Blessd conmovió al recordar su infancia humilde con emotivo mensaje: “Estas fechas son un poco sentimentales para mí”

“El Bendito” sorprendió al recordar sus raíces humildes y destacar la importancia de la familia, la sencillez y la gratitud, inspirando a miles de seguidores en redes sociales con su reflexión sincera

Blessd compartió un mensaje emotivo
Blessd compartió un mensaje emotivo en redes sociales donde reflexionó sobre sus raíces humildes y la importancia de la familia durante la Navidad - crédito @blessd/Instagram

El cantante colombiano Blessd sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un mensaje donde recordó el pasado navideño de su infancia y sus raíces humildes.

En una publicación reciente, el artista posó junto a un carro clásico Renault 4 azul, evocando los años en que los lujos estaban fuera de su alcance y la música era solo un sueño lejano. La reflexión de “El Bendito” se viralizó rápidamente, generando una ola de reacciones positivas y muestras de apoyo en plataformas como Instagram.

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, utilizó la imagen del automóvil antiguo para subrayar la importancia de la humildad, incluso en medio del éxito. En el mensaje publicado, el reguetonero escribió.

El artista colombiano Blessd posó
El artista colombiano Blessd posó junto a un clásico Renault 4 azul para evocar su infancia y las dificultades económicas que enfrentó en Medellín - créditoblessd / Instagram

“Estas fechas son un poco sentimentales para mí; hace 6 años se pasaba con lo mínimo en estos diciembres, y ahora que todo mejoró me doy cuenta de que, por más dinero que se consiga, lo más importante va a ser tener los pies en la tierra, seguir siendo el mismo y no dejarse contaminar de todo lo que este mundo trae”.

El cantante de Medellín insistió en la necesidad de valorar a la familia por encima de los logros materiales. En su posteo, recomendó a sus seguidores aprovechar la cercanía con sus seres queridos.

“Si usted tiene a su mamá con usted, abrácela; si tiene a sus hermanos, dígales que los ama; si tiene a su hijo ahí, pase todo el tiempo del mundo con él. Y lo más importante: siempre rodeado de Dios y de personas que de verdad te quieran por lo que eres y no por lo que tienes”.

El mensaje de Blessd viralizó
El mensaje de Blessd viralizó en Instagram, generando miles de reacciones positivas de sus seguidores y fortaleciendo su reconocimiento internacional - crédito blessd / Instagram

La publicación, acompañada de varias fotografías junto al vehículo, aludió directamente a los orígenes del artista y a las dificultades económicas que afrontó durante su niñez y adolescencia en Medellín, capital del departamento de Antioquia. El intérprete de Condenado al éxito vivió periodos donde la celebración de la Navidad implicaba ajustarse a lo indispensable, sin lujos ni excesos.

2025 representó uno de los mejores momentos para la carrera musical de Blessd. El cantante anunció su primer concierto en un estadio de su ciudad natal, un hito en su trayectoria que busca superar en 2026.

“Agradecido con la vida por otro año más cumpliendo mis sueños”, expresó el artista, que ha visto crecer su reconocimiento internacional y la fidelidad de su público.

Entre los fragmentos más destacados del mensaje, el cantante de Tendencia global enfatizó: “Feliz año para todos y acuérdense de que los lujos, la belleza y el dinero son pasajeros. Busquen de Dios, busquen un hogar y nunca envidien al prójimo”.

Stiven Mesa Londoño utiliza la
Stiven Mesa Londoño utiliza la imagen del vehículo antiguo para resaltar el valor de la humildad frente al éxito y los logros materiales - crédito blessd / Instagram

Esta frase se convirtió en una de las más compartidas por los usuarios, que identificaron el mensaje del artista como un llamado a priorizar los valores esenciales sobre lo material.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Miles de seguidores dejaron comentarios en apoyo y admiración hacia el cantante, resaltando la autenticidad de su relato y la motivación que representa para quienes atraviesan circunstancias similares.

“Feliz año nuevo, siempre Blessd”; “Súper bien; que RECONOZCAS.. el propio ejemplo de TRABAJO Y CONSTANCIA 👏🔥💙“; ”Bueno o malo el socio es un ejemplo de superación ni el más berraco (sic)“, son algunos de los mensajes que se leen.

Blessd recomienda dar prioridad a
Blessd recomienda dar prioridad a los lazos familiares y rodearse de personas que valoren el ser por encima del tener - crédito blessd / Instagram

El gesto de Blessd de posar junto al Renault 4 y rememorar sus inicios fue interpretado como un recordatorio de la importancia de la gratitud y la sencillez, incluso después de alcanzar el éxito profesional.

El mensaje del artista, firmado con su nombre completo, cerró con un saludo a sus seguidores y un deseo de prosperidad para el nuevo año, consolidando su imagen como referente de resiliencia y cercanía con sus raíces familiares y culturales.

