Camioneta que protagonizó tiroteo en Bogotá estaría vinculada con millonarios robos: estos son los movimientos que investigan las autoridades

Una camioneta Mitsubishi Montero gris, con placas de Medellín, fue clave en los desplazamientos y la huida de delincuentes vinculados a robos en Bogotá y otras ciudades - crédito Bogotá Tránsito

Durante la madrugada del miércoles 4 de diciembre en Bogotá, una camioneta Mitsubishi Montero gris, identificada con placas de Medellín, protagonizó una violenta persecución y un tiroteo que involucró a miembros de la Policía y presuntos integrantes de una banda dedicada a millonarios robos en el norte de la capital.

El incidente terminó en el centro de la ciudad, donde, tras una serie de maniobras que dejaron varios policías embestidos, los oficiales lograron capturar a dos ocupantes del vehículo y abatieron a un tercero.

Las autoridades buscan determinar si el vehículo había sido hurtado previamente para facilitar asaltos similares en Bogotá y otras ciudades.

En uno de los episodios que elevó el perfil del caso, la camioneta, vinculada desde octubre de 2025 a desplazamientos a alta velocidad por las calles capitalinas, fue captada en cámaras de seguridad en Villavicencio el 5 de diciembre.

El video, de 36 segundos y divulgado por las autoridades, muestra cómo el conductor arrastra un compresor de obra, cuya valoración asciende a 80 millones de pesos, mientras un acompañante desciende del vehículo para facilitar la huida. Estas imágenes reforzaron las sospechas sobre la implicación de la banda en delitos cometidos fuera de Bogotá.

El historial del vehículo se remonta a casi una década, cuando quedó registrado a nombre de un empresario de 68 años, oriundo de Envigado y con negocios ferreteros en Sabaneta, Antioquia, según la documentación revelada por el diario El Tiempo.

La camioneta gris involucrada en una persecución por el norte de Bogotá arrastraba tras de sí no solo el peso de 22 comparendos acumuladas entre 2016 y 2025 y una deuda superior a 21 millones de pesos, sino un historial de infracciones que incluye exceso de velocidad, omisión de la revisión técnico-mecánica y ausencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

Según información verificada por el diario mencionado, las sanciones más recientes datan del 22 de diciembre de 2025, cuando el vehículo fue sorprendido circulando a una velocidad superior a la permitida.

Las líneas de investigación apuntan a esclarecer cómo el automotor, asociado a un civil establecido, terminó siendo vehículo de escape y logística para una organización delictiva; los investigadores buscan al empresario antioqueño que figura oficialmente como titular de la camioneta, para obtener explicaciones sobre la relación de su propiedad con tres delincuentes armados extrayendo equipo robado en diferentes puntos del país.

Detalles del tiroteo en plena Navidad

La madrugada de los hechos, uniformados que patrullaban el sector de Alhambra, en la autopista Norte con calle 116, intentaron detener al conductor de la camioneta. De acuerdo con la teniente coronel Sandra Lancheros, comandante operativa de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, la reacción fue desafiante: “Hace caso omiso a la orden, embiste a los policías y emprende la huida hacia el sur”, señaló la oficial para El Tiempo.

La persecución se extendió hasta la calle 6 con carrera 10, donde los ocupantes del vehículo intercambiaron disparos con los uniformados. En ese punto, las autoridades lograron interceptar la camioneta, resultando en la captura de dos personas y la muerte de una tercera durante el tiroteo. “Los capturados presentan varios antecedentes y quedaron a disposición de las autoridades”, confirmó la teniente coronel Lancheros.

Entre los antecedentes penales de los implicados figuran cargos por porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos. “Las dos personas capturadas, al igual que la persona fallecida en la balacera, presentan antecedentes penales”, detalló la oficial, quien además precisó que los implicados ya se encuentran bajo custodia policial.

La camioneta, con placas MLU305 de la ciudad de Medellín, había acumulado sanciones desde 2019, incluyendo una multa por no portar el seguro obligatorio y otra por no cumplir la revisión técnico-mecánica.