas del pasado.

“Ese es el ejemplo que le tienen que dar a las nuevas generaciones, no con peleas que no llegan a nada”, “Es de caballeros hablar las cosas y llegar a soluciones sin violencia, ese es el verdadero camino” o “Que la paz se sume con una colaboración, qué bonito sería ver que todo termina en música, que es lo que verdaderamente saben hacer los dos”, fueron algunos de los comentarios dejados por usuarios.

El puertorriqueño confirmó su reconciliación
El puertorriqueño confirmó su reconciliación con J Balvin - crédito @Residente

Al parecer, 2025 fue el año de las reconciliaciones para J Balvin, puesto que semanas atrás apareció de manera sorpresiva en un concierto de Bad Bunny en México, dejando a un lado los rumores que existían sobre su presunta enemistad.

Cabe recordar que, tras consolidar dos albums exitosos juntos, los reguetoneros dejaron de participar en eventos juntos y durante años se mantuvieron alejados de la escena pública tras el estreno de Oasis.

Además de participar del show de Benito, J Balvin compartió varias fotografías junto al también puertorriqueño, al que llamó amigo y le agradeció por permitirle estar en su gira mundial.

“Hermano. El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma. No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio“, escribió J Balvin.

J Balvin también se reconcilió
J Balvin también se reconcilió con Bad Bunny durante 2025 - crédito @JBalvin

De manera pública, J Balvin ha reconocido que la mayoría de conflictos que ha tenido en la industria se debieron a sus problemas para manejar el ego, afirmando que es una de las falencias que ha logrado dejar en el pasado.

En ese sentido, el antioqueño ha declarado que su relación con Valentina Ferrer y el nacimiento de Río, su único hijo, le ha permitido entender cuáles son las prioridades de su vida, alejándose de las rencillas a nivel musical.

De hecho, la nueva mentalidad del oriundo de Medellín quedó en evidencia durante sus presentaciones en Colombia, en donde no protagonizó un show en solitario, sino que, tanto en su ciudad natal, como en Bogotá, decidió invitar a más de 10 artistas por evento para que lo acompañaran en el inicio de la gira que continuará en 2026.

