Menos nacimientos en Colombia: el impacto oculto del salario mínimo de 2026

Los cambios en el salario mínimo podrían aumentar la informalidad y el desempleo juvenil, debilitando la base de cotizantes al sistema pensional, según estudios citados por David Cote - crédito Freepik

Tras el anuncio del aumento de más del 23% del salario mínimo para 2026, que hará que un empleado promedio reciba dos millones de pesos de manera mensual (sumando el auxilio de transporte), diferentes expertos han hablado sobre las posibles consecuencias que se podrían registrar en Colombia.

Aunque la mayoría se ha enfocado en la economía, en diálogo con Infobae Colombia el activista David Cote decidió enfocarse en los cambios negativos que podría generar el anuncio para el bienestar social del país.

Cote advirtió que el anuncio podría profundizar la crisis de natalidad y empleo juvenil en el país, lo que amenazaría el futuro demográfico del territorio nacional en varios aspectos.

El experto recordó que en Colombia se registran dos fenómenos críticos: el desplome de la natalidad y un mercado laboral cada vez más hostil para los jóvenes, especialmente aquellos que buscan su primer empleo formal.

El salario mínimo para 2026 en Colombia será de dos millones de pesos - crédito alponiente.com

Para argumentar su postura, recordó que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha confirmado que los nacimientos en el país se han reducido hasta en un 12%, cifra histórica que podría aumentar en 2026 si las nuevas generaciones consideran que no tienen garantías para criar hijos.

“Una sociedad que deja de tener hijos es una sociedad que compromete su sostenibilidad. Sin nuevos trabajadores no hay sistema pensional que resista, ni crecimiento económico posible”, afirmó Cote.

En ese sentido, mencionó que la reducción acelerada de nacimientos, sumada al envejecimiento poblacional, está debilitando la base de cotizantes del sistema pensional, poniendo en riesgo la promesa de una vejez digna para millones de colombianos.

Con ese contexto, Cote aseguró que el aumento del salario mínimo es una decisión sin sustento técnico, en el que el problema no es el legítimo deseo de mejorar los ingresos de los trabajadores, sino la forma en que se fija el sueldo mensual.

“Estamos ante una decisión política inconsciente y populista. El aumento por encima del 23% puede sonar bien en titulares, pero en la práctica está cerrando la puerta del empleo formal a la juventud”.

Experto afirmó que el incremento salarial podría dificultar el acceso de los jóvenes al empleo formal y afectar la sostenibilidad demográfica y económica del país - crédito Colprensa

Cote citó estudios de Fedesarrollo y la Ocde en los que se expone que en Colombia el salario mínimo equivale a cerca del 90% del salario mediano, mientras que en países desarrollados ronda el 50%, convirtiéndose en una de las barreras de entrada más altas al mercado laboral formal.

De la misma forma, lo hizo con investigaciones del Banco de la República, con las que se evidencia que cuando el salario mínimo se aleja de la productividad real, aumenta la informalidad y el desempleo juvenil, escenario que en su concepto se podría registrar en Colombia durante 2026.

“Estamos creando una generación de ‘ninis’ por decreto. Al encarecer artificialmente el primer empleo, el Estado empuja a los jóvenes a la informalidad, a la inestabilidad y finalmente, a postergar o renunciar a la idea de formar familia”, señaló Cote.

Cote indicó que la falta de garantías de un empleo estable hará que los jóvenes dejen a un lado la idea de formar una familia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el activista, la combinación de precariedad laboral e incertidumbre económica, que es un escenario que anticipó para Colombia en 2026, son los factores centrales que explicarán la caída en la tasa de natalidad que tendrá el país en los próximos años.

Es por ello que puntualizó haciendo un llamado a replantear la política salarial del país, pidiendo que se haga teniendo como base los criterios técnicos y de largo plazo que serán más positivos para la ciudadanía y no pensando en las próximas elecciones.

“La verdadera justicia social no está en decretos populares, sino en políticas responsables que permitan a los jóvenes trabajar legalmente, estabilizarse y construir familia. Si seguimos por este camino, Colombia se quedará sin jóvenes, sin pensiones y sin futuro”, puntualizó.