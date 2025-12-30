Colombia

Se incendiaron los dormitorios del Comando de la Policía en Bucaramanga: no se reportaron fallecidos

La emergencia se registró hacia la 1:00 a. m. en el tercer piso del edificio, en el área de dormitorios de los uniformados; la rápida activación de los protocolos y el apoyo de Bomberos evitaron heridos

Un incendio estructural se registró en la madrugada de este martes en el tercer piso del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga; la emergencia fue controlada sin dejar víctimas - crédito red social X

Un incendio estructural registrado en la madrugada de este martes 30 de diciembre en el tercer piso del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fue controlado de manera oportuna gracias a la rápida activación de los protocolos de emergencia y al trabajo coordinado entre las autoridades.

El siniestro, que se produjo hacia la 1:00 a. m., no dejó personas fallecidas ni heridos de gravedad y tampoco afectó la prestación del servicio policial en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, las llamas se originaron en uno de los dormitorios de los uniformados y, de manera preliminar, se atribuyen a un posible cortocircuito.

No obstante, las autoridades indicaron que aún se adelantan los peritajes técnicos correspondientes para confirmar la causa exacta del incendio y evaluar el estado estructural del área afectada.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que la reacción inmediata del personal permitió evitar que el fuego se propagara a otras dependencias estratégicas del edificio, lo que redujo considerablemente los daños materiales, de acuerdo al informe del medio Blu Radio.

Asimismo, destacó que la evacuación preventiva se realizó de forma ordenada y sin contratiempos, priorizando la vida y la integridad de los funcionarios.

Autoridades locales y organismos de
Autoridades locales y organismos de socorro actuaron de forma coordinada para evitar la propagación del incendio en el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga - crédito red social X

El comandante operativo de la institución, teniente coronel Misael Quiroga Morales, resaltó la importancia de la capacitación permanente del personal frente a situaciones de emergencia.

Quiroga Morales también explicó que durante la atención del incidente se activó el denominado “Trinomio de la Seguridad Ciudadana”, una estrategia que articula el trabajo de la Policía Nacional, las autoridades locales y los organismos de socorro.

Este mecanismo permitió una acción coordinada y efectiva para controlar las llamas y garantizar la seguridad en el lugar.

En la atención de la emergencia participaron unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga y la Secretaría de Seguridad municipal, quienes trabajaron de manera conjunta para extinguir el fuego y acompañar el proceso de evacuación.

Según el reporte oficial, aunque se presentó una alta concentración de humo y una mayor intensidad del fuego en el punto de origen, la situación fue contenida sin que se comprometiera la integridad física del personal.

La rápida activación de los
La rápida activación de los protocolos de emergencia evitó la propagación del fuego a otras dependencias del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga - crédito red social X

Tras el control del incendio, las autoridades iniciaron las inspecciones técnicas y estructurales en el tercer piso del comando policial, con el fin de determinar el alcance de los daños materiales y verificar que las condiciones del inmueble sean seguras antes de reanudar las actividades administrativas en esa zona.

Incendio en una fábrica de colchones en Malambo, Atlántico

Este incidente en Bucaramanga se produce en medio de una serie de emergencias similares registradas en distintas regiones del país. En el departamento del Atlántico, un incendio de gran magnitud destruyó por completo una bodega dedicada a la fabricación de colchones, ubicada frente al Parque Industrial de Malambo, sin que se reportaran víctimas ni afectaciones en viviendas aledañas.

De acuerdo con información entregada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Malambo, Ralphy Coronado, de acuerdo con el medio El Heraldo, las llamas consumieron la totalidad de la infraestructura, que superaba los 500 metros cuadrados, obligando a una intervención prolongada por parte de los organismos de socorro.

En la atención de la emergencia participaron de manera coordinada unidades de bomberos de Malambo, Sabanagrande y del cuerpo oficial de Barranquilla, quienes trabajaron durante varias horas para controlar el fuego y evitar su propagación a empresas vecinas.

Las llamas consumieron una bodega
Las llamas consumieron una bodega de más de 500 metros cuadrados en Malambo, sin dejar víctimas ni afectar viviendas cercanas - crédito red social X

Según explicó Coronado, el incendio se habría iniciado en horas de la madrugada, cuando el personal de vigilancia del sector detectó un foco de fuego al interior de la bodega y dio aviso inmediato a los bomberos.

No obstante, la presencia de materiales altamente inflamables en el lugar permitió que las llamas se extendieran con rapidez, lo que dificultó las labores iniciales de control y derivó en la destrucción total de la empresa, dedicada a la manufactura de colchones sobre la vía Oriental.

Tras la extinción del incendio, las autoridades reforzaron la vigilancia preventiva en la zona para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego y adelantaron verificaciones técnicas para establecer las causas exactas del siniestro.

Aunque se descartaron personas lesionadas y daños en residencias cercanas, las autoridades confirmaron que las pérdidas económicas fueron cuantiosas y que las investigaciones continúan en curso.

