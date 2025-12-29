Reguetonero sorprendió con amoroso mensaje para Karina García en su cumpleaños: “Te consiento en lo que quieras”

La famosa disfrutó del evento en compañía de sus amigos - crédito Instagram

La celebración del cumpleaños de Karina García en Medellín se convirtió en tendencia en las redes sociales, no solo por su outfit y por la magnitud del evento que se llevó a cabo en la discoteca Tutaina, sino por un mensaje en especial. Y es que la atención del mundo digital estuvo centrada en el mensaje público que le dedicó el artista Randy, integrante del reconocido dúo de reguetón Jowell & Randy.

La presencia del cantante y sus palabras, difundidas en redes sociales durante la jornada del 28 de diciembre de 2025, marcaron la conversación en las diferentes plataformas digitales sobre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y generaron especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Y es que con un mensaje directo desde su cuenta de Instagram, Randy afirmó: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro y te consiento en lo que quieras, mi reina”, indicó mientras que compartió el video del evento. Esta declaración desató toda una conversación entre sus seguidores y los de la homenajeada.

La reacción de las redes no tardó en convertirse en tendencia, mientras el entorno más cercano de Karina participaba activamente de la celebración: “Ajooo pero Randy, dizque ”TE CONSIENTO EN LO QUE QUIERAS, MI REINA". Dios míooooo, multiplica más así, please”, dice uno de los comentarios que se viralizaron en redes sociales.

Cabe mencionar que el artista asistió al evento, por lo que los comentarios sobre una posible relación entre ellos no se hicieron esperar. Sin embargo, este es solo un rumor y ninguno de ellos lo ha confirmado o desmentido.

En las imágenes que compartió la propia Karina en plataformas digitales, se le pudo ver con un vestido blanco ceñido al cuerpo, además de estar rodeada por sus familiares y amigos, en un ambiente de fiesta y apoyo constante por parte de su club de fans.

“Siempre te apoyamos en todo, Karina”, escribieron varios de sus seguidores, en mensajes que circularon durante la velada que fue seguida por las diferentes.

Pese a que la famosa cumple el 29 de diciembre, adelantó su celebración y no solo llamó la atención con su belleza, sino que el mensaje de Randy impulsó nuevos rumores y preguntas entre el público, ante los antecedentes de las propias declaraciones de Karina en entrevistas previas.

La popular creadora de contenido sostuvo que sí salió con el cantante, aunque su relación nunca pasó de una amistad. Esta aclaración fue recordada por los seguidores más fieles de la famosa ante la notable efusividad registrada en el saludo del reguetonero.

En medio de la oleada de comentarios y especulaciones, Karina mantuvo la exposición del evento con sus seguidores, que fortalecieron su posicionamiento como una de las personalidades con mayor respaldo y fidelidad en el entorno digital tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Polémica de Karina García en una fiesta

La exparticipante de La casa de los famosos y WestCol asistieron a un espectáculo en una discoteca. Sin embargo, la controversia estalló cuando imágenes difundidas en redes sociales sugirieron que la modelo antioqueña habría ingerido una sustancia ilícita, lo que desencadenó una ola de críticas.

Ante las acusaciones, la modelo adoptó una postura directa y utilizó su cuenta de X para responder: “Primero que todo buenas noches. Segundo, yo no consumo NADA por la nariz, era un vape (aunque también es malo, no lo hagan)”, escribió, negando cualquier consumo de drogas y aclarando la naturaleza del dispositivo que tenía en las imágenes. La influencer remató su declaración con una frase dirigida tanto a sus seguidores como a quienes la cuestionaron: “Déjenlos que sigan insultando, yo soy feliz”, sostuvo la modelo en la red social.