Colombia

Trabajo sí hay: la Alcaldía de Bogotá amplió ofertas de empleo formal hasta inicios de 2026, son más de 500 vacantes

Los interesados pueden postularse sin intermediarios a vacantes en línea, obtener información en unidades móviles y recibir apoyo para procesos de selección

Guardar
La Secretaría de Desarrollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico mantiene abierta la convocatoria laboral en Bogotá durante la última semana del año para impulsar la inclusión - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció que mantendrá activa la oferta de empleo formal durante la última semana del año, ratificando su compromiso con la generación de oportunidades laborales incluso en periodos tradicionalmente marcados por una reducción en la contratación.

Esta estrategia busca facilitar que cientos de personas puedan iniciar el 2026 con mayores opciones de vinculación al mercado formal, impulsando la inclusión y el acceso a empleos dignos en la capital. Para la última semana del año serán 535 vacantes las ofertadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las vacantes ofertadas abarcan una amplia gama de sectores económicos y niveles de formación, incluyendo cargos operativos, comerciales, técnicos y profesionales, lo que amplía el espectro de posibilidades para personas con diferentes perfiles y trayectorias laborales.

La oferta de empleo en
La oferta de empleo en Bogotá abarca cargos operativos, comerciales, técnicos y profesionales, facilitando la inserción de diversos perfiles al mercado laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta oferta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026, permitiendo que quienes buscan trabajo cuenten con alternativas activas incluso en los días de transición entre el cierre e inicio de año. La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, destacó la importancia de mantener la oferta vigente:

“Cerrar el año con vacantes activas y abrir el 2026 con oportunidades laborales es una señal clara de que en Bogotá el empleo formal no se detiene. Seguimos acercando la oferta a las localidades y facilitando que más personas encuentren opciones de trabajo, incluso en las últimas semanas del año”.

Algunos de los cargos disponibles:

  • Auxiliar de cocina
  • Oficiales de obra
  • Chef
  • Auxiliar de producción – cocina
  • Cajera
  • Operario de producción y empaque
  • Jefe de enfermería extramural
  • Auxiliar de bodega
  • Auxiliar de enfermería extramural
  • Meseros
  • Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas
  • Auxiliar de odontología
  • Practicante de SST – acondicionamiento deportivo
  • Técnico eléctrico
  • Conductor sector construcción
  • Tramitador de aduanas
  • Solucionador
  • Asesor de cartera
  • Profesional I contabilidad
  • Profesional II contabilidad
  • Asesor
  • Coordinador de operaciones de carteras
  • Conductor C2
  • Auxiliar de mecánica automotriz
  • Auxiliar de distribución
  • Ingeniero civil
  • Ayudante de obra
  • Brigadista
  • Banderero
  • Auxiliar logístico para punto de venta
  • Esteticista
  • Asesor de cobranza (cartera castigada)
  • Auxiliar y gestor operativo
  • Operador de bus zonal
Los interesados podrán registrar o
Los interesados podrán registrar o actualizar su hoja de vida, acceder a orientación laboral y conocer ofertas de formación en la Unidad Móvil - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Como parte de su estrategia de intermediación laboral, la Secretaría de Desarrollo Económico continuará desplegando la Unidad Móvil de Empleo, una herramienta que permite llevar los servicios de orientación y acompañamiento directamente a zonas con alta demanda laboral, evitando desplazamientos largos y facilitando el acceso a la información.

La Unidad Móvil estará presente en la localidad de Usme, en el Centro Comercial Altavista, los días 29 y 30 de diciembre de 2025 y el 2 y 3 de enero de 2026. Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán realizar el registro o actualización de su hoja de vida, recibir orientación ocupacional, conocer las vacantes disponibles, acceder a ofertas de formación y obtener asesoría empresarial. El horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. entre semana y de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., el sábado.

Paralelamente, se llevará a cabo una Feria de Empleo virtual hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025, con 100 vacantes disponibles para el cargo de asesores call center ofrecidas en alianza con Contacto Solutions. Estas vacantes están dirigidas a personas con formación desde bachillerato, sin requerir experiencia previa, y ofrecen contratos a término indefinido, así como beneficios adicionales tales como convenios con universidades, gimnasio interno, salón de belleza, zona gamer, espacios de ping-pong y billar, plan de ascensos desde el tercer mes y descuentos en restaurantes, ropa y Bodytech.

La postulación a las vacantes
La postulación a las vacantes gestionadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico es gratuita y transparente, sin intermediarios ni cobros - crédito Alcaldía de Bogotá

Finalmente, la dependencia invitó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre nuevas oportunidades laborales y ofertas de formación a través de los canales oficiales, como el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ y el portal del Servicio Público de Empleo.

Temas Relacionados

Vacantes laborales BogotáTrabajo en BogotáEmpleo formalOportunidades laboralesFeria de empleoPortal del Servicio Público de EmpleoColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Apple Colombia: las 10 canciones

Tragedia enluta a una familia durante el fin de año: niño de 5 años murió ahogado en una piscina

El suceso tiene en alerta a los padres y cuidadores sobre las responsabilidades en actividades recreativas para niños

Tragedia enluta a una familia

Carlos Fernando Motoa arremetió contra el ministro de Defensa: “¿Dónde está el criterio?”

El senador de oposición, que hace parte de la bancada del partido Cambio Radical, lanzó duros calificativos contra el general (r) Pedro Sánchez, a cargo de esta dependencia, tras negarse a responder interrogantes sobre el decreto de emergencia económica del Gobierno nacional

Carlos Fernando Motoa arremetió contra

“Despierte Trump”: Petro hizo frente a las críticas sobre vínculos con el narcotráfico y recalcó no ser “testaferro de Maduro”

El presidente colombiano enfatizó que su lucha es por la libertad, algo que no se puede comprar en un supermercado, y señaló al mandatario de Estados Unidos de haber sido manipulado, al afirmar que la política antidrogas de su país tiene un propósito diferente al que se presenta públicamente

“Despierte Trump”: Petro hizo frente

Presidente del Senado anunció la suspensión del debate sobre el polémico decreto de emergencia económica de Petro: “Hay una negativa”

Lidio García Turbay explicó que el aplazamiento tiene como fin asegurar que el debate no se vea afectado por la falta de respuestas de los ministros ni el control se vea viciado

Presidente del Senado anunció la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz tendrá estatua en

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

Deportes

Colombia tiene una nueva jueza

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025