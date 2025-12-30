Piel radiante para fin de año: experta recomendó no aplicar bótox o rellenos antes de las celebraciones

Si desea preparar su rostro antes de eventos importantes debe tener en cuenta los tiempos recomendados por expertos - crédito Freepik

El deseo de una piel luminosa y revitalizada cobra protagonismo en fechas claves como el 31 de diciembre, cuando los eventos sociales y las celebraciones se multiplican. Frente al estrés y los excesos propios de la temporada, la dermatología estética propone procedimientos rápidos, mínimamente invasivos y de recuperación casi inmediata.

Estos tratamientos se orientan hacia la hidratación profunda, la estimulación de colágeno y la atenuación de signos de fatiga, logrando que el rostro luzca fresco y en su mejor versión, siempre y cuando sean aplicados por un profesional.

Aunque las opciones de resultados inmediatos resultan atractivas, los especialistas insisten en la importancia de la planificación anticipada cuando se consideran intervenciones como la toxina botulínica (bótox) o los rellenos con ácido hialurónico.

Como lo recomendó la doctora Steffanny Camargo, especialista en Medicina Estética, estos procedimientos requieren de lapsos mínimos, entre 15 y 30 días, para que el efecto final sea natural y se minimice cualquier riesgo de inflamación, hematoma o asimetrías. Por ello, el margen entre la intervención y la fecha del evento se convierte en un aspecto clave para evitar resultados indeseados.

Los llamados “tratamientos flash” han ganado terreno entre aquellos que disponen de 3 a 5 días antes de una ocasión especial y buscan una mejora visible sin tiempo de incapacidad.

Según la especialista en estética, las técnicas de mesoterapia superficial, como la aplicación de polinucleótidos (PDRN), exosomas o plasma rico en plaquetas (PRP), ocupan un lugar destacado. Estos métodos promueven la regeneración celular, mejoran la textura cutánea y realzan la luminosidad con baja incidencia de hematomas.

En paralelo, los procedimientos en cabina, como la limpieza facial profesional o los peelings químicos superficiales tipo, aportan beneficios rápidos. Estos tratamientos eliminan células muertas, unifican el tono y devuelven la vitalidad natural de la piel, sin producir descamación profunda ni requerir de demasiado tiempo de reposo.

Hidratación profunda: la base para que el maquillaje luzca mejor

Lograr un maquillaje uniforme y duradero depende en gran medida de una piel bien hidratada desde las capas más profundas. Para este fin, los expertos suelen indicar los llamados skin boosters, administrados mediante mesoterapia. Destacan las fórmulas que combinan ácido hialurónico no reticulado, vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes.

Este tipo de preparación mejora la elasticidad, la luminosidad y el efecto glow del rostro, además de favorecer la adherencia y acabado de los productos cosméticos. Por lo general, los especialistas recomiendan de tres a cuatro sesiones anuales, con efectos que pueden mantenerse hasta 2 meses, lo que los convierte en una herramienta eficaz para los que desean optimizar el aspecto de la piel antes de eventos.

Cuándo conviene aplicar toxina botulínica y rellenos

En relación a la toxina botulínica, la recomendación central apunta a evitar aplicaciones de último momento. De acuerdo con los dermatólogos, los resultados iniciales empiezan a apreciarse entre 5 y 7 días después del tratamiento.

Sin embargo, el efecto más natural y armonioso suele alcanzarse cuando la aplicación se realiza al menos 20 días antes del evento, siendo el plazo ideal unos 30 días previos. Este margen permite que la toxina se asiente completamente y se reduzca la posibilidad de retoques apresurados o asimetrías.

Para los rellenos a base de ácido hialurónico reticulado, empleados para restaurar volumen o contorno facial, el consejo de los expertos es programar el procedimiento con un mínimo de 28 a 30 días de anticipación. Esto responde a que, si bien el producto ofrece resultados rápidos, también puede producir efectos transitorios como edema o hematomas. Así, respetar este plazo disminuye el riesgo de que tales manifestaciones interfieran con el aspecto deseado en fechas señaladas.

Consideraciones finales y advertencias de los especialistas

El interés por los resultados inmediatos debe equilibrarse con la información sobre los tiempos de acción y recuperación de cada técnica. Si bien los procedimientos mencionados pueden ofrecer mejoras rápidas de la textura, brillo y firmeza cutánea, el tiempo entre el tratamiento y el evento resulta fundamental para que las intervenciones sean seguras y sus efectos, naturales.