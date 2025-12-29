Tania Valencia reapareció en redes y reveló que su pequeño hijo tuvo un delicado problema de salud

La actriz y empresaria recordó los momentos de pánico que tuvo con el menor - crédito @taniavalencia7/IG

La maternidad suele estar rodeada de expectativas de felicidad, pero para Tania Valencia, la conocida exreina y participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la experiencia se transformó en un ciclo de incertidumbre y resistencia.

Las semanas que debería haber dedicado al disfrute y la espera tranquila se convirtieron en una batalla médica y emocional, donde la vida de su hijo Dominic pendió de un delicado equilibrio.

El nacimiento prematuro y la salud frágil de su bebé llevaron a Valencia a alejarse de las redes y sumergirse por completo en la supervivencia de su familia, según relató ella misma en sus mensajes públicos.

La exconcursante del ‘reality’ ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó que está embarazada - crédito @taniavalencia7/Instagram

La gravedad del cuadro se hizo evidente desde el inicio de la hospitalización. “Los médicos decidieron hospitalizarme durante la semana treinta y dos de gestación con el objetivo de intentar retrasar el parto”, declaró Tania Valencia a La red al revelar los motivos de su ausencia.

Luego de tres días internada, llegó la orden estricta: absoluto reposo en casa.

Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, el parto se adelantó, pues al considerar que estaba en condiciones para un esfuerzo al mudarse a su nueva casa con su pareja, Dominic nació prematuro.

Los días posteriores fueron especialmente críticos. El bebé experimentó complicaciones con su alimentación y el pronóstico fue desolador: los especialistas le informaron que Dominic solo tenía un 30% de posibilidades de sobrevivir.

“Durante treinta y cuatro días, el bebé permaneció hospitalizado”, agregó Tania Valencia, mencionando la intensidad del proceso y el desgaste de la familia durante ese periodo.

Una cesárea de emergencia marcó el parto de Tania Valencia debido a la posición podálica del bebé - crédito taniavalencia7 / Instagram

La salud de Dominic estuvo marcada por episodios alarmantes.

Tras administrarle leche de fórmula que su organismo no toleró, el deterioro se aceleró: “Dominic presentó una inflamación severa en el estómago y los médicos tuvieron que intervenir de urgencia y le colocaron una sonda, que incluso llegó a dañarle más el órgano”, explicó Valencia.

La magnitud de la situación llegó al punto en que el equipo médico recomendó a los padres despedirse de su hijo.

La actriz también señaló: “Durante mi embarazo sufrí de preeclampsia y después del nacimiento, por lo prematuro del bebé, debieron alimentarlo por sonda, lo que partió en tres el estómago de mi hijo”.

Esta declaración en el programa de variedades de Caracol Televisión dejó evidencia de la severidad de las complicaciones que enfrentó el menor, así como el desafío emocional para la familia.

La actriz no se pierde un solo instante con su pequeño retoño - crédito @taniavalencia7/IG

Tras más de un mes de incertidumbre, el desenlace fue un alivio profundo para la pareja. “Dejé las redes por lo importante. Después de varias noches y días, sumando más de un mes, mi esposo y yo logramos sacar adelante a nuestro hermoso bebé. Cuando hay amor, constancia y fe, todo siempre es posible”, afirmó Tania Valencia.

En una charla compartida con su esposo, ambos coincidieron celebrando en voz alta: “Lo logramos”.

Esta etapa de retirada digital tuvo un motivo: “Así que esta es la razón del porqué no te he contestado los WhatsApp ni los mensajes en Instagram... Seguramente es porque estoy ocupada cambiándole los pañalitos, dándole de comer, atendiendo a nuestro bebé, que solo Dios sabe el milagro que es”, expresó Valencia.

Y concluyó: “Agradezco mucho al cielo por darme la mejor experiencia de mi vida. Y sí es verdad, y no se equivocan las mujeres cuando lo dicen: ser mamá es lo más hermoso”.

Los comentarios de apoyo no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente aparecieron mensajes como: “Lloré 😢 solo las madres sabemos lo que significa un hijo en la clínica, se nos acaba la vida por completo. Gloria a Dios 🙌“, de la actriz Marilyn Patiño. O como el caso de Nanis Ochoa, que escribió: ”Yo que viví eso, se lo que se siente! Es un logro, que Dios los siga protegiendo y bendiciendo, los abrazo🤗“.