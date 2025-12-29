Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

La arquera de la selección Colombia Femenina contrajo matrimonio con su pareja - crédito @catperezj/IG

En una ceremonia celebrada en Florencia, Italia, la arquera de la selección Colombia Femenina, Catalina Pérez, contrajo matrimonio con José Alejandro Silva, rodeada de familiares y amigos cercanos.

Entre los momentos destacados de la jornada, la futbolista compartió en sus redes sociales imágenes de la boda, acompañadas de la cita bíblica: “El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo resiste. Todo pasa, solo el amor permanece”, tal como escribió en su publicación de Instagram.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La joven se casó con un hermoso vestido blanco fiel a la tradición de las bodas - crédito @catperezj/IG

La guardameta, que actualmente forma parte del Racing Club de Estrasburgo en la liga francesa, lució un vestido blanco con detalles de encaje floral en la parte superior en corte princesa y una falda lisa con sutiles plisados, estuvo complementado con un velo delicado y un ramo pequeño de rosas blancas.

Su esposo, José Alejandro Silva, optó por un frac en azul noche adornado con dos rosas que hacían juego con el ramo de la novia.

Quién es el esposo de Catalina Pérez

De Silva se sabe que es ingeniero civil y que mantiene un perfil reservado, aunque medios locales han señalado que suele acompañar a Pérez tanto en eventos deportivos como en sus traslados a distintos países por compromisos profesionales.

Se desconoce donde será la luna de miel de la pareja - crédito @catperezj/IG

La pareja, que sostiene una relación de varios años, ha compartido experiencias ligadas al deporte y los viajes, consolidando una presencia conjunta en diferentes destinos y equipos a lo largo de la carrera de la arquera.

Silva ha estado presente en varios torneos internacionales, respaldando el desarrollo profesional de Pérez en cada etapa.

Catalina Pérez nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1994 y desde los 4 años sintió afinidad por el fútbol, alternando su interés con el tenis y la natación, según relató en su página web personal.

Luego de mudarse con su familia a Boca Ratón, Florida (Estados Unidos), comenzó a practicar con el equipo juvenil Team Boca, antes de continuar su formación en la Universidad de Miami y dar el salto al fútbol profesional.

La jugadora se casó en Italia en una boda soñada rodeada de familiares y amigos - crédito @catperezj/IG

A lo largo de su trayectoria, la portera ha jugado en clubes como Fiorentina y Napoli en Italia, Real Betis en España y, recientemente, en el Werder Bremen de la Bundesliga femenina de Alemania. En agosto de 2025, firmó contrato con el Racing Club de Estrasburgo, posicionándose como una de las figuras colombianas más destacadas en el fútbol europeo.

La futbolista ha sido convocada de manera regular por la selección Colombia Femenina desde 2015, participando en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Su actuación ha sido determinante para los logros alcanzados por el combinado nacional, aportando experiencia y seguridad en torneos de alto nivel. En la reciente Copa América Femenina 2025, Pérez permaneció en la banca tras el regreso de Katherine Tapia, nominada como mejor guardameta del mundo, aunque su papel como referente del equipo se ha mantenido sólido a lo largo de los años.

La portera colombiana fue presentada como nueva jugadora del equipo francés - crédito @RCSA_Feminines / X

Fueron varias las felicitaciones que recibió, entre esas las de Iván Ramiro Córdoba, que escribió en la publicación: “Felicidades, Cata, Dios les bendiga siempre”. Otros seguidores escribieron: “Felicitaciones a la nueva pareja de esposos. Que su hogar siempre sea un lugar de paz, armonía y amor. 🥰“; ”Felicitaciones! Que el amor pueda ser renovado siempre y Dios guíe cada paso!🙏🏻“, entre otros.

Este es el equipo en el que juega Catalina Pérez

Racing Estrasburgo Femenino ha competido tradicionalmente en los campeonatos nacionales, alternando principalmente entre la segunda y la tercera división del sistema francés. El club ha trabajado en el fortalecimiento de su estructura y en la formación de jugadoras en sus categorías juveniles, con el objetivo de consolidarse entre los equipos más destacados del fútbol femenino francés.