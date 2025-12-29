Cayó banda criminal que secuestraba, robaba y agredía a turistas extranjeros en Cartagena: así fue el operativo

La Fiscalía General de la Nación reveló la captura de una organización criminal dedicada a secuestrar turistas extranjeros en Cartagena - crédito ProColombia/Fiscalía

La reciente captura de una banda delincuencial dedicada a secuestrar, robar y agredir a turistas extranjeros en Cartagena deja en evidencia la vulnerabilidad de los visitantes en la principal ciudad turística del Caribe colombiano.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de esta organización fueron detenidos tras ser vinculados a al menos seis casos documentados, entre ellos, el asesinato de un ciudadano ruso.

La investigación judicial determinó que el grupo era dirigido desde prisión por alias Campanita, quien coordinaba los movimientos de sus colaboradores en libertad.

Los criminales utilizaban aplicaciones de citas para localizar a sus víctimas, pactando encuentros en zonas turísticas de Cartagena.

La banda criminal, liderada desde prisión por alias Campanita, está implicada en al menos seis casos documentados, incluido el asesinato de un ciudadano ruso - crédito Fiscalía

Posteriormente, trasladaban a los turistas al municipio de Turbaco, donde los despojaban de sus pertenencias y vaciaban sus cuentas bancarias.

Entre las víctimas figuran ciudadanos de México, Canadá, Brasil y Rusia. El caso más grave, según la Fiscalía, fue el del turista ruso que, al resistirse al asalto, fue apuñalado, estrangulado e incinerado por los agresores.

A través de un comunicado oficial, el ente investigador detalló: “En uno de los eventos delictivos conocidos, ocurrido el pasado 2 de octubre, presuntamente le causaron la muerte a un ciudadano ruso. La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar. Durante el recorrido, otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor”.

En otro de los hechos, Omar Jiménez, un mexicano, fue retenido y despojado de todos sus recursos financieros. La Fiscalía también reveló que un canadiense fue brutalmente golpeado por alias Argero y alias Mondavid, integrantes de la red criminal.

La modalidad de la banda consistía en aprovechar la falta de conocimiento de los turistas sobre la ciudad y su entorno.