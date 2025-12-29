Colombia

Ecopetrol anunció que empezará a importar gas natural desde Coveñas: se conocen cómo serán los contratos y por cuánto tiempo

El esquema permitirá diversificar riesgos, sumar flexibilidad normativa y potenciar infraestructuras claves para enfrentar los próximos desafíos energéticos del país

Guardar
Ecopetrol es pieza clave para
Ecopetrol es pieza clave para la seguridad energética de Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En medio de la incertidumbre por el abastecimiento de gas en Colombia y un años después de que TPL confirmó la importación de 40.000 millones de unidades BTU, Ecopetrol anunció el inicio del proceso de comercialización de gas natural importado por medio del Terminal Marítimo de Coveñas, con un volumen de 110 GBTUD y contratos a diez años, una estrategia destinada a fortalecer la seguridad energética de Colombia para la próxima década.

Según la compañía, las entregas comenzarán en el primer trimestre de 2027, luego de la firma de contratos prevista para la tercera semana de febrero de 2026. La operación representa un cambio relevante en el abastecimiento energético nacional y destaca la apuesta de la empresa para sortear los desafíos derivados de las fluctuaciones en la producción local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se conoció que el gas natural importado llegará al país por medio del sistema Coveñas–Ayacucho, enlazando con el gasoducto Ballena–Barrancabermeja dentro del Sistema Nacional de Transporte (SNT). Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional (TGI) trabajan de manera coordinada en la adecuación de la infraestructura necesaria para garantizar el suministro a los usuarios del interior del país. Todos los documentos asociados al proceso están disponibles en la página web de la empresa.

Los contratos se ofrecerán bajo
Los contratos se ofrecerán bajo la modalidad Firme Sujeto a Condiciones - crédito Ecopetrol

Los contratos se ofrecerán en la modalidad “firme sujeto a condiciones”, conforme a la regulación vigente, en lo que se incorpora flexibilidad para modificar la fuente y el punto de entrega de gas según avancen los proyectos offshore en el Caribe sur. La empresa precisó que si la producción nacional aumenta, el sistema dará prioridad al gas colombiano para cubrir la demanda interna. Dicha estructura contractual permite adaptar el abastecimiento y maximizar la utilización de recursos nacionales cuando estén disponibles.

Seguridad energética de Colombia

Frente a esto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, habló de la trascendencia del proyecto. “El inicio de la importación de gas natural con el proyecto de regasificación por Coveñas constituye un hito estratégico para la seguridad energética de Colombia, tanto en el mediano como en el largo plazo y soporta la creciente integración de energías renovables”.

De acuerdo con el alto ejecutivo, la iniciativa está alineada con la visión de transición energética y el refuerzo progresivo de fuentes renovables en el sistema nacional.

El Caribe colombiano se convirtió
El Caribe colombiano se convirtió en eje del gas natural del país - crédito Ecopetrol

El desarrollo de la infraestructura contempla la reconversión y la adaptación de los sistemas para conectar el gas importado al SNT, actos que forman parte de las acciones de Ecopetrol para cumplir con la normativa sectorial y fortalecer el suministro nacional de gas natural. El objetivo es reducir la exposición del país a eventuales caídas en la producción interna y garantizar estabilidad y confiabilidad en el suministro energético de Colombia.

Además, el cronograma del proyecto establece que los contratos vinculados al gas importado deberán quedar listos en febrero de 2026 y que el inicio de las entregas se prevé para los primeros meses de 2027. La modalidad contractual elegida ofrece flexibilidad tanto para el importador como para los compradores, además de priorizar el gas local, en cuanto existan volúmenes suficientes para cubrir la demanda nacional.

Oferta de gas natural nacional

De forma paralela a la estrategia de importación, Ecopetrol informó que ofertará volúmenes adicionales de gas natural nacional desde enero hasta mayo de 2026. Los campos de Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, ubicados en el Piedemonte Llanero, serán la fuente de este suministro adicional. En febrero se dispondrán 53 GBTUD; en marzo, 68; en abril, 54; y en mayo, 39. Los volúmenes incluyen cantidades bajo la modalidad:

  • Firme: 28 GBTUD en febrero, 45 en marzo, 40 en abril y 30 en mayo)
  • Con interrupciones: 25 GBTUD en febrero, 23 en marzo, 14 en abril y 9 en mayo.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) supervisará que la comercialización se lleve a cabo conforme a la regulación para asegurar la transparencia y favorecer la competencia en el entorno energético nacional.

Declaración de Producción de Gas Natural

Y en el plano normativo, el Ministerio de Minas y Energía, el 24 de diciembre de 2025, expidió la Resolución 02320, que actualizó la Declaración de Producción de Gas Natural para el periodo 2025–2034. El ajuste responde a la necesidad de mantener la confiabilidad y el abastecimiento de gas en el país, ante solicitudes técnicas y actualizaciones de mantenimiento presentadas por operadores como Ecopetrol y Sierracol Energy Andina.

La resolución implicó la actualización de los volúmenes de producción comprometida y disponible para la venta, destacándose la liberación de reservas anteriormente destinadas a consumos propios y la incorporación de datos recientes de campos clave como Cupiagua, Pauto Sur y La Cira–Infantas.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, valoró la importancia de estos cambios regulatorios. “Esta actualización demuestra que el país cuenta con información clara y confiable sobre su producción de gas natural. Nuestro objetivo es garantizar el abastecimiento, frenar la especulación y dar tranquilidad a los hogares, al transporte y a la industria”, afirmó el ministro Edwin Palma.

Temas Relacionados

EcopetrolGas natural en ColombiaTerminal Marítimo de CoveñasTransición energéticaMinisterio de Minas y EnergíaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

María José Pizarro le respondió a Andrés Forero por críticas a la convocatoria de la constituyente y recordó la ‘yidispolítica’: “No sea descarado”

La senadora del Pacto Histórico, a la que le sacaron a relucir una publicación de 2022 en la que expresaba la postura de la coalición de Gobierno de no convocar el proceso de la carta magna, acudió al escándalo de la excongresista Yidis Medina para defenderse de los señalamientos del congresista opositor

María José Pizarro le respondió

Salario mínimo 2026: Petro se anticipó a las críticas por la nueva cifra; “Entre más sube, el desempleo baja”

El mandatario aprovechó los minutos previos a su alocución para defender su decisión económica, al afirmar que son los trabajadores los verdaderos generadores de la riqueza en el país

Salario mínimo 2026: Petro se

Colombiano viajó a la ciudad más racista de Estados Unidos: así es vivir donde no te quieren

Una crónica recorre los símbolos, la memoria y las paradojas de un lugar que lleva décadas siendo un capítulo incómodo en la historia norteamericana

Colombiano viajó a la ciudad

Avance del TransMiCable San Cristóbal superó el 80% en 2025: inicio de operación será en 2026

El impacto alcanzará a millones de residentes y se reflejará en tiempos de desplazamiento, calidad ambiental y acceso inclusivo dentro de la ciudad

Avance del TransMiCable San Cristóbal

Cuándo cortarse el cabello o depilarse en enero de 2026, según las fases de la Luna

Tener un crecimiento más fuerte o más rápido del pelo es posible si tiene en cuenta estas fechas

Cuándo cortarse el cabello o
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las mejores series de Netflix

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

Deportes

La Dimayor impuso duras sanciones

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata