Ministro Pedro Sánchez le dio la bienvenida a la cúpula militar designada por Gustavo Petro: “Trabajaremos arduamente”

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en el Gobierno Petro

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares del país.

Según el mandatario, esto se debe “a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio la bienvenida a la nueva cúpula militar, asegurando que cuentan con la experiencia necesaria para “enfrentar los retos actuales” en Colombia.

“Doy la bienvenida a la nueva cúpula militar nombrada por el señor presidente Gustavo Petro. Ellos son generales y almirantes con gran trayectoria, compromiso con el país y toda la experiencia requerida para enfrentar los retos actuales”, indicó Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa también expresó que tendrán dos prioridades para trabajar: la seguridad y la democracia.

“Con ellos, trabajaremos arduamente y sin descanso en dos prioridades fundamentales y complejas pero no imposibles”, indicó el ministro Pedro Sánchez.

En cuanto a seguridad, el alto funcionario señaló que uno de los objetivos es “afectar críticamente las economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal y contrabando) y los actores criminales generadores”.

Así como “consolidar el control territorial en las zonas priorizadas” y “reducir el homicidio, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, confinamiento y demás delitos contra la vida, libertades y la convivencia ciudadana”.

Pedro Sánchez expresó que tendrán dos prioridades para trabajar con la nueva cúpula militar: la seguridad y la democracia

El ministro Pedro Sánchez puntualizó que alcanzarán todos los objetivos de manera conjunta con los colombianos.

“De la mano de todo el pueblo colombiano lo lograremos. Colombia no se doblega ante la adversidad. Se hace más fuerte. Con la fe intacta”, señaló el ministro Sánchez.

Cómo quedó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciaron la conformación de la nueva cúpula militar.

Al frente del Comando General de las Fuerzas Militares estará el general Hugo Alejandro López Barreto, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño ejercerá como jefe de Estado Mayor Conjunto.

En el Ejército Nacional, la responsabilidad del mando recaerá en el mayor general Royer Gómez Herrera, con el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo al mando.

Por su parte, la Armada Nacional tendrá como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, que contará con el apoyo del vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi en el rol de jefe de Estado Mayor Naval.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciaron la conformación de la nueva cúpula militar

La Fuerza Aeroespacial Colombiana será dirigida por el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, acompañado por el mayor general Alfonso Lozano Ariza.

Perfiles

Hugo Alejandro López Barreto nació en Cali en 1968 e inició su formación militar en 1984 en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Se graduó como subteniente de Caballería en 1987. Es profesional en Ciencias Militares y tiene una maestría en Seguridad y Defensa. Ha sido profesor en instituciones militares de Colombia y en la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

Entre sus cargos destaca su labor como jefe de Estado Mayor Conjunto, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, inspector general y director de Sanidad Militar durante la pandemia. También formó parte de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el ELN y fue observador en misiones de paz.

Royer Gómez Herrera, nacido en Bucaramanga, es ingeniero civil y profesional en Ciencias Militares. Posee una maestría en Seguridad y Defensa y una especialización en el Arma de Ingenieros. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991.

Cuenta con experiencia en el mando de grandes unidades como la Primera División, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Tercera Brigada. Ha ocupado el puesto de subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional y ha coordinado operaciones en áreas de alta conflictividad.

El mayor general Jaime Alonso Galindo tiene experiencia en mando, planeación y operaciones de control territorial, competencias clave para la conducción del Ejército.

De izquierda a derecha Royer Gómez Herrera, Hugo Alejandro López Barreto y Carlos Fernando Silva Rueda

En la Armada Nacional, Juan Ricardo Rozo Obregón ha enfocado su carrera en operaciones marítimas y fluviales, así como en la lucha contra el narcotráfico y economías ilegales en zonas ribereñas. Orlando Enrique Grisales Franceschi, actual segundo comandante, destaca por su experiencia en planeación estratégica y conducción operativa.

Carlos Fernando Silva Rueda, nuevo comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, es piloto militar y administrador aeronáutico. Su trayectoria incluye la dirección de operaciones aéreas y espaciales, además de coordinaciones interinstitucionales.

Harry Ernesto Reyna Niño, vicealmirante de la Armada, se especializa en planeación estratégica y coordinación interinstitucional.