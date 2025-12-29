Colombia

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Logros, giras y colaboraciones internacionales marcan la trayectoria del joven artista, que enfrenta cuestionamientos con cifras y galardones

El joven cantante detalló con sus seguidores por qué es famoso y por qué merece estar en el programa - crédito @juansehdk/IG

Juanse Laverde, el niño que ganó notoriedad a los 11 años al coronarse en La voz kids y que ahora suma experiencia como participante en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, respondió públicamente desde sus redes sociales a quienes cuestionan el origen de su fama y su reciente ingreso al popular reality show.

Ante la ola de comentarios en plataformas digitales, el joven artista comenzó su video enfrentando la pregunta recurrente: “¿Y este por qué es que es famoso?”.

De manera directa, explicó el motivo de su intervención y también dar una posición acerca de los comentarios que le han dejado en diferentes ocasiones.

Refiriéndose a quienes lo critican, el cantante añadió que “no me voy a tomar personal esto. Son personas que comentan que tienen treinta años y, pues, realmente no han logrado nada en la vida”.

Juanse Laverde es el nuevo
Juanse Laverde es el nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG

Profundizando en el concepto de fama y su experiencia profesional, Laverde recurrió a una definición formal y expuso: “Ser famoso significa muy conocido y admirado por su excelencia. Tiene diferentes siglas como conocido, popular, sonado, notorio, célebre, ilustre, glorioso, insigne, prestigioso y muchos más”.

Marcando distancia con las opiniones externas, enfatizó: “Yo les voy a contar por qué soy famoso. A los once años gané La Voz Kids y es el premio menos importante ahorita en este momento de mi vida”.

El repaso de su trayectoria incluyó hitos clave de su carrera artística, como por ejemplo, el premio con un India Catalina como el artista infantil más reconocido en la televisión en Colombia: “Este premio me lo gané a los once años”.

Laverde remarcó que sus reconocimientos no se limitan a los galardones: “La fama no lo demuestra solo los reconocimientos. Hablemos de que tengo diferentes canciones a través del tiempo, que son Jaque mate, Alma mariposa, Contacto cero, que hoy en día son canciones posicionadas a nivel mundial y se han vuelto muy virales”.

Juanse Laverde reveló que quiso
Juanse Laverde reveló que quiso matarse por cuenta del acoso que sufrió - crédito @juansehdk/Instagram

La presencia internacional también ocupó un lugar en su mensaje: “Aparecimos en Times Square, estuvimos en varias revistas, aparecimos en Forbes como uno de los 70 líderes a nivel mundial más importantes y si tú no sabes qué es Forbes, será muy triste por ti porque se nota que comentarías sin saber”.

Al detallar logros recientes, compartió el lanzamiento de su álbum llamado Alma, que gozó de reconocimiento entre sus seguidores: “Porque nos ganamos dos singles de oro y un single platino con este álbum que le fue magnífico”.

Igualmente, añadió la publicación de su libro llamado Detrás de la voz, que con sus 19 años describe lo que ha pasado en su vida desde el triunfo en su pasado reality: “También he hecho bastantes cosas en Nueva York, por lo que este año nos ganamos el reconocimiento”.

Su presencia junto a otros artistas y en diversos escenarios como parte del line up de festivales, con cantantes como Greeicy, Sebastián Yatra -su tutor en La Voz-, Khaliel Dande, Tini y otros artistas de talla internacional.

Fue uno de los favoritos
Fue uno de los favoritos desde que empezó la temporada de 'La Voz' en la que participó - crédito @juansehdk/IG

Además, recordó sus giras por el extranjero y audiencias destacadas: “He hecho giras por Venezuela. Este año tuvimos un concierto en Nueva York muy hermoso junto a Guayacán Orquesta, que cantamos juntos también un show de 20.000 personas, llegaron casi 25.000 personas y demás”.

De cara a su participación en el reality, el cantante defendió la legitimidad de su recorrido y el reconocimiento obtenido: “No soy famoso por lo que la gente quiera o diga de mí. Soy famoso por mi trabajo. Soy famoso porque realmente he estado 8 años en el mundo de la música y tengo un fandom hermosísimo y un equipo de música increíble”.

