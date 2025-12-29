Ecopetrol anunció que empezará a importar gas natural desde Coveñas: se conocen cómo serán los contratos y por cuánto tiempo

Ecopetrol es pieza clave para la seguridad energética de Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

En medio de la incertidumbre por el abastecimiento de gas en Colombia y un años después de que TPL confirmó la importación de 40.000 millones de unidades BTU, Ecopetrol anunció el inicio del proceso de comercialización de gas natural importado por medio del Terminal Marítimo de Coveñas, con un volumen de 110 GBTUD y contratos a diez años, una estrategia destinada a fortalecer la seguridad energética de Colombia para la próxima década.

Según la compañía, las entregas comenzarán en el primer trimestre de 2027, luego de la firma de contratos prevista para la tercera semana de febrero de 2026. La operación representa un cambio relevante en el abastecimiento energético nacional y destaca la apuesta de la empresa para sortear los desafíos derivados de las fluctuaciones en la producción local.

Se conoció que el gas natural importado llegará al país por medio del sistema Coveñas–Ayacucho, enlazando con el gasoducto Ballena–Barrancabermeja dentro del Sistema Nacional de Transporte (SNT). Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional (TGI) trabajan de manera coordinada en la adecuación de la infraestructura necesaria para garantizar el suministro a los usuarios del interior del país. Todos los documentos asociados al proceso están disponibles en la página web de la empresa.

Los contratos se ofrecerán bajo la modalidad Firme Sujeto a Condiciones - crédito Ecopetrol

Los contratos se ofrecerán en la modalidad “firme sujeto a condiciones”, conforme a la regulación vigente, en lo que se incorpora flexibilidad para modificar la fuente y el punto de entrega de gas según avancen los proyectos offshore en el Caribe sur. La empresa precisó que si la producción nacional aumenta, el sistema dará prioridad al gas colombiano para cubrir la demanda interna. Dicha estructura contractual permite adaptar el abastecimiento y maximizar la utilización de recursos nacionales cuando estén disponibles.

Seguridad energética de Colombia

Frente a esto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, habló de la trascendencia del proyecto. “El inicio de la importación de gas natural con el proyecto de regasificación por Coveñas constituye un hito estratégico para la seguridad energética de Colombia, tanto en el mediano como en el largo plazo y soporta la creciente integración de energías renovables”.

De acuerdo con el alto ejecutivo, la iniciativa está alineada con la visión de transición energética y el refuerzo progresivo de fuentes renovables en el sistema nacional.

El Caribe colombiano se convirtió en eje del gas natural del país - crédito Ecopetrol

El desarrollo de la infraestructura contempla la reconversión y la adaptación de los sistemas para conectar el gas importado al SNT, actos que forman parte de las acciones de Ecopetrol para cumplir con la normativa sectorial y fortalecer el suministro nacional de gas natural. El objetivo es reducir la exposición del país a eventuales caídas en la producción interna y garantizar estabilidad y confiabilidad en el suministro energético de Colombia.

Además, el cronograma del proyecto establece que los contratos vinculados al gas importado deberán quedar listos en febrero de 2026 y que el inicio de las entregas se prevé para los primeros meses de 2027. La modalidad contractual elegida ofrece flexibilidad tanto para el importador como para los compradores, además de priorizar el gas local, en cuanto existan volúmenes suficientes para cubrir la demanda nacional.

Oferta de gas natural nacional

De forma paralela a la estrategia de importación, Ecopetrol informó que ofertará volúmenes adicionales de gas natural nacional desde enero hasta mayo de 2026. Los campos de Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, ubicados en el Piedemonte Llanero, serán la fuente de este suministro adicional. En febrero se dispondrán 53 GBTUD; en marzo, 68; en abril, 54; y en mayo, 39. Los volúmenes incluyen cantidades bajo la modalidad:

Firme: 28 GBTUD en febrero, 45 en marzo, 40 en abril y 30 en mayo)

Con interrupciones: 25 GBTUD en febrero, 23 en marzo, 14 en abril y 9 en mayo.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) supervisará que la comercialización se lleve a cabo conforme a la regulación para asegurar la transparencia y favorecer la competencia en el entorno energético nacional.

Declaración de Producción de Gas Natural

Y en el plano normativo, el Ministerio de Minas y Energía, el 24 de diciembre de 2025, expidió la Resolución 02320, que actualizó la Declaración de Producción de Gas Natural para el periodo 2025–2034. El ajuste responde a la necesidad de mantener la confiabilidad y el abastecimiento de gas en el país, ante solicitudes técnicas y actualizaciones de mantenimiento presentadas por operadores como Ecopetrol y Sierracol Energy Andina.

La resolución implicó la actualización de los volúmenes de producción comprometida y disponible para la venta, destacándose la liberación de reservas anteriormente destinadas a consumos propios y la incorporación de datos recientes de campos clave como Cupiagua, Pauto Sur y La Cira–Infantas.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, valoró la importancia de estos cambios regulatorios. “Esta actualización demuestra que el país cuenta con información clara y confiable sobre su producción de gas natural. Nuestro objetivo es garantizar el abastecimiento, frenar la especulación y dar tranquilidad a los hogares, al transporte y a la industria”, afirmó el ministro Edwin Palma.