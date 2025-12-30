Colombia

La Interpol emite circular roja para capturar a Paola Fernández, la mujer del disfraz azul, vinculada al caso de Jaime Esteban Moreno

Esta medida permitirá su búsqueda en los 196 países miembros del organismo internacional, ampliando el alcance de la investigación y presionando la cooperación internacional

Guardar
Jaime Esteban Moreno - Paola
Jaime Esteban Moreno - Paola Fernández - crédito redes sociales

La Interpol ha emitido una circular roja para localizar y capturar a Paola Fernández, conocida como “la mujer del disfraz azul”, tras la solicitud formal de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el marco de la investigación por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

Esta medida permitirá su búsqueda en los 196 países miembros del organismo internacional, ampliando el alcance de la investigación y presionando la cooperación internacional.

Según confirmó la delegada para la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, Fernández se encuentra en Venezuela, país al que huyó después de la muerte de Moreno Jaramillo, y es su nación de origen.

