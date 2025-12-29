Trabajo sí hay: la Alcaldía de Bogotá amplió ofertas de empleo formal hasta inicios de 2026, son más de 500 vacantes

La Secretaría de Desarrollo Económico mantiene abierta la convocatoria laboral en Bogotá durante la última semana del año para impulsar la inclusión - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció que mantendrá activa la oferta de empleo formal durante la última semana del año, ratificando su compromiso con la generación de oportunidades laborales incluso en periodos tradicionalmente marcados por una reducción en la contratación.

Esta estrategia busca facilitar que cientos de personas puedan iniciar el 2026 con mayores opciones de vinculación al mercado formal, impulsando la inclusión y el acceso a empleos dignos en la capital. Para la última semana del año serán 535 vacantes las ofertadas.

Las vacantes ofertadas abarcan una amplia gama de sectores económicos y niveles de formación, incluyendo cargos operativos, comerciales, técnicos y profesionales, lo que amplía el espectro de posibilidades para personas con diferentes perfiles y trayectorias laborales.

Esta oferta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026, permitiendo que quienes buscan trabajo cuenten con alternativas activas incluso en los días de transición entre el cierre e inicio de año. La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, destacó la importancia de mantener la oferta vigente:

“Cerrar el año con vacantes activas y abrir el 2026 con oportunidades laborales es una señal clara de que en Bogotá el empleo formal no se detiene. Seguimos acercando la oferta a las localidades y facilitando que más personas encuentren opciones de trabajo, incluso en las últimas semanas del año”.

Algunos de los cargos disponibles:

Auxiliar de cocina

Oficiales de obra

Chef

Auxiliar de producción – cocina

Cajera

Operario de producción y empaque

Jefe de enfermería extramural

Auxiliar de bodega

Auxiliar de enfermería extramural

Meseros

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas

Auxiliar de odontología

Practicante de SST – acondicionamiento deportivo

Técnico eléctrico

Conductor sector construcción

Tramitador de aduanas

Solucionador

Asesor de cartera

Profesional I contabilidad

Profesional II contabilidad

Asesor

Coordinador de operaciones de carteras

Conductor C2

Auxiliar de mecánica automotriz

Auxiliar de distribución

Ingeniero civil

Ayudante de obra

Brigadista

Banderero

Auxiliar logístico para punto de venta

Esteticista

Asesor de cobranza (cartera castigada)

Auxiliar y gestor operativo

Operador de bus zonal

Como parte de su estrategia de intermediación laboral, la Secretaría de Desarrollo Económico continuará desplegando la Unidad Móvil de Empleo, una herramienta que permite llevar los servicios de orientación y acompañamiento directamente a zonas con alta demanda laboral, evitando desplazamientos largos y facilitando el acceso a la información.

La Unidad Móvil estará presente en la localidad de Usme, en el Centro Comercial Altavista, los días 29 y 30 de diciembre de 2025 y el 2 y 3 de enero de 2026. Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán realizar el registro o actualización de su hoja de vida, recibir orientación ocupacional, conocer las vacantes disponibles, acceder a ofertas de formación y obtener asesoría empresarial. El horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. entre semana y de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., el sábado.

Paralelamente, se llevará a cabo una Feria de Empleo virtual hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025, con 100 vacantes disponibles para el cargo de asesores call center ofrecidas en alianza con Contacto Solutions. Estas vacantes están dirigidas a personas con formación desde bachillerato, sin requerir experiencia previa, y ofrecen contratos a término indefinido, así como beneficios adicionales tales como convenios con universidades, gimnasio interno, salón de belleza, zona gamer, espacios de ping-pong y billar, plan de ascensos desde el tercer mes y descuentos en restaurantes, ropa y Bodytech.

Finalmente, la dependencia invitó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre nuevas oportunidades laborales y ofertas de formación a través de los canales oficiales, como el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ y el portal del Servicio Público de Empleo.