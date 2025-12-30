Historial del incremento del salario mínimo en Colombia: evolución, cifras y comparaciones de las últimas décadas

El salario mínimo en Colombia superará los $1,7 millones en 2026, consolidando la mayor alza registrada en la última década.- crédito Freepik

El Gobierno decretó el mayor aumento nominal del salario mínimo en más de dos décadas, fijando para 2026 un ingreso base mensual de $1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de $249.095 pesos, lo que eleva el ingreso total mínimo legal a $2.000.000 de pesos a partir del 1 de enero de ese año.

Esta decisión, adoptada tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación laboral, representa un incremento del 23% respecto a 2025, un ajuste que supera los incrementos registrados desde la promulgación de la Constitución de 1991.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La trayectoria del salario mínimo: del ajuste por inflación a los incrementos históricos

El salario mínimo en el país ha experimentado tres etapas marcadas en los últimos cuarenta años. Durante los años ochenta y principios de los noventa, el país enfrentó contextos de alta inflación, con aumentos anuales del salario mínimo que frecuentemente superaron el 20%. Por ejemplo, en 1989 se registró el mayor ajuste de la historia reciente, con un incremento del 27%, pasando el salario de 25.637 pesos mensuales en 1988 a 32.560 pesos en 1989. El ajuste buscó compensar una inflación anual que superó el 28%, según registros de la época.

A partir de finales de los noventa y, con mayor claridad desde el año 2000, la economía colombiana entró en una fase de mayor estabilidad de precios. Desde entonces, la inflación osciló entre el 2% y el 7% anual, lo que condujo a incrementos salariales más moderados, en rangos del 3% al 8% por año. En este periodo, la política de aumentos salariales buscó mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y preservar la sostenibilidad empresarial, ajustándose a las recomendaciones de productividad y costo de vida.

La evolución del salario mínimo nacional refleja cambios significativos en la política laboral y económica del país. - crédito Shutterstock

Incrementos durante los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro

El seguimiento del salario mínimo desde finales de los noventa permite visualizar su avance gradual y sostenido. Bajo el mandato de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), el salario pasó de 203.826 pesos en 1998 a 309.000 pesos en 2002, reflejando la política de ajustes anuales ligados al índice de precios y las negociaciones entre el Gobierno y los actores sociales.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el salario mínimo continuó su crecimiento. En 2003 se ubicó en 332.000 pesos, en 2006 superó la barrera de los 400.000 pesos y al finalizar 2010 alcanzó 515.000 pesos. Los incrementos de este periodo oscilaron en torno al 6% anual, en un contexto de estabilidad macroeconómica.

La administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) mantuvo la tendencia de incrementos graduales. En 2011 el salario mínimo se fijó en 535.600 pesos, en 2014 alcanzó 616.000 pesos y para 2018 se ubicó en 781.242 pesos. Los ajustes resultaron de negociaciones en la mesa de concertación, en las que participaron el Gobierno, gremios empresariales y centrales obreras.

Con la llegada de Iván Duque Márquez (2018-2022), los incrementos adquirieron una mayor visibilidad social. En 2019 se fijó en 828.116 pesos, en 2020 subió a 877.803 pesos y en 2021 llegó a 908.526 pesos. El año 2022 marcó un hito simbólico al establecerse el salario mínimo en $1.000.000 de pesos, un nivel inédito hasta ese momento.

La gestión de Gustavo Petro ha estado marcada por incrementos catalogados como históricos en la etapa reciente. El salario mínimo pasó de $1.160.000 en 2023 a $1.300.000 en 2024, y luego a $1.423.500 en 2025, antes del salto al nuevo valor decretado para 2026. El ajuste de 2023 fue del 16%, mientras que el de 2024 alcanzó el 12,07% y en 2025 se fijó una subida del 9,54%.

Bajo las distintas administraciones presidenciales, el salario mínimo en Colombia ha experimentado incrementos que reflejan las prioridades y enfoques económicos de cada gobierno. - crédito Jesús Avile / Infobae

Decisión para 2026: contexto, cifras y comparaciones

La determinación de fijar el salario mínimo de 2026 en $1.750.905 ocurrió en un escenario de desacuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno, en medio de un contexto de baja inflación proyectada (3% para 2026), retos fiscales, un empleo formal en aumento y la cercanía de un nuevo ciclo electoral. El auxilio de transporte de $249.095 eleva el ingreso total a una cifra redonda de dos millones de pesos, un valor simbólico para el mercado laboral colombiano.

