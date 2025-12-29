Presidente del Senado anunció la suspensión del debate sobre el polémico decreto de emergencia económica de Petro: “Hay una negativa”

En sesión mixta de la plenaria del Senado, se discute la reprogramación de un crucial debate de control político al Gobierno por el decreto de emergencia económica - crédito Senado de la República/YouTube

El presidente del Senado, Lidio Arturo García, del Partido Liberal, informó que el debate sobre el decreto económico del presidente Gustavo Petro, que se había previsto para el 29 de diciembre, fue suspendido. La razón principal para este aplazamiento radica en el cumplimiento del lapso legal de los cinco días hábiles que los ministros tienen para responder al cuestionario del Congreso; este plazo vencería el 31 de diciembre.

García Turbay explicó que el aplazamiento tiene como fin garantizar que el debate no se vea “viciado” por la falta de respuestas a las inquietudes planteadas por el Congreso. El presidente del Senado destacó que, de acuerdo con las normas, los ministros tienen hasta el último día de diciembre para brindar las respuestas necesarias, y aseguró que este es un procedimiento establecido por la ley para asegurar un control político adecuado.

El debate sobre el decreto de emergencia económica fue una de las principales solicitudes de los congresistas, que mostraron reservas sobre la medida adoptada por el presidente Petro. Este decreto, emitido el 22 de diciembre, establece una serie de medidas fiscales para enfrentar lo que el mandatario calificó como una “inminente crisis fiscal”.

El presidente del Senado, Lidio García, aclaró que, aunque el debate no se realizará, podría convocarse para el 31 de diciembre en la mañana - crédito @SenadoGovCo/X

En él, el presidente declaró una emergencia económica por 30 días, buscando levantar recursos por valor de USD41.000 millones (aproximadamente $155.000 millones) a través de impuestos especiales. Esta decisión se tomó luego de que el Congreso archivara la reforma tributaria que el Gobierno había propuesto para financiar el presupuesto de 2026.

Lidio García estableció que desde el Congreso hay todo el interés por debatir el decreto presidencial

El presidente de la corporación explicó, durante la sesión mixta de la plenaria del Senado, detalladamente las razones por las que no se llevaría a cabo el debate en la fecha prevista: “Prácticamente, queda claro que no sería el debate entonces en el día de hoy, por dos cosas. Primero, la respuesta que le debe dar el ministro, y segundo, para que no se vicie el debate, pues teníamos que pasar los cinco días, según la ley”.

Al señalar esta normativa, García resaltó que el Congreso tiene el derecho de convocar a los responsables del decreto en el momento que considere pertinente.

Desde el Congreso se espera debatir el decreto presidencial de Gustavo Petro de declaración de emergencia económica - crédito Colprensa

Además, durante la sesión, el presidente del Senado mencionó que el Gobierno se excusó por no asistir al control político, invocando un artículo de la Constitución. Sin embargo, destacó que esto no impide llevar a cabo el control, tal como lo establece la ley.

“El Gobierno se excusó acudiendo al artículo constitucional que le favorece para no venir. Pero bueno, serán citados, si así lo quiere la plenaria, yo puedo citar el 31 de diciembre en la mañana y podemos hacer un debate de cuatro o cinco horas sin ningún tipo de problema”, afirmó García Turbay.

En cuanto a la opción de postergar el debate para el siguiente año —teniendo en cuenta los pocos días para la finalización de 2025—, el presidente del Senado señaló que estaría dispuesto a coordinar con los voceros de las distintas bancadas para tomar una decisión sobre el momento más adecuado para reprogramar la sesión.

Desde el Senado esperan la disposición de los ministros Petro que firmaron la declaración de emergencia económica - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

De ser necesario, el debate podría realizarse en la primera semana de enero de 2026, lo cual permitiría iniciar el nuevo año con una discusión en profundidad sobre los temas que trae consigo el decreto de emergencia económica.

“Si no, voy a hablar con cada uno de los voceros de cada una de las bancadas para que tomemos una decisión y votemos al principio del año. Eso ya lo decido entonces con los voceros y con la mesa directiva”, agregó García Turbay, al dejar claro que el debate se llevará a cabo tan pronto como se logre un consenso entre las diferentes partes.

El presidente del Senado también reiteró su disposición para que el debate se lleve a cabo sin obstáculos, asegurando que el país merece conocer con claridad el alcance de las medidas adoptadas en el decreto presidencial.

“Quiero que sepa, doctor Carlos Fernando (Motoa) y a toda la plenaria, que estamos a disposición para que ese debate se haga, para que el país sepa a ciencia cierta qué es lo que hay detrás de este decreto de emergencia económica (...) hay una negativa, pero bueno, estamos para resolverla, para saber qué es lo que sucede y para contarle al país”, planteó el presidente de la corporación.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, estableció que hará lo posible por desarrollar el debate de control político sobre la emergencia economía decretada por Petro - crédito Senado

“La gente necesita tener claridad plena sobre lo que está sucediendo y sobre los impuestos que vienen. Es muy normal que se debata, que se le pueda hacer control político como siempre ha sido históricamente”, aseguró el presidente del Senado al dar por concluido la sesión del 29 de diciembre.