Gustavo Petro se pronunció sobre el precio de los tiquetes aéreos con pulla a las concesiones privadas de los aeropuertos: “Han ayudado a la narcotización de la aviación”

El presidente aseguró que los
El presidente aseguró que los precios de las aerolíneas afectan directamente a los colombianos que viajan para las festividades de fin de año - crédito Aeronáutica Civil

Justo después de que el Ministerio de Transporte solicitara a las aerolíneas que operan en Colombia acordar un precio justo para los tiquetes nacionales durante la temporada de fin de año, el presidente Gustavo Petro también se refirió al tema.

A través de un mensaje enviado en su cuenta de X, el mandatario nacional aseguró que las compañías estarían abusando de su fuerte presencia en los principales destinos nacionales para elevar el precio de los tiquetes.

El tema del precio de los tiquetes aéreos está en Aeronaútica Civil. Si se entrega a un cuasimonopolio: los slots, o puertas de salida de los aeropuertos a una empresa extranjera, está inmediatamente, pondrá precios de monopolio a los pasajeros colombianos en su mayoría (sic)”, señaló el mandatario.

El presidente aseguró que la única forma de mantener el precio justo para los consumidores es permitiendo el ingreso de nuevas compañías y así ‘democratizar’ el transporte aéreo en el país.

El presidente se fue contra
El presidente se fue contra aerolíneas que operan en el país por cuenta de los precios de los tiquetes durante fin de año - crédito X

La solución es más competencia, es decir más aerolíneas, incluida Satena, la verdadera empresa nacional de aviación civil, teniendo derecho a slots. La palabra clave para bajar precios se llama: democratización de los slots y en esta materia, la aeronáutica civil debe hacer una política de prioridad: más slots, más aeropuertos turísticos en la belleza de Colombia, más aerolíneas compitiendo de todo el mundo y de Colombia también, que garanticen la conectividad con los cinco continentes”, continuó.

En su mensaje, el mandatario también habló de las supuestas influencias de las aerolíneas en la navegación aérea, hablando incluso de ‘meter mano’ en la seguridad de los sistemas de vigilancia y control.

El segundo esfuerzo de la aeronáutica articulada a la UIAF y la fiscalía, es acabar las estructuras de la mafia a su interior. No más radares que se apagan a voluntad”, cuestionó el presidente.

Finalmente, el mandatario nacional también le envió pullas a las concesiones privadas de los aeropuertos, insinuando que podrían estar involucradas en el transporte de sustancias ilícitas y de productos ilegales a través de las principales terminales aéreas del país.

El presidente se fue contra
El presidente se fue contra aerolíneas que operan en el país por cuenta de los precios de los tiquetes durante fin de año - crédito X

Hay un silencio investigativo total sobre la salida de cocaína desde los aeropuertos del país y la entrada de contrabando que es el lavado de sus dólares: ojo, el de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Santa Marta. Las concesiones privadas han ayudado por su falta de interés, a la narcotización de la aviación. Los aeropuertos son también puertos”, concluyó.

Apenas horas antes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, adelantó una rueda de prensa en la que pidió a las compañías aéreas establecer un ‘techo’0 en los precios de los tiquetes con destinos domésticos.

Yo entiendo la política de cielos abiertos, pero no puede ser que hoy, lo acabamos de verificar antes de entrar a la rueda de prensa, cueste lo mismo el tiquete más barato a Cartagena que un tiquete a Miami. No es razonable, no es sano en la lógica del mercado. Las distancias son mucho mayores, por muchas razones, la logística de un vuelo a Miami, pues debería ser mucho más cara y demás. Entonces, no es razonable que pasen esas cosas”, comentó la ministra.

Incluso, Rojas aseguró que las aerolíneas sí están en la capacidad de establecer límites en los precios de los vuelos, como ocurrió durante la emergencia en la vía al Llano que dejó incomunicado al departamento del Meta con la capital del país.

“Hay aerolíneas que han sido muy conscientes, incluso, en temas de emergencia, cuando se cerró la vía al Llano. También es cierto que las decisiones del Gobierno en toda esta distribución de rutas, de frecuencias, de slots, de todo lo que tiene que ver con la operación, generan incentivos para las aerolíneas. Entonces, yo creo que esto es un equilibrio. Les damos unos incentivos, pero también ayúdennos a tener unos límites tarifarios que beneficien a la gente”, concluyó la jefa de la cartera de Transporte.

