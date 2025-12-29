Colombia

Camioneta cayó a un abismo cerca del cañón del río Sogamoso en Santander tras un descuido en el freno de mano

El accidente registrado en la vía Girón–Zapatoca no dejó víctimas ni personas heridas, pero derivó en la pérdida total del vehículo y la movilización de recursos logísticos para su rescate

La camioneta fue recuperada tras
La camioneta fue recuperada tras caer 20 metros en el cañón del Sogamoso.

Una camioneta sin ocupantes cayó al vacío desde una carretera cercana al cañón del río Sogamoso en Santander tras no activarse el freno de mano, según reportaron autoridades locales. El incidente involucró a cuatro turistas que se desplazaban desde Girón hacia Zapatoca el pasado 26 de diciembre.

De acuerdo con la Policía de Carreteras de Santander, el grupo había detenido el vehículo en un sector con vista panorámica para observar el paisaje y tomar fotografías. La camioneta, de color blanco, quedó estacionada sobre una pendiente, situación que derivó en el desplazamiento fuera de control del automotor.

Detalles del incidente y procedimiento de rescate

La Policía de Carreteras de Santander explicó que el conductor olvidó activar el freno de mano tras detenerse junto a la vía. El pavimento, recientemente intervenido por obras públicas, presentaba un acabado liso que facilitó el deslizamiento. El vehículo rodó aproximadamente 20 metros por un abismo en el sector del cañón del Sogamoso, quedando completamente destrozado en el fondo.

Según el capitán José Caballero Julio, citado por El Tiempo, “dejaron el vehículo en la esquina, pero sin freno, luego se percataron que el vehículo cayó al abismo. Eran cuatro turistas y manifiestan que iban hacia Zapatoca. Fueron aproximadamente 20 metros lo que rodó”.

Las imágenes difundidas del siniestro muestran la camioneta con daños graves como cristales destruidos, carrocería deformada y las llantas desprendidas. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales, ya que los ocupantes se encontraban fuera del vehículo al momento del accidente.

Las labores de rescate requirieron
Las labores de rescate requirieron el uso de dos grúas para extraer la camioneta del fondo del cañón en Santander.

Extracción del vehículo y apoyo logístico

El rescate del automotor se realizó dos días después del accidente, el 28 de diciembre, con el apoyo de dos grúas de gran capacidad gestionadas por los alféreces de Girón, según reportó el medio ya mencionado. El procedimiento de extracción se dificultó por el acceso limitado al fondo del cañón y la posición en la que quedó el vehículo. El operativo concluyó con la recuperación de la camioneta y el restablecimiento de la normalidad en el corredor vial.

Contexto vial en Santander y cierres activos

Este accidente se suma a las dificultades de movilidad registradas en diferentes rutas de Santander. Según reportes oficiales, existen cierres intermitentes y totales en varios tramos estratégicos: en el kilómetro 10+200 de la vía La Paz–Lebrija, en el kilómetro 30+100 de la ruta Fortuna–Bucaramanga, en el kilómetro 70+500 de Puente Nacional–Bucaramanga y un cierre total en la Transversal del Carare, que se mantiene desde hace dos meses. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus trayectos y mantenerse informados sobre las condiciones de las vías.

La Policía de Carreteras
La Policía de Carreteras confirmó que el vehículo no tenía ocupantes al momento del accidente y que no hubo víctimas.

Recomendaciones y medidas de seguridad

Tras el incidente, la Policía de Carreteras de Santander reiteró la importancia de cumplir las normas básicas de seguridad vehicular, especialmente al estacionar en zonas de riesgo o con pendientes pronunciadas. La activación del freno de mano y la verificación de la posición del vehículo antes de descender son medidas fundamentales para evitar situaciones similares.

Obras viales recientes y riesgos asociados

El sector donde ocurrió el incidente había sido objeto de trabajos recientes de pavimentación, lo que modificó las condiciones habituales de adherencia en la superficie. Las autoridades evalúan la posibilidad de instalar señalización adicional y barreras físicas en las zonas identificadas como críticas para reducir la probabilidad de accidentes. Además, se destaca la necesidad de reforzar la cultura de prevención entre los turistas y conductores que transitan por rutas con atractivos naturales.

El accidente ocurrió tras un
El accidente ocurrió tras un descuido con el freno de mano mientras los turistas observaban el paisaje junto al cañón del Sogamoso.

Turismo y prevención en rutas panorámicas

El cañón del Sogamoso es uno de los destinos turísticos más visitados de la región, lo que incrementa el flujo de visitantes durante temporadas de alta afluencia. Las autoridades locales insisten en la conveniencia de tomar precauciones adicionales al momento de realizar paradas para contemplar el entorno, asegurando siempre que los vehículos queden correctamente estacionados y fuera de riesgo.

