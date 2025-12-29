Colombia

Con tragos de más, Yina Calderón le pidió perdón a Altafulla: “La vida nos distanció, pero te quiero”

A través de un video en redes sociales, la creadora de contenido expresó su deseo de enmendar diferencias y retomar la relación personal que mantenía con el cantante antes de su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’

La interacción reciente entre los dos exparticipantes del reality ha provocado comentarios sobre una posible reconciliación entre la empresaria de fajas y el cantante barranquillero en medio de su distanciamiento público - crédito inforfarandulacolombia / Instagram

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió en las últimas horas al realizar una disculpa pública hacia Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, a través de sus redes sociales. La exparticipante del programa expresó su deseo de recuperar la amistad que los unía antes de la competencia televisiva.

En una serie de historias difundidas en su cuenta de Instagram, Yina Calderón reconoció públicamente que extraña la relación de confianza que mantuvo con Altafulla por varios años. La empresaria afirmó: “La vida nos distanció, pero te quiero”, y manifestó que su intención es enmendar los errores cometidos durante el desarrollo del reality.

La ruptura entre la creadora de contenido digital huilense y el cantante barranquillero se produjo en medio de la convivencia dentro del programa, donde la empresaria desaprobó la forma en que el artista interactuó con la modelo antioqueña Karina García.

Yina Calderón ofrece disculpas públicas
Yina Calderón ofrece disculpas públicas a Andrés Altafulla tras el distanciamiento causado por La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía del Canal RCN

Tras finalizar el reality, la relación entre ambos experimentó un deterioro más profundo, lo que generó especulaciones en redes sociales acerca de una posible reconciliación o distanciamiento definitivo.

El acercamiento de Yina Calderón ocurrió mientras compartía una historia en la que elogiaba la música de Altafulla. Posteriormente, en un video, la empresaria admitió que su reflexión surgió tras ingerir unas copas y pensar en lo que sucedió entre ambos.

“Les voy a aclarar una cosa y recuerden que los borrachos dicen la verdad: Altafulla fue mi amigo incluso antes del reality. Nosotros parchábamos una chimba y no sé qué pasó en el reality que nos tiramos la amistad y yo creo que yo también soy un ser humano y siento que la cagué diciéndole ciertas cosas, pero Alta, si no te las digo, pues no aprendes. Pero si me preguntaran a mí si volvería a ser amiga de Altafulla, la respuesta es que sí, es un gran ser humano”, declaró Calderón.

En sus mensajes, Calderón insistió en que siente un gran aprecio por el cantante y que reconoce su responsabilidad en el distanciamiento. “Altafulla sabe muy bien quién soy yo y ahora sé que sí tengo que pedirle perdón y por eso lo hago públicamente”, agregó la empresaria en sus redes.

El distanciamiento entre Yina Calderón
El distanciamiento entre Yina Calderón y Altafulla se originó durante la convivencia en el reality show, desencadenando tensiones públicas - crédito canal RCN

Hasta el momento, el barranquillero no ha emitido una respuesta directa a las disculpas, aunque sí compartió en sus historias el video donde Yina Calderón apoyó su música.

La reacción de los seguidores de ambos personajes no se hizo esperar, generando comentarios sobre la posibilidad de un reencuentro o una nueva etapa en la amistad de dos figuras que se conocieron mucho antes de saltar a la fama nacional mediante La casa de los famosos Colombia.

“Eres una basura”

En este contexto es preciso recordar uno de los tantos conflictos que tuvieron los dos personajes del mundo del entretenimiento dentro de la casa estudio. Durante la gala número 95 de La casa de los famosos Colombia, un fuerte enfrentamiento entre Yina Calderón y Altafulla marcó la gala de nominación del programa en su momento.

La empresaria de fajas aseguró que no ha sentido gusto y lo acuso de tener sida - crédito @jaehyuniwo / X

La tensión surgió cuando Altafulla, al asignar sus puntos de nominación, hizo comentarios que Yina Calderón consideró ofensivos y que desataron una acalorada discusión entre ambos exparticipantes.

“Yina, mis cuatro puntos son para ti, porque ya es imposible contar la cantidad de veces que nos has dejado claro que la palabra lealtad y amistad no están incluidas en tu juego”, dijo el intérprete de Un coleto como yo.

Esto provocó una inmediata reacción de Calderón, que negó categóricamente haber hecho tales afirmaciones. “Atrevido, ¿yo cuándo he dicho eso? Te pasaste, Altafulla. Yo nunca he dicho eso”, respondió visiblemente molesta.

