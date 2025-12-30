Colombia

Resultados Chontico Día y Noche: números ganadores de los últimos sorteos de hoy lunes 29 de diciembre

La diversidad de premios, determinada tanto por la cantidad de números acertados como por la modalidad elegida, convierte a esta lotería en una opción atractiva para los participantes

Resultados del Chontico Noche de
Resultados del Chontico Noche de este 29 de diciembre de 2025. (Infobae)

Los sorteos de la lotería del Chontico Día y Noche se realizan diariamente cerca de las 13:00 horas y 19:00 horas locales. Este juego, de formato simple y amplias oportunidades de premio, goza de gran popularidad en el sur de Colombia y se considera una de las opciones más tradicionales y preferidas por quienes buscan ganar dinero.

La flexibilidad de este sorteo permite a los participantes elegir entre variadas formas de juego, con oportunidades que van desde acertar las tres últimas cifras hasta lograr coincidir con las cuatro cifras exactas, lo que contribuye a su atractivo.

Los resultados correspondientes al sorteo de este lunes 29 de diciembre se detallan a continuación. Quienes resulten ganadores deben conservar su boleto, ya que constituye el comprobante necesario para reclamar el premio.

Resultados Chontico Día

Conoce los resultados ganadores del
Conoce los resultados ganadores del Chontico día de este lunes 29 de diciembre de 2025. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Sorteo: 8294
  • Número ganador: 0 8 4 7
  • Quinta: 0

Resultados Chontico Noche

Este es el resultado del
Este es el resultado del sorteo nocturno de la lotería colombiana del Chontico de este 29 de diciembre de 2025. (Infobae)
  • Sorteo: 6407
  • Número ganador: 7 5 5 8
  • Quinta: 3

¿Cómo se juega la lotería del Chontico?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro números de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas y las 19:00 horas de Colombia, respectivamente y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

