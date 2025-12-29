Colombia

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

En redes sociales, la jugadora compartió las imágenes del emotivo momento que vivió junto a José Alejandro Silva, un ingeniero civil al que conoció hace años

Guardar
La arquera de la selección
La arquera de la selección Colombia Femenina contrajo matrimonio con su pareja - crédito @catperezj/IG

En una ceremonia celebrada en Florencia, Italia, la arquera de la selección Colombia Femenina, Catalina Pérez, contrajo matrimonio con José Alejandro Silva, rodeada de familiares y amigos cercanos.

Entre los momentos destacados de la jornada, la futbolista compartió en sus redes sociales imágenes de la boda, acompañadas de la cita bíblica: “El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo resiste. Todo pasa, solo el amor permanece”, tal como escribió en su publicación de Instagram.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La joven se casó con
La joven se casó con un hermoso vestido blanco fiel a la tradición de las bodas - crédito @catperezj/IG

La guardameta, que actualmente forma parte del Racing Club de Estrasburgo en la liga francesa, lució un vestido blanco con detalles de encaje floral en la parte superior en corte princesa y una falda lisa con sutiles plisados, estuvo complementado con un velo delicado y un ramo pequeño de rosas blancas.

Su esposo, José Alejandro Silva, optó por un frac en azul noche adornado con dos rosas que hacían juego con el ramo de la novia.

Quién es el esposo de Catalina Pérez

De Silva se sabe que es ingeniero civil y que mantiene un perfil reservado, aunque medios locales han señalado que suele acompañar a Pérez tanto en eventos deportivos como en sus traslados a distintos países por compromisos profesionales.

Se desconoce donde será la
Se desconoce donde será la luna de miel de la pareja - crédito @catperezj/IG

La pareja, que sostiene una relación de varios años, ha compartido experiencias ligadas al deporte y los viajes, consolidando una presencia conjunta en diferentes destinos y equipos a lo largo de la carrera de la arquera.

Silva ha estado presente en varios torneos internacionales, respaldando el desarrollo profesional de Pérez en cada etapa.

Catalina Pérez nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1994 y desde los 4 años sintió afinidad por el fútbol, alternando su interés con el tenis y la natación, según relató en su página web personal.

Luego de mudarse con su familia a Boca Ratón, Florida (Estados Unidos), comenzó a practicar con el equipo juvenil Team Boca, antes de continuar su formación en la Universidad de Miami y dar el salto al fútbol profesional.

La jugadora se casó en
La jugadora se casó en Italia en una boda soñada rodeada de familiares y amigos - crédito @catperezj/IG

A lo largo de su trayectoria, la portera ha jugado en clubes como Fiorentina y Napoli en Italia, Real Betis en España y, recientemente, en el Werder Bremen de la Bundesliga femenina de Alemania. En agosto de 2025, firmó contrato con el Racing Club de Estrasburgo, posicionándose como una de las figuras colombianas más destacadas en el fútbol europeo.

La futbolista ha sido convocada de manera regular por la selección Colombia Femenina desde 2015, participando en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Su actuación ha sido determinante para los logros alcanzados por el combinado nacional, aportando experiencia y seguridad en torneos de alto nivel. En la reciente Copa América Femenina 2025, Pérez permaneció en la banca tras el regreso de Katherine Tapia, nominada como mejor guardameta del mundo, aunque su papel como referente del equipo se ha mantenido sólido a lo largo de los años.

La portera colombiana fue presentada
La portera colombiana fue presentada como nueva jugadora del equipo francés - crédito @RCSA_Feminines / X

Fueron varias las felicitaciones que recibió, entre esas las de Iván Ramiro Córdoba, que escribió en la publicación: “Felicidades, Cata, Dios les bendiga siempre”. Otros seguidores escribieron: “Felicitaciones a la nueva pareja de esposos. Que su hogar siempre sea un lugar de paz, armonía y amor. 🥰“; ”Felicitaciones! Que el amor pueda ser renovado siempre y Dios guíe cada paso!🙏🏻“, entre otros.

Este es el equipo en el que juega Catalina Pérez

Racing Estrasburgo Femenino ha competido tradicionalmente en los campeonatos nacionales, alternando principalmente entre la segunda y la tercera división del sistema francés. El club ha trabajado en el fortalecimiento de su estructura y en la formación de jugadoras en sus categorías juveniles, con el objetivo de consolidarse entre los equipos más destacados del fútbol femenino francés.

Temas Relacionados

Catalina PérezArquera Selección Colombia FemeninaSe casó arquera de la selección ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros: las habían conseguido de forma ilegal

Autoridades detectaron documentos obtenidos de manera ilícita y evitaron nuevos fraudes mediante controles biométricos durante este año

Colombia canceló 119 cédulas de

Saray Robayo negó vínculos judiciales tras la orden de extinción de dominio por caso Centros Poblados: “La responsabilidad penal es individual”

La congresista se pronunció en X para desmentir cualquier relación con procesos penales, luego de que la Fiscalía impusiera extinción de dominio a cinco propiedades asociadas a su nombre

Saray Robayo negó vínculos judiciales

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Junto con Maria Victoria Daza son las dos juezas centrales con escarapela Fifa por Colombia, además Mayra Sánchez y Eliana Ortiz, que son árbitras asistentes

Colombia tiene una nueva jueza

Gustavo Petro defendió fuerte aumento en el salario mínimo y negó que vaya a provocar informalidad laboral: “Simplemente no es cierto”

El presidente sostuvo que la proporción de trabajadores informales disminuyó durante su administración y descartó que la política de incremento salarial haya generado mayor informalidad

Gustavo Petro defendió fuerte aumento

Muerte de niña de cuatro años en un accidente con un caballo en Palmira: esto dijo el restaurante sobre el caso

El fallecimiento de una menor tras un accidente en un establecimiento recreativo generó preocupación en la comunidad y obligó a los responsables a emitir un comunicado lamentando lo sucedido

Muerte de niña de cuatro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Esta es la mención especial

Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Deportes

Colombia tiene una nueva jueza

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025