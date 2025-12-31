Colombia

Camilo Romero acusó a Álvaro Uribe de “amargarles la vida” a los trabajadores por su postura sobre el salario mínimo

El precandidato presidencial publicó mensajes en X en los que acusó al expresidente Álvaro Uribe de afectar los derechos de los trabajadores, luego de que el Gobierno nacional anunciara el salario mínimo para 2026

Camilo Romero, precandidato presidencial; Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Gobierno nacional anunció el salario mínimo para 2026, que quedó en $1.746.880; al sumar el auxilio de transporte, la cifra alcanza los $2.000.000.

Tras esta decisión, Álvaro Uribe publicó en la red social X su opinión sobre las políticas laborales del actual Gobierno.

El expresidente afirmó que “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”, cuestionando el impacto real de las medidas anunciadas por el presidente Gustavo Petro.

En la misma plataforma, Uribe expresó que “hay ladrones impunes que no han creado un empleo pero en el poder lo destruyen”, refiriéndose a la gestión de empleo bajo el actual mandato.

Agregó también que “con la tesis de la economía científica se confirma que Petro fue el profesor de Chávez. Voy a preguntar a los economistas del empleo para decir algo mañana”, estableciendo una comparación entre las políticas económicas de Petro y las implementadas en Venezuela.

El expresidente Álvaro Uribe criticó el aumento del salario mínimo y aseguró que la medida terminará afectando el costo de vida de los trabajadores - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

El precandidato presidencial Camilo Romero respondió con una serie de mensajes dirigidos a Uribe.

En uno de ellos escribió: “Mejorarle el ingreso a los trabajadores jamás será amargarles la vida, Uribe. Amargarles la vida es lo que usted hizo: precarizar sus derechos, oponerse a las reformas que los favorecían y encima posar falsamente como uno de sus defensores”.

Romero señaló a Uribe como responsable de haber afectado los derechos laborales durante sus años de gobierno y de haberse opuesto a reformas en beneficio de los trabajadores.

Además, destacó destacó la diferencia entre la actual administración y las anteriores, resaltando una supuesta nueva orientación en las políticas públicas.

“Lo que no soportan es que por primera vez haya un gobierno decidido a jugarse por la gente, y no a complacer sus viejas fórmulas con las que siempre engañaron y negaron derechos”, indicó Romero.

El precandidato presidencial también cuestionó tanto el papel de Uribe en la historia del país como su actitud frente a los temas sociales.

“Usted ha vuelto a ratificar que no solo fue un presidente indolente con la gente sino que es una mala persona. Algo inmerecido con Colombia, pero que la sabiduría de la historia nunca dejará en el olvido”, señaló el exgobernador de Nariño.

Camilo Romero cuestionó a Álvaro Uribe por críticas al salario mínimo - crédito @CamiloRomero/X

Las publicaciones de Uribe y Romero en X se centraron en el debate sobre el salario mínimo, los derechos laborales y el rumbo de la política económica en Colombia.

