Petro salió al paso de las críticas de José Antonio Ocampo por el aumento del salario mínimo para 2026: “Me engañó intelectualmente”

El exministro de Hacienda subrayó que el incremento impactará en la inflación, además de influir en los costos de producción y, en consecuencia, en la canasta familiar

Petro salió al paso de las críticas de Jose Antonio Ocampo por el aumento del salario mínimo para 2026 - crédito Asobancaria/Presidencia

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advirtió que el reciente aumento del salario mínimo en Colombia generará efectos negativos complejos de manejar, especialmente en un país donde la informalidad laboral representa el 57,2 % en el inicio de 2025, según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Aunque el incremento beneficiará a un reducido sector, sus repercusiones económicas y sociales alcanzarán a toda la estructura productiva y podrían complicar la gestión del próximo gobierno.

En su cuenta de la red social X, Ocampo insistió en que la medida repercutirá de manera directa en la composición de los precios y en los gastos de las empresas, afectando con mayor intensidad a las micro y pequeñas. Destacó que el incremento salarial impactará en la inflación, pues muchos bienes y servicios están indexados al salario mínimo, además de influir en los costos de producción y, por ende, en la canasta familiar.

El exministro de Hacienda subrayó que el incremento impactará en la inflación, además de influir en los costos de producción y, en consecuencia, en la canasta familiar - crédito @JoseA_Ocampo/X

El ex alto funcionario también explicó que solo una décima parte de los trabajadores colombianos se beneficiarán positivamente con este aumento, mientras que el grueso de la fuerza laboral, especialmente quienes se encuentran en la informalidad, quedará sin mejoras salariales. En este contexto, Ocampo recordó: “La inflación aumentará, directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y por los aumentos en costos de producción, incluyendo en ambos casos componentes de la canasta familiar”.

Frente a las críticas, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el decreto; y señaló que fue engañado por Ocampo durante su estancia en el Ministerio de Hacienda con el fin de apoyar a miembros del Banco de la República que desestimaron su plan de Gobierno.

Petro señaló que Ocampo lo engañó - crédito @petrogustavo

“Señor Ocampo, estoy seguro que su recomendada, con la que me engañó intelectualmente, votará por subir sustancialmente la tasa de interés (sic)”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

Y agregó: “Problema: su recomendada y los otros miembros de la junta que votan con ella, todos uribistas, tienen un diagnóstico equivocado de la inflación en el caso colombiano que no les interesa corregir”.

En desarrollo...

