Karoll Márquez lanzó fuerte indirecta contra Petro por el incremento del salario mínimo de 2026: “Guevonazo”

El actor y cantante cartagenero Karoll Márquez captó la atención de usuarios en redes sociales tras compartir su postura crítica frente al reciente anuncio de la fijación del salario mínimo para 2026 en Colombia, que quedó en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, con un incremento del 23%.

Con una trayectoria artística que incluye participaciones en producciones como Oye Bonita, Un sueño llamado salsa y Enfermeras, así como en éxitos musicales como Esperaré, Cuando no estás y Por qué te vas, Márquez formó parte de la edición 2023 de MasterChef Celebrity Colombia, consolidándose como una figura destacada del entretenimiento nacional.

A sus 48 años, el artista mantiene activa su carrera musical y ha expresado abiertamente su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella, difundiendo el lema “Firmes por la patria” en sus plataformas digitales.

El martes 30 de diciembre, luego de conocerse el aumento al salario mínimo, Márquez utilizó su cuenta en la red social X para emitir un comentario indirecto dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro.

El mensaje publicado por Márquez indicó: “El guevonazo como ya se va deja el mierdero armado. Un país descascarado. Cómo la icónica frase ‘ahí les dejo su hpta casa pintada’ (sic)”.

La opinión del artista generó una ola de reacciones encontradas entre los usuarios de las redes sociales, evidenciando tanto respaldo como críticas hacia su postura política.

“Karoll, no es nada difícil de entender, al tener mayor poder adquisitivo, los que no podían ir a shows como el que tu estás, ya no se van a cohibir y asistirán, o sea que artistas como tu se van a beneficiar. Si eso es un mierdero pues que lindo mierdero”; “Totalmente de acuerdo contigo, este Petardo, así nos va a dejar como la película ..porque NO va a volver a joder a los colombianos, el candidato de las Farc No van a ganar las presidenciales” ; “Aplaudo tu valentía Karoll. Que bueno que un artista de verdad se atreva a alzar la voz de la coherencia” ; “Como analista político es mejor que siga en su carrera de cantante (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Marbelle y Lucas Arnau también criticaron el incremento del salario mínimo

El reciente anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 desató una oleada de reacciones críticas por parte de figuras del entretenimiento.

Entre las voces más destacadas se encuentran la cantante Marbelle y el intérprete Lucas Arnau, que expresaron su inconformidad a través de redes sociales, cuestionando tanto el porcentaje del incremento como su impacto económico.

Desde su cuenta en la red social X, Marbelle cuestionó abiertamente el aumento decretado, enviando un mensaje directo a los simpatizantes del Gobierno. En su publicación, la cantante afirmó: “Aplaudan focas estúpidas … Sigan pensando que les hicieron un favor … ¡Nos vemos más adelante! (sic)”. Posteriormente, agregó: “El salario mínimo quedó en 10 millones … de Bolívares! Estúpidos (sic)“.

Lucas Arnau, otro reconocido cantante colombiano, también compartió su perspectiva sobre la medida a través de la misma plataforma, señalando: “Dicen que les subieron el sueldo, pero lo que no dicen es que los van a terminar echando del trabajo, porque quienes los contratan ya no tendrán con qué pagarles. No hay peor ciego que el que no quiere ver…”.

La decisión del Gobierno, que establece un incremento del 23% para el salario mínimo, representa una subida considerable en comparación con los años anteriores: en 2022 el aumento fue del 13%, en 2023 del 9% y en 2024 del 5%. Más de 2,2 millones de trabajadores formales se verán beneficiados directamente con el nuevo ajuste.

