¿Satélites?, ¿Foo Fighters?, ¿fallos en la matrix?: qué son las extrañas luces en el cielo de Medellín

La aparición de luces misteriosas en el cielo de Medellín sorprendió a numerosos residentes durante la tarde del 29 de diciembre.

El fenómeno, avistado desde varios sectores de la ciudad, fue captado en imágenes y videos que circularon ampliamente entre la población y en redes sociales, generando curiosidad e incertidumbre sobre su origen.

Según los testimonios, los destellos se desplazaban de forma irregular, lo que motivó a decenas de ciudadanos a seguir el suceso con atención.

Muchos lograron registrar el momento con sus teléfonos móviles y compartirlo rápidamente en plataformas digitales, donde se multiplicaron los comentarios y teorías sobre los posibles motivos detrás del evento.

Los habitantes utilizaron sus dispositivos móviles para registrar imágenes y videos del fenómeno, que rápidamente se difundieron entre usuarios de redes, generando debate sobre su origen y posibles explicaciones - crédito captura de pantalla / X

La viralización de los registros alimentó la conversación pública, mientras la comunidad seguía activa en la difusión de estos materiales.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial que esclarezca la naturaleza de las luces observadas en Medellín, manteniendo el interés y la expectativa entre la ciudadanía.

“Son satélites de starlink que les está dando el sol”, “Por favor llévense a Karol G y a Blessd”, “Ya los extraterrestres saben dónde queda el chochal”, “‘Hesos zon los drones del ejersito de mi presidente Trump q noz ba ha liverar del kakas geriyero q noz ba ha bolber komo benesuela’”, “Los satélites de #Starlink no viajan en forma de cuña como se ve en el vídeo sino en forma de tren, de manera lineal, uno detrás del otro“, ”En 2020 vi esto mismo en pandemia, desde bello. Ersn varios y ers exactamente lo q se ve en este video. No se aun que fue. Cielo azul puntos blancos" y “Son las narcolanchas que el trompetas está persiguiendo, ya les toca volar para que no los vean”, son algunos de los comentarios que el video tiene de usuarios.

El avistamiento de un objeto luminoso en Cartagena impulsa debate nacional sobre ovnis

La reciente aparición de un objeto luminoso no identificado que surcó el cielo de Cartagena la noche del 11 de diciembre activó la alarma ciudadana y revitalizó el debate nacional sobre los ovnis, en un país donde las creencias y testimonios sobre este tipo de fenómenos presentan una de las tasas más altas a nivel global.

Un objeto luminoso cruzó el cielo de Cartagena durante la noche y fue grabado por varias personas en El Laguito, quienes reportaron movimientos poco usuales y apariencia inusual en el fenómeno observado - crédito Colombia Oscura

De acuerdo con una encuesta de la consultora francesa Ipsos de 2023, el 26% de los colombianos consideraba posible establecer contacto con seres de otros mundos durante ese mismo año, lo que posiciona a Colombia como el quinto país del mundo con mayor proporción de creyentes, solo superado por India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, y por encima de sus pares latinoamericanos como Perú, México, Brasil, Chile y Argentina.

La inquietud colectiva se intensificó cuando, horas después de la grabación en la capital de Bolívar, se reportó en Semana un avistamiento de características similares en Bogotá: testigos de ambos episodios coincidieron en la descripción de un desplazamiento lento y una iluminación anómala.

Estas coincidencias entre ciudades desencadenaron una oleada de videos y mensajes circulando por redes sociales y mensajería instantánea. Los relatores indicaron que el fenómeno observado en el área de El Laguito en Cartagena fue percibido por comensales en un restaurante turístico alrededor de las 19 horas, quienes inicialmente pensaron en una aeronave convencional, pero pronto descartaron esa hipótesis debido a la velocidad casi estática y la trayectoria de este a oeste.

En la historia reciente de Colombia, numerosos relatos y reportes fortalecen la credibilidad popular de los fenómenos aéreos anómalos.

Uno de los casos más tempranos y recordados ocurrió en Bogotá en 1964, cuando un avión T33 de la Fuerza Aérea realizó un intento infructuoso de interceptar un objeto inexplicable cerca del aeropuerto El Dorado.

Un objeto luminoso fue captado en el cielo de Cartagena, mientras se reportaron imágenes similares en Bogotá la misma noche - crédito Colombia Oscura

En las décadas sucesivas, municipios como Tabio y enclaves como la Peña de Juaica, el cañón del Chicamocha y el desierto de La Tatacoa, han ganado reputación como puntos focales de avistamientos.

La lista de testimonios incluye la declaración de un piloto que aseguró haber visto un ovni azul sobre la Peña de Juaica, el relato de un campesino de los años noventa que afirmó haber sido abducido por un platillo volador, y reportes en Cali y Puerto Salgar de encuentros reiterados con objetos descritos como de origen incierto.

La proliferación de registros audiovisuales provenientes de celulares, junto a la declaración pública de zonas de observación, ha convertido a Colombia en uno de los epicentros hispanohablantes de la expectativa ante un hipotético contacto extraterrestre.