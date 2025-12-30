Cierre en la vía Villavicencio-Bogotá: accidente en el túnel Buenavista desató colapso total del tráfico

Un grave siniestro ocurrido el 30 de diciembre en el túnel Buenavista bloqueó completamente el paso hacia la capital desde el Llano - crédito Coviandina

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde del 30 de diciembre en la vía Villavicencio-Bogotá, una de las rutas más transitadas de la región del Llano hacia la capital del país, provocó el cierre total del paso. El siniestro, que involucró a un motociclista, desató un caos vial significativo, justo en medio del éxodo masivo de viajeros por las festividades de Año Nuevo y las vacaciones.

Según la concesionaria Coviandina, encargada de la operación y mantenimiento de la vía, el incidente ocurrió a la altura del túnel Buenavista I Vcio - Btá, en un tramo donde la carretera suele estar muy congestionada durante las horas pico.

De acuerdo con la publicación de la concesión en su cuenta de X: “Autoridades reportan cierre total del túnel Buenavista I Vcio - Btá, debido a siniestro vial que involucra motociclista con conato de incendio de dicho vehículo. Personal al frente de la situación para normalizar en el menor tiempo posible”.

Accidente en el túnel Buenavista deja cerrada la carretera Bogotá-Villavicencio - crédito @CoviandinaSAS/X

El cierre de esta importante arteria de comunicación afectó gravemente a quienes viajaban hacia la capital, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la carretera se encuentra en su máxima capacidad. La situación se agravó aún más debido a los accidentes adicionales ocurridos en otros puntos cercanos.

Otro incidente en la vía que afectó por un tiempo la movilidad

Simultáneamente, las autoridades reportaron otro incidente en el sector de Limoncitos, a unos 40 kilómetros de la capital, donde un vehículo particular perdió el control y chocó contra la infraestructura de la vía. Este siniestro también obligó a la reducción de carril en ese tramo.

“Autoridades reportan reducción de carril en el túnel Limoncitos K51+400 por siniestro vial que involucra vehículo particular que pierde el control y choca contra la infraestructura. Personal al frente de la situación para normalizar en el menor tiempo posible”, indicó Coviandina en un mensaje en redes sociales.

Además del cierre en el túnel Buenavista, otro accidente en el sector de Limoncitos, a 40 km de Bogotá, provocó la reducción de carriles - crédito @CoviandinaSAS/X

El caos vial provocado por estos dos incidentes dejó varados a cientos de vehículos en la carretera, lo que provocó largas filas y una espera interminable para quienes intentaban llegar a Bogotá. Las autoridades de tránsito y los cuerpos de emergencia trabajaron rápidamente en la zona para intentar restablecer el paso, pero el tráfico permaneció detenido.

Después de casi 40 minutos, la concesionaria Coviandina informó que las labores de atención habían logrado restablecer la normalidad en la vía. La situación mejoró en el transcurso de la tarde, permitiendo que los viajeros pudieran continuar su camino.

“Autoridades informan que finalizaron las actividades de atención de siniestros viales en los túneles Buenavista I y Limoncitos, se normalizó el paso por dichos sectores. Siga las recomendaciones del personal”, indicó la empresa en su mensaje desde la red social X.

Las autoridades solucionaron los accidentes en la vía Villavicencio-Bogotá normalizando la movilidad - crédito @CoviandinaSAS/X

A pesar de que el tráfico comenzó a fluir de nuevo, los conductores todavía experimentaron demoras adicionales debido al gran volumen de vehículos que se mantenían en la carretera, especialmente en los sectores cercanos a los accidentes.

Turismo y movimiento en Bogotá durante las festividades

La temporada navideña de 2025 es una de las más dinámicas en términos de turismo, según las proyecciones del Instituto Distrital de Turismo (IDT). Bogotá recibió más de 1,36 millones de visitantes hasta el 28 de diciembre, lo que representó un aumento del 19,6% con respecto al mismo mes de 2024 Solo en la temporada navideña, más de 1,5 millones de personas visitaron la ciudad, un récord histórico.

La directora del IDT, Ángela Garzón, destacó el auge del turismo en Bogotá, que antes se percibía como una ciudad vacía durante el último mes del año. “Bogotá antes era vacía en diciembre. Hoy vemos miles de personas disfrutando los espectáculos navideños en la plaza de Bolívar, la plaza de Santamaría y el parque El Tunal, además de más de 600 eventos gratuitos en toda la ciudad”, comentó en una entrevista con el diario El Tiempo.

Según el Instituto Distrital de Turismo (IDT), Bogotá recibió más de 1,36 millones de visitantes hasta el 28 de diciembre, un 19,6% más que en el mismo período de 2024 - crédito @BogotaTransito/X

Así, con el inminente éxodo hacia la capital debido a las festividades de fin de año, se espera también una gran afluencia de personas en las vías, incluyendo a quienes llegan desde la región de los Llanos. En este sentido, el accidente, aunque no muy tardío, generó gran incertidumbre, especialmente considerando el congestionado tráfico que se forma en las principales carreteras del país durante esta época.