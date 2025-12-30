Colombia

No todos los trabajadores están felices con el salario mínimo, importante central obrera criticó el anuncio: “Van a ser muchísimas las poblaciones perjudicadas”

El dirigente sindical Jorge Iván Diez expresó que, si bien habrá beneficios directos para quienes reciben este ingreso, también podrían presentarse efectos desfavorables para diversos sectores sociales

La organización sindicales manifestaron preocupación por el posible impacto en la economía y en los empleos, luego de la decisión tomada por el gobierno sobre el nuevo monto establecido para el próximo año - crédito REUTERS/Luisa González

El presidente Gustavo Petro informó el lunes 29 de diciembre la nueva cifra del salario mínimo en Colombia para 2026, que será de $1.750.905. Sumando el auxilio de transporte, que asciende a $249.095, el monto total llegará a $2.000.000.

Esto representa un incremento del 23,7 % respecto al salario mínimo vigente en 2025, que era de $1.423.500, o $1.623.500 con el subsidio de transporte incluido.

Sin embargo, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Iván Diez, expresó que, aunque el aumento del salario mínimo para 2026 beneficiará de forma directa a quienes perciben este ingreso, también generará consecuencias adversas para distintos grupos de la sociedad, según su visión tras conocerse la decisión del gobierno de Gustavo Petro.

“La CGT Democrática e Independiente considera que el aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, aunque busca mejorar ingresos, generará impactos negativos en la economía y en la estabilidad laboral: Bien por los 2,5 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo legal, pero igual, el costo de vida en el 2026 los perjudicará”, escribió Diez en un mensaje en su cuenta de X.

Jorge Iván Diez habló del aumento del salario mínimo recientemente anunciado - crédito @JorgeDiezCGT

Junto con su declaración, Jorge Iván Díez publicó un video en el que abordó el impacto de la medida y afirmó: “Trece coma cinco millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad no devengarán el salario mínimo legal”, subrayando así que una parte significativa de la fuerza laboral quedará excluida de este beneficio.

En su mensaje, el presidente de la CGT también señaló que la decisión del gobierno afecta negativamente a un gran número de pensionados en Colombia, ya que sus incrementos anuales se calculan con base en la inflación y no en el nuevo salario mínimo. Advirtió que esto ampliará la brecha económica para este grupo y deteriorará aún más su poder adquisitivo.

“Y también las implicaciones negativas para un grupo muy amplio de pensionados de Colombia que tendrán un incremento de salario basado en la inflación y no en el incremento del mínimo legal. Luego, la brecha para los pensionados va a ser mucho más amplia y se van a empobrecer aún más”, comentó.

Jorge Iván Diez advirtió que los trabajadores sindicalizados tampoco verán reflejado el aumento del salario mínimo en sus acuerdos laborales. “Los trabajadores sindicalizados en las empresas tampoco contarán con un incremento de salario mínimo en estos niveles. Todas las convenciones colectivas, sin duda alguna estarán por debajo del diez por ciento, o sea que no los impactará positivamente”, dijo.

Jorge Iván Díez, presidente de la CGT, expone su análisis sobre el incremento del salario mínimo. Aunque celebra el beneficio para algunos trabajadores, advierte sobre los graves perjuicios para pensionados, trabajadores informales y las pequeñas y medianas empresas, además del riesgo de una mayor inflación - crédito @JorgeDiezCGT

Diez también se refirió al impacto inflacionario del incremento, advirtiendo que “en muchos bienes y servicios se incrementará con base en el incremento de salario mínimo y no en la inflación”, lo que perjudicará tanto a la clase media como a quienes recibirán el nuevo salario mínimo. Además, señaló que “el perjuicio para la pequeña y la mediana empresa va a ser absolutamente desbordado”.

Concluyó alertando sobre el posible impacto en el empleo, al afirmar que “incluso se pueden generar pérdida de puestos de trabajo, despidos, por los costos tan altos que va a implicar un incremento de esta naturaleza”.

Además, cuestionó la motivación del Gobierno nacional al señalar que, “en su afán de hacer populismo para las elecciones del próximo año, ha cometido una grave equivocación con un incremento de salario mínimo que supera con creces las expectativas”.

Por otro lado, en su mensaje difundido en X, Jorge Iván Díez también calificó el aumento del salario mínimo como una medida “populista” y enfatizó la necesidad de políticas que garanticen la protección del empleo, la formalización laboral y la estabilidad de las empresas. Sostuvo que decisiones de este tipo pueden perjudicar especialmente a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, en su mensaje difundido en X, Jorge Iván Díez también calificó el aumento del salario mínimo como una medida “populista” y enfatizó la necesidad de políticas que garanticen la protección del empleo, la formalización laboral y la estabilidad de las empresas - crédito EFE/Leonardo Muñoz

“El incremento es populista. Nuestra posición es clara: se requieren medidas integrales que protejan el empleo, la formalización laboral y la sostenibilidad empresarial, evitando que decisiones desbordadas terminen afectando a quienes más necesitan estabilidad, los trabajadores. Sobretodo los que están en las pequeñas y medianas empresas”, comentó el presidente de la CGT en su mensaje.

