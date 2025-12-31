Colombia

Ex mánager de Diomedes Díaz fue encontrado sin vida en un cerro de Santa Marta: autoridades investigan las causas de su muerte

Según las primeras investigaciones no hubo hurto ni signos de violencia en la escena, lo que refuerza la hipótesis de un accidente mientras Páez hacía senderismo en la zona

Manuel José Páez, que fue
Manuel José Páez, que fue ex mánager de Diomedes Díaz, en un cerro de Santa Marta

El hallazgo del cuerpo sin vida de Manuel José Páez, ex mánager de Diomedes Díaz, en un cerro de Santa Marta el 30 de diciembre, conmocionó a la comunidad artística y al público.

Las autoridades locales han orientado la investigación hacia la hipótesis de un accidente durante una actividad de senderismo, al constatar la ausencia de indicios que sugieran un robo, según informó el medio El Tiempo.

En el cierre de la jornada, los equipos de rescate concentraron esfuerzos en recuperar el cuerpo en una zona de difícil acceso del área montañosa, donde realizaron las primeras inspecciones.

Las autoridades concluyeron que no hubo hurto ni signos de violencia en la escena, lo que refuerza la hipótesis de una caída accidental mientras Páez recorría el área.

El hecho generó reacciones de pesar en el entorno de Diomedes Díaz, debido al reconocimiento profesional de Páez en la industria musical.

Durante los procedimientos, los investigadores recalcaron la necesidad de realizar exámenes forenses para aclarar con exactitud la causa del fallecimiento.

La principal línea de investigación, de acuerdo con El Tiempo, sigue centrada en un accidente ocurrido durante la práctica recreativa.

La policía instó a quienes hayan frecuentado ese sector del cerro, donde fue hallado el cuerpo de Manuel José Páez, a colaborar con cualquier información que permita esclarecer con mayor detalle las circunstancias que rodearon el caso.

El hallazgo del cuerpo sin
El hallazgo del cuerpo sin vida de Manuel José Páez, ex mánager de Diomedes Díaz, en un cerro de Santa Marta el 30 de diciembre, conmocionó a la comunidad artística y al público

Diversas personalidades del género han manifestado su pesar y han recordado la relevancia de Páez en el desarrollo del vallenato moderno, subrayando su papel como gestor y acompañante en momentos decisivos para la música colombiana.

De acuerdo con un comunicado difundido por la cuenta oficial Diomedes Díaz Vive“el universo vallenato y la ciudad de Santa Marta hoy están de luto por el fallecimiento de Manuel José Páez Álvarez, quien fuera mánager del inolvidable Diomedes Díaz durante varios años”.

En el mismo mensaje, se expresaron condolencias a la familia del exmánager y se resaltó “su cercanía y trabajo junto a Diomedes Díaz”, así como su aporte sustancial al entorno musical.

El hecho generó reacciones de
El hecho generó reacciones de pesar en el entorno de Diomedes Díaz, debido al reconocimiento profesional de Páez en la industria musical - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

Entre los años 2005 y 2013, Manuel Páez desempeñó un rol central en la estructura empresarial de Diomedes Díaz, participando en negociaciones, conciertos multitudinarios y decisiones que definieron una etapa clave del vallenato contemporáneo.

Su trabajo, aunque alejado de los reflectores, fue fundamental durante años de intensa exposición mediática para el artista, según relatan quienes compartieron con él esa época.

La noticia de su muerte, ocurrida lejos de los escenarios y en el marco de una actividad cotidiana, ha sido recibida con pesar entre colegas y amigos, quienes destacan su discreción y el impacto silencioso de su labor.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, considerado hasta ahora como un accidente en uno de los senderos más concurridos de Santa Marta, la comunidad musical permanece a la espera de los resultados oficiales que permitan dilucidar los detalles de este hecho.

