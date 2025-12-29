Identifican a Ubaldo Montalvo, hombre que murió tras embestida de un toro en corralejas de Chimá, Córdoba

Imágenes captadas por asistentes registran el instante en que un toro embiste a un hombre durante una corraleja realizada en el corregimiento de Arache, municipio de Chimá, Córdoba. - crédito @luisbeltrannoti/X

Como Ubaldo Montalvo Lozano fue identificado el hombre que perdió la vida luego de ser embestido por un toro durante una corraleja realizada en el municipio de Chimá, en el departamento de Córdoba, en el marco de las fiestas municipales.

La víctima, conocida en la región con el alias de “El Topo”, era residente del corregimiento de Punta de Yánez, jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, y, de acuerdo con información suministrada por medios locales, era una persona ampliamente conocida en la zona.

El hecho se registró el sábado 27 de diciembre de 2025, cuando se desarrollaban las actividades taurinas populares en el corregimiento de Arache, municipio de Chimá. Durante el evento, un toro de aproximadamente 600 kilogramos embistió a Montalvo Lozano dentro del corral destinado para la corraleja.

Según la información preliminar, el impacto le ocasionó heridas de extrema gravedad. Testigos que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo tras la embestida, mientras se solicitaba apoyo de los organismos de socorro.

Pese a ser trasladado a un centro asistencial y recibir atención médica, el hombre falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones. - crédito captura de video

Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció

Luego del ataque, Ubaldo Montalvo Lozano fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, falleció minutos después de su ingreso, debido a la gravedad de las lesiones internas ocasionadas por la cornada.

Las autoridades locales confirmaron su deceso e informaron que las heridas sufridas durante la embestida fueron determinantes en el desenlace fatal.

Videos del hecho circularon en redes sociales

Tras el incidente, videos grabados por asistentes comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en el que el adulto mayor intenta huir del animal, sin lograr evitar el ataque.

El material audiovisual se difundió ampliamente en plataformas digitales, lo que permitió conocer detalles del hecho ocurrido durante la jornada taurina.

Era conocido como “El Topo” en su comunidad

Ubaldo Montalvo Lozano, de 52 años, era conocido popularmente como “El Topo”. De acuerdo con personas cercanas, era un habitante reconocido en su comunidad de origen, Punta de Yánez, donde residía.

Allegados señalaron que era una persona identificada por su trato cercano con los habitantes del sector, lo que explica el amplio reconocimiento que tenía en la región.

El hecho ocurrió durante una corraleja realizada en el corregimiento de Arache, en el municipio de Chimá. - crédito EFE/Kai Försterling/Archivo

Autoridades iniciaron investigaciones

Tras lo ocurrido, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho y verificar las condiciones en las que se desarrollaba la actividad taurina.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre posibles responsabilidades o medidas adoptadas tras el fallecimiento.

El caso reabre el debate sobre las corralejas

Este suceso volvió a poner en discusión la realización de corralejas y eventos taurinos populares en el país, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley 2385 de 2024, conocida como “No Más Olé”, normativa que prohíbe actividades como corridas de toros, corralejas, coleo y peleas de gallos en Colombia.

Diversos sectores han reiterado el llamado a las comunidades para evaluar la continuidad de este tipo de prácticas, teniendo en cuenta los riesgos que implican tanto para los participantes como para los asistentes.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades y ha vuelto a poner en discusión la realización de este tipo de eventos en el país. - crédito EFE/José Jácome

Sepelio se realizará en Punta de Yánez

Se espera que el cuerpo de Ubaldo Montalvo Lozano sea trasladado a su corregimiento natal, Punta de Yánez, donde se llevarán a cabo las exequias correspondientes, con la presencia de familiares y habitantes del sector.

El fallecimiento ocurrió en medio de las celebraciones municipales, por lo que el caso continúa siendo objeto de atención por parte de las autoridades y de la comunidad en general.