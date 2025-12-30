Colombia

Cómo romper el círculo de las excusas y cumplir sus propósitos en 2026

Con estas recomendaciones evitará que le pase lo mismo de todos los años y podrá materializar sus anhelos

Las recomendaciones reiteran que no solo se debe visualizar, sino tomar acción - crédito TikTok

Al acercarse el fin de año y con todas las celebraciones que se realizan en la temporada, muchos empiezan a trabajar en sus propósitos para 2026. Sin embargo, cumplirlos suele costar bastante, por lo que Paola Graziano, psicóloga y psicoterapeuta, explicó los principales obstáculos y las estrategias para cumplir sus anhelos en el siguiente año.

En su análisis, admitió que “a veces conseguimos lo que nos proponemos, otras veces empezamos con entusiasmo a dirigirnos a nuestro objetivo y al poco tiempo abandonamos, otras veces no conseguimos ni empezar”, por lo que dio algunas claves para que esto no suceda.

Para Graziano, la frustración por los objetivos incumplidos lleva con frecuencia al autoengaño: “Muchas veces nos justificamos ‘vendiéndonos’ excusas a nosotros mismos”, señaló, identificando frases habituales como “es que no tengo tiempo para ponerme con esto ahora”, o “no es tan importante”.

Este ciclo, según indicó, es responsable del autodiscurso negativo: “Al no conseguir nuestros propósitos o al abandonar nos atacamos y nos mandamos mensajes negativos a nosotros mismos, minando así nuestra autoestima: ‘es que no tengo fuerza de voluntad’, ‘soy un desastre’, ‘soy un inútil’, ‘nunca acabo lo que empiezo’”.

Escribir su lista de propósitos
Escribir su lista de propósitos para el Año Nuevo solo funciona si los aterriza a la realidad y genera una planeación - crédito Freepik

Ante estos patrones, Graziano propuso una metodología clara que está basada en el cumplimiento de objetivos y desaconsejó metas sustentadas en factores externos o el azar, dado que “no son buenos objetivos los que dependan completamente del azar o de otras personas”.

Así, sugirió transformar objetivos generales en específicos y medibles: “Podemos especificar acciones que pondremos en marcha nosotros, por ejemplo ‘revisar diariamente ofertas de empleo en portales de internet’, ‘ir al gimnasio tres veces por semana’, ‘dedicar los domingos por la mañana a organizar algo con mis hijos’”, detalló.

Del mismo modo, indicó que propuestas como “ahorrar 1.000 millones de euros” o “ser un escritor famoso” resultan poco realistas sin una proporcionalidad entre el objetivo y las posibilidades reales.

La experta advirtió sobre el exceso de ambición: “Ponerte objetivos muy exigentes o que no puedas cumplir tampoco es realista y es un motivo frecuente de abandono”. Entre las acciones eficaces se deben seleccionar solo 2 o 3 metas en lugar de 15 o 20, por lo que recomendó: “Tómate tu tiempo para pensar y escribir tus objetivos”.

Para convertir los propósitos en logros tangibles, destacó la importancia de desglosar el objetivo en “todos los ‘sub-objetivos’ que puedas y ordénalos a corto, medio y largo plazo”. Con este fin, expuso ejemplos prácticos: “’Sacarme un máster’ implica: elegir el máster que quiero hacer, ahorrar para pagarlo, apuntarme, dedicar una hora al día al estudio”.

Los mapas de sueños pueden
Los mapas de sueños pueden ayudarle a materializar sus propósitos - crédito Gemini

En cuanto a metas personales, dio un ejemplo que se puede cumplir si existe la voluntad: “Mejorar la comunicación con mi Padre implica: invitar a mi Padre a comer una vez al mes, llamar por teléfono una vez a la semana, mejorar mi asertividad en las conversaciones”.

Destacó la necesidad de organizar esos sub-objetivos en un calendario y buscar referentes que inspiren: “¿Conoces a alguien que haya conseguido un propósito similar? Si no lo conoces, búscalo, pregúntale o averigua cómo lo ha hecho, qué dificultades se encontró y cómo las superó”, animó.

El seguimiento constante y la adaptación son fundamentales para avanzar: “Es fundamental que incluyas una autoevaluación periódica, por ejemplo semanal, de cómo vas avanzando y qué problemas te encuentras en el camino”. Ante los obstáculos externos, fue enfática en asegurar lo siguiente: “En este caso hemos de rediseñar nuestro planning teniendo en cuenta estos nuevos imprevistos y retomar el plan una vez pasado el bache. No seas intransigente ni demasiado duro contigo mismo”.

El año que inicia es
El año que inicia es una nueva oportunidad para cumplir lo que desea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre las dificultades internas, sugirió analizar con detenimiento el diseño del plan y la exigencia de los objetivos, además de hacerse las siguientes preguntas: “¿Qué cosas me digo? ¿Me falta energía? ¿Siento sobrecarga emocional?”. Frente a estos retos, recomendó priorizar la flexibilidad y la búsqueda de soluciones.

“Si falla el plan, cambia el plan, pero no cambies la meta”, puntualizó, además de instar a las personas a creer en ellas: “Tú te mereces conseguir tus propósitos”.