El incremento de $327.405 pesos respecto al salario de 2025 marca un crecimiento del 23% en el valor base y un alza del 24,55% en el auxilio de transporte, lo que implica un aumento conjunto de $376.500 pesos (+23,19%). Este salto es superior a los ajustes de años previos y se sitúa entre los más elevados desde 1991, aunque por debajo de los aumentos de los ochenta y principios de los noventa.

Cifras en dólares y comparaciones internacionales

Con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del 30 de diciembre de 2025, el salario mínimo de 2026 equivale a $471,17 dólares estadounidenses sin auxilio de transporte y $539,52 dólares incluyendo el subsidio. Esta equivalencia internacional permite ubicar al ingreso mínimo colombiano en el contexto de América Latina, donde los salarios mínimos varían ampliamente en función de las condiciones económicas y las políticas de cada país.

Negociaciones y factores determinantes en el ajuste salarial

Cada año, la definición del salario mínimo se da en medio de discusiones entre el Gobierno Nacional, los gremios de empresarios y las centrales obreras, quienes exponen sus posturas sobre el impacto de la inflación, la productividad y el costo de vida.

El artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el incremento debe considerar el costo de vida, las modalidades de trabajo, la capacidad de pago de los empleadores y las condiciones regionales. En caso de no lograrse un acuerdo, como ocurrió en los últimos años, la decisión final recae en el presidente.

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que, hasta agosto de 2025, 22,3 millones de personas integraban la fuerza laboral del país, de las cuales el 45,7% ganaba menos de un salario mínimo y el 38,1% recibía hasta dos salarios mínimos. Estas cifras subrayan la relevancia del ajuste anual para la mayoría de la población económicamente activa.

El nuevo valor del salario mínimo impactará directamente a millones de trabajadores colombianos desde enero de 2026. - crédito Freepik

El impacto de la inflación y la productividad

En la última década, el comportamiento del salario mínimo ha estado estrechamente ligado a la inflación y al crecimiento de la productividad. Durante años de baja inflación, los incrementos salariales han permitido avances reales en el ingreso de los trabajadores. Por ejemplo, en 2024, el aumento del salario mínimo fue del 12,07%, superando la inflación estimada del 5,2% para ese año. En contraste, en 2022, el incremento del 10,07% no logró contrarrestar una inflación de 13,12%, lo que generó una pérdida de poder adquisitivo.

La productividad también ha sido un factor clave en la negociación. En 2023, la productividad creció 1,24%, lo que reforzó el acuerdo de un incremento del 16% en el salario mínimo, mientras que en 2021 la productividad se redujo levemente, influyendo en la moderación del ajuste.

Comparaciones año a año: década 2016-2026

2016 : $689.455 (+7,0% respecto a 2015)

2017 : $737.717 (+7,0%)

2018 : $781.242 (+5,9%)

2019 : $828.116 (+6,0%)

2020 : $877.803 (+6,0%)

2021 : $908.526 (+3,5%)

2022 : $1.000.000 (+10,07%)

2023 : $1.160.000 (+16,0%)

2024 : $1.300.000 (+12,07%)

2025 : $1.423.500 (+9,54%)

2026: $1.750.905 (+23,0%)

Estos incrementos reflejan la evolución nominal del salario mínimo en la última década, en la que los últimos años muestran una aceleración en la magnitud de los ajustes.

El rol del auxilio de transporte y la suma total percibida

El auxilio de transporte constituye un componente fundamental del ingreso de quienes reciben el salario mínimo. Para 2026, el auxilio de transporte de $249.095 pesos representa un aumento del 24,55% sobre el valor de 2025, permitiendo que el ingreso total supere la barrera de los dos millones de pesos mensuales. Esta política busca compensar los gastos de traslado de los trabajadores, impactando positivamente en su capacidad de gasto.

Perspectivas y retos tras el aumento histórico

El ajuste del 23% para 2026 genera debates sobre sus posibles efectos en el empleo, el costo empresarial y la inflación futura. La decisión adoptada por el Gobierno Nacional evidencia una intención de fortalecer el ingreso real de los trabajadores, aunque conlleva desafíos en materia fiscal y de sostenibilidad para los empleadores. Las experiencias de décadas anteriores muestran que, si bien los incrementos elevados pueden mejorar el poder adquisitivo, también pueden incidir en la generación de empleo formal e informal.

El salario mínimo colombiano, que pasó de $4.500 en 1980 a $1.750.905 en 2026, muestra una evolución marcada por la búsqueda de equilibrios entre el bienestar de los trabajadores, la estabilidad macroeconómica y la competitividad empresarial.