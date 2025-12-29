Colombia

Detenida mujer que intentó ingresar drogas a una estación de Policía en Atlántico: la ocultaba en una ceña navideña

La pareja de un detenido en la estación del muncipio de Santo Tomás escondió en la comida de Navidad tanto marihuana como base de coca, pero fue descubierta

La detenida pretendía entregar 10 cigarrillos de marihuana y 10 papeletas de base de coca a su pareja privada de libertad - crédito Policía Atlántico

En una operación reciente, la Policía Nacional en el Atlántico logró detener a una mujer que intentaba burlar la seguridad de la Estación de Policía del municipio de Santo Tomás.

La acción, resultado de los planes operativos y preventivos definidos por la institución para enfrentar el tráfico de drogas, expone la sofisticación que alcanzan algunas estrategias para introducir sustancias prohibidas.

Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron a una mujer de 42 años intentando ingresar “10 cigarrillos de marihuana y 10 papeletas de base de coca” en el interior de un recipiente con comida destinado a su pareja, quien se encontraba privado de la libertad dentro de la sede policial, según informó la Policía Nacional.

Al detallar la captura, la Policía Nacional explicó que todo ocurrió en el barrio Lucero, especificando: “El procedimiento de captura se registró en la calle 5 del barrio Lucero, en el municipio de Santo Tomás, donde una mujer de 42 años de edad, intentaba ingresar a la Estación de Policía con 10 cigarrillos de marihuana y 10 papeletas de base de coca”.

