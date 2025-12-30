Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

La ceremonia se llevó a cabo la noche del 29 de diciembre de 2025 en Bogotá - crédito @infopresidencia/IG

El mayor general Hugo López Barreto asumió el cargo de comandante de las Fuerzas Militares (FF. MM.) de Colombia tras la ceremonia de ascensos y reconocimientos celebrada el lunes 29 de diciembre en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá.

En entrevista con W Radio el martes 30 de diciembre, el oficial encabezó su primer mensaje público asegurando que la prioridad de la institución será fortalecer la seguridad de los soldados y de la población civil, mientras acompaña el proceso de paz promovido por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con lo que señaló el general López, pondrá al servicio del país la experiencia adquirida a lo largo de sus 42 años de trayectoria en distintas unidades del Ejército y mencionó que la protección de las guarniciones y pelotones frente a las amenazas actuales se mantiene como un objetivo esencial.

“La seguridad de nuestros soldados es una prioridad. Tenemos retos inmensos en operaciones militares y en la adaptación ante los nuevos cambios que presenta la amenaza”, afirmó el comandante.

Según detalló el propio general, la estrategia de las Fuerzas Militares se fundamenta en la detección, adaptación y respuesta ante fenómenos emergentes.

El mayor general Hugo López Barreto, nuevo comandante de las FF. MM. saluda al brigadier general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia - crédito @FuerzasMilCol/X

“Nos corresponde fortalecer las capacidades de la fuerza, seguir avanzando en seguridad y protección de nuestras tropas”, puntualizó el alto oficial.

En el diálogo con la emisora, el general López abordó la relación entre las operaciones militares y las negociaciones de paz, un tema que cobra relevancia en medio de la carrera presidencial de 2026 y la última etapa del mandato de Petro.

El comandante sostuvo que la paz es un derecho constitucional para todos los colombianos y que las FF. MM. contribuyen al esfuerzo político del Gobierno.

“Estamos desarrollando operaciones militares a lo largo y ancho del país, contra todas las estructuras. Conocemos las intenciones de paz del presidente, pero también que la voluntad de los grupos armados ilegales es poca”, señaló el líder de las Fuerzas Militares.

El general insistió en que, aunque las FF. MM. respetan los compromisos adquiridos en mesas de negociación, mantienen la alerta para evitar engaños tanto al Gobierno como a la ciudadanía y a las tropas.

“Nos corresponde continuar con el desarrollo de operaciones militares, respetar lo acordado en las mesas, pero con claridades absolutas”, remarcó, en medio de lo que han sido las ofensivas por parte de dos de los principales grupos armados ilegales del país: las disidencias de las Farc del Estado Mayor Centra en cabeza de alias Iván Mordisco; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que decretó un paro armado a mediados de diciembre de 2025 por tres días.

El general López Barreto fue uno de los cinco altos mandos que fueron designados por parte del presidente Petro y el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez - crédito @FuerzasMilCol/X

La lucha contra el narcotráfico del Gobierno Petro en su última fase

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el comandante explicó que la estrategia nacional contempla acciones integrales, entre las que figura la fumigación con drones y glifosato.

Según el general López Barreto, esta tarea recae en la Policía Nacional, pero el combate a las economías ilícitas exige coordinación interinstitucional y una presencia sostenida en los territorios más afectados.

“El esfuerzo debe estar enfocado en atacar integralmente la cadena del narcotráfico, priorizar territorios y corredores críticos, y reducir el control armado ilegal de estas estructuras”, aseveró el alto oficial.

Asimismo, el comandante de las FF. MM. hizo hincapié en la importancia de la inteligencia y la acción coordinada del Estado para desmantelar las redes criminales y agregó: “Nos corresponde fortalecer nuestra estructura y proteger a la población civil de las acciones ilegales de los grupos armados organizados”-

Cómo queda todo con los ascensos militares

Uno de los puntos abordados por la emisora giró en torno a la estructura de mando dentro de las Fuerzas Militares tras los recientes ascensos.

La emisora le consultó al alto oficial sobre la relación de jerarquía entre el general López Barreto y otros oficiales, en especial el comandante del Ejército, mayor general Róger Gómez.

Estos serán los altos mandos que acompañarán a Petro en la fase final de su gobierno - crédito @infopresidencia/IG

El nuevo comandante aclaró que ascendió a general hace un año y cinco meses y que el proceso de organización de la estructura militar está en revisión.

“No hay ningún inconveniente. Estamos en un proceso de organización del comando general y de la estructura de la fuerza, que se realiza habitualmente tras el nombramiento de la cúpula”, explicó el general López.

No obstante, se aclaró que la dirección estratégica del Ejército Nacional se mantiene bajo la potestad del comandante de esa fuerza y que la reorganización interna no implica conflictos jerárquicos.

“Yo soy general. El mayor general Roger Gómez está en tercer año y pertenece a un curso diferente al mío. No hay ninguna implicación para la estructura militar”, destacó durante la conversación con el periodista Julio Sánchez Cristo.

El nuevo comandante concluyó su intervención enviando un mensaje de confianza a los colombianos y a los integrantes de las Fuerzas Militares.

“Mucha confianza en sus fuerzas militares. Esto lo hemos venido haciendo por mucho tiempo. Que este 2026 fortalezcamos la seguridad, la democracia y la protección de nuestra población”, expresó el general López Barreto al cierre de la entrevista.

Los nuevos nombramientos de altos mandos militares

General Hugo Alejandro López Barreto asumió como comandante general de las Fuerzas Militares.

Almirante Harry Ernesto Reyna Niño fue designado jefe de Estado Mayor Conjunto.

General Royer Gómez Herrera tomó el mando del Ejército Nacional, con el general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante.

En la Armada, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón fue ratificado como comandante y el almirante Orlando Grisales Franceschi como segundo comandante.

General Carlos Fernando Silva Rueda asumió la comandancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, acompañado por el general Alfonso Lozano Ariza como jefe de Estado Mayor.

En la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano fue ratificado como director general y el mayor general Rosemberg Novoa Piñeros como subdirector.