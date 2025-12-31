Colombia

Ataque en El Tarra, Norte de Santander, dejó varios heridos: drones cargados de explosivos habrían afectado a menores de edad

Los enfrentamientos entre ambos grupos armados han elevado la tensión en la región y podrían provocar nuevos desplazamientos forzados, como ocurrió hace un año cuando iniciaron choques similares

Video muestra los graves daños materiales ocasionados por un ataque en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Las imágenes recorren las zonas afectadas - crédito redes sociales/X

Los enfrentamientos entre las Farc y el ELN han elevado la tensión en la región y podrían provocar nuevos desplazamientos forzados, como ocurrió hace un año cuando iniciaron choques similares entre los dos grupos guerrilleros.

Al menos cinco personas resultaron heridas, incluidos dos menores de edad, tras ataques efectuados con drones contra viviendas en el corregimiento Filo el Gringo, zona rural del municipio de El Tarra, departamento de Norte de Santander.

En las imágenes que se conocieron durante la mañana del 31 de diciembre, queda en evidencia el reciente incremento en la violencia obedece a la ofensiva de las Disidencias de las Farc para disputar el control territorial al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este punto estratégico del Catatumbo.

Los ataques con drones han sido dirigidos a viviendas presuntamente utilizadas como refugio por miembros del ELN.

