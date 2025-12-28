En respuesta a Humberto de la Calle, Gustavo Petro entregó detalles de la asamblea nacional constituyente: “Dura tres meses”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de la asamblea nacional constituyente y afirmó que no se realizará en época electoral.

En respuesta a Humberto de la Calle, el mandatario colombiano afirmó que hasta ahora comenzó la recolección de firmas y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.

"Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después", afirmó Gustavo Petro.