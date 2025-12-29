Colombia

Indepaz denunció que líder indígena fue asesinado en La Guajira: sicarios lo atacaron en una fiesta familiar

Según la organización social, más de 180 líderes o defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia durante el 2025

Guardar
Imagen de referencia - crédito
Imagen de referencia - crédito Colprensa

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de José Miguel Mojica Conchangui, reconocido líder social del pueblo indígena Wiwa en el departamento de La Guajira.

Según el reporte de la organización, los hechos se presentaron en la vereda Mucura, zona rural de Riohacha, en la madrugada del viernes 26 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima, que se encontraba en una reunión familiar para celebrar la Navidad, fue increpado por hombres armados que lo retiraron de su residencia y, posteriormente, le dispararon en reiteradas ocasiones, pese a la insistencia de su esposa e hijos para que no fuera ultimado.

José fue retirado de una celebración navideña en la vereda Mucura por hombres armados y, a pocos metros del lugar y delante de su familia, fue asesinado”, señaló Indepaz en un comunicado.

El crimen ocurrió en la
El crimen ocurrió en la vereda La Múcura, zona rural de Riohacha, durante una celebración familiar el 26 de diciembre - crédito Indepaz/X

Mojica era hijo de un mamo (autoridad ancestral) de la comunidad Siminque, linaje que ha padecido persecución sistemática y desplazamiento durante los últimos treinta años por parte de actores armados ilegales.

“El territorio del pueblo Wiwa sufre las afectaciones, los impactos, daños por la presencia de los actores armados que someten a nuestras comunidades bajo el miedo, desconfianza y señalamiento, irrumpiendo la tranquilidad, la armonía comunitaria social y la pérdida de la gobernabilidad, el conocimiento y la sabiduría cultural que está en cada uno de nosotros”, resaltó Indepaz.

Adicional a ello, la Defensoría del Pueblo había alertado meses atrás sobre la amenaza constante que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas asentadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a la presencia y accionar violento de grupos ilegales en la región.

La preocupación se extiende ahora a núcleos poblacionales cercanos como Guamachal, Siminque, La Laguna y Sabana Joaquina, en el municipio de San Juan del Cesar, donde el miedo a nuevas incursiones provoca un ambiente de inestabilidad y vulnerabilidad.

Las Acsn y el Clan
Las Acsn y el Clan del Golfo mantienen enfrentamientos en zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito @ACSN129068 / X

Con la falta de reivindicación del ataque por parte de alguna estructura, crece la angustia debido a la documentada influencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como el Clan del Golfo y de Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) en La Múcura y alrededores. Según denuncias recogidas por Indepaz, estos grupos armados ejercen un contundente control territorial, recurriendo a la intimidación como mecanismo dominante sobre las comunidades rurales e indígenas.

La Alerta Temprana 020/25 (Defensoría del Pueblo) advierte un riesgo alto para la población de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), lo que ha generado amenazas graves contra comunidades indígenas y rurales, incluyendo homicidios, desplazamiento forzado y control social”, indicó la Defensoría.

Petición comunidad indígena Wiwa -
Petición comunidad indígena Wiwa - crédito Facebook

Rechazo de comunidad indígena

Líderes de la comunidad indígena Wiwa difundieron un comunicado solicitando al Gobierno nacional adoptar medidas de protección para los integrantes de su pueblo, tras reportar más de 4 asesinatos en los últimos cuatro meses del año.

Del mismo modo, la comunidad denunció el desplazamiento forzado de 30 familias indígenas, situación que agrava la crisis de seguridad que enfrentan.

Pedimos a la Presidencia de la República, adelantar todas las acciones de control para garantizar los derechos fundamentales a la vida y la dignidad humana de los líderes indígenas”, señalaron en un comunicado.

De igual manera, la petición de la comunidad indígena también fue dirigido al Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal de San Juan del Cesar, las gobernaciones del Magdalena y La Guajira y la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar.

Petición comunidad indígena Wiwa -
Petición comunidad indígena Wiwa - crédito Facebook

Según cifras reportadas por Indepaz, en lo corrido del 2025 fueron asesinados 185 líderes sociales defensores de derechos humanos en el territorio colombiano.

La normalización de la violencia en la región, sumada al asesinato de figuras de liderazgo indígena, ha generado una alarma colectiva que, como advierte la Defensoría del Pueblo, podría precipitar la salida forzada de familias hacia zonas más seguras ante la constante amenaza.

Temas Relacionados

Violencia en ColombiaAsesinato líder indígenaAsesinato lideres sociales en ColombiaJosé Miguel Mojica ConchanguiLider indígena WiwaLa GuajiraRiohachaIndepazDefensoría del PuebloColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group

Mercado de fichajes - EN

Vicky Dávila afirmó que la constituyente promovida por Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

La precandidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia volvió a cuestionar la propuesta de una constituyente por el Gobierno nacional

Vicky Dávila afirmó que la

Corrupción, homicidios y extradiciones: estos son los casos de alto impacto que la Fiscalía deberá tramitar durante el 2026

Destituciones de altos funcionarios, conexiones internacionales y nuevos procesos judiciales configuran un ciclo turbulento para las instituciones del país

Corrupción, homicidios y extradiciones: estos

María José Pizarro le dejó claro a la derecha por qué la izquierda ganará la Presidencia en 2026: “Cuando el progresismo se organiza, Colombia avanza”

La senadora subrayó avances en representación política, reducción de la pobreza y mejoras económicas como argumentos que refuerzan la confianza de la izquierda en lograr una victoria electoral el próximo año

María José Pizarro le dejó

‘Beba’, ex Desafío XX, es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Valerie de la Cruz fue una de las participantes más polémicas dentro de ‘reality’ de competencias físicas y se describe como una mujer que rompe las reglas

‘Beba’, ex Desafío XX, es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

‘Beba’, ex Desafío XX, es

‘Beba’, ex Desafío XX, es la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Sara Corrales celebró sus 40 años y recibió una sorpresa especial de su esposo

Bob Moses anunció su regreso a Colombia en 2026 para presentar su LP ‘Blink’: “Estamos mejorando en decir las cosas como son”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga de Colombia entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas

Luis Suárez continúa en racha goleadora y se perfila para ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo para el mundial: marcó triplete

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasa el fin de año en Turquía: así celebró doblete de su yerno, Daniel Moreno