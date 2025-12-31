Elecciones 2026: encuesta asegura que Iván Cepeda casi duplica a Abelardo de la Espriella en intención de voto, pero hay dudas sobre el encuestador

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales

La más reciente medición de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia revela que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran las preferencias ciudadanas, según la encuesta de la firma W.A.A. (William Acero Arango), inscrita ante el Consejo Nacional Electoral.

El sondeo, realizado de forma presencial a una muestra de 11.509 electores en doce ciudades principales, señala un panorama político marcado por una fuerte polarización: un 32,6 % de los consultados se identifica con la izquierda, un 29,4 % con la derecha y un 16,1 % se ubica en el centro, mientras que un 21,9 % no se adscribió a ninguna corriente.

De acuerdo con los resultados, Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 30,7 %, superando así al abogado Abelardo de la Espriella, quien alcanza un 16,2 %. Llama la atención el resultado del voto en blanco, que se posiciona en tercer lugar con 11,8 %, muy por encima del cuarto y quinto puestos, ocupados por Sergio Fajardo (6,7 %) y Roy Barreras (6,1 %) respectivamente.

Según la medición de W.A.A., los escenarios de segunda vuelta consolidan la ventaja de Cepeda: frente a De la Espriella, Cepeda obtiene 42,1 % frente a 29,0 %; contra Fajardo, el resultado es idéntico para el candidato de izquierda (42,1 % contra 19,1 %); y frente a Vargas Lleras, la diferencia aumenta a 44,4 % frente a 15,4 %. En todos estos enfrentamientos, el voto en blanco mantiene una presencia significativa y aventaja a sus contrincantes directos.

Estos resultados fueron compartidos por María Jose Pizarro, senadora y política colombiana, que ahora, es la jefe de debate, del precandidato Cepeda, candidato del Pacto Histórico para dar la pelea por llegar a la casa de Nariño a mediados del 2026.

Así lo celebró en su cuenta de X: "Atención! Nueva encuesta. Nuestro candidato @IvanCepedaCast lidera la intención de voto presidencial con más del 30% de favorabilidad. Su liderazgo representa continuidad del cambio, justicia, democracia y proyecto de unidad. Vamos por el triunfo!“.

Dudas con la veracidad de la encuesta

El surgimiento de dudas sobre la última encuesta presidencial en Colombia ha puesto bajo la lupa la transparencia en la medición de la opinión pública de cara a 2026.

Melquisedec Torres, periodista, planteó interrogantes esenciales sobre la legitimidad del estudio difundido por W.A.A. (William Acero Arango), registrado recientemente ante el Consejo Nacional Electoral.

Desde sus redes sociales, Torres puso en primer plano la opacidad detrás de la publicación: “Atentos. ¿Quién es William Acero Arango, el encuestador que - según su ficha técnica - pagó su propia encuesta presidencial con 11.509 encuestados en 12 ciudades?”, preguntó Torres a través de su cuenta en X.

La investigación del comunicador apunta a la falta de información sobre el responsable de la firma, así como a los criterios de selección y el tamaño de la muestra utilizada.

La magnitud logística y financiera de un estudio de tales dimensiones genera suspicacias. En palabras de Torres: “¿Cuánto cuesta una encuesta presencial de ese tamaño?”, cuestionó, estableciendo el eje del debate sobre los recursos requeridos y la posible existencia de actores no declarados.

Sus dudas se detienen también en la composición misma de la muestra, sugiriendo inconsistencias clave al comparar la representatividad de la población encuestada en las principales ciudades: “¿Es creíble una encuesta donde la muestra de Bogotá es casi la misma de Pasto, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Armenia?”.

Estos señalamientos ponen en tela de juicio la validez estadística al equiparar urbes con dinámicas poblacionales muy dispares.

A lo anterior suma un elemento de calendario. Según Torres: “Una encuestadora que acaba de recibir autorización del @CNE_COLOMBIA (Res. 12167) hace 3 días, ¿a qué horas hizo esa encuesta, incluyendo a excandidatos como Cabal y Miguel Uribe?”, remarcó, apuntando las dificultades logísticas para realizar y procesar una muestra tan grande en tan corto tiempo tras obtener el aval del ente electoral.

El periodista también remarcó el hecho de que la investigación fue difundida por El Espectador y añadió una advertencia directa: “Ojo don @fidelcanoco”, cerrando así su crítica central sobre la fiabilidad de los resultados publicados por W.A.A.