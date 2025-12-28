Colombia

Colombia sorprendió por su top 50 de Spotify en el 25 de diciembre: “Prácticamente desaparecieron las canciones de moda”

El listado musical llamó la atención en redes sociales debido a que por un día dominaron los clásicos navideños

Un análisis del Top 50 de canciones más escuchadas en Colombia el 25 de diciembre. Sorpréndete al ver cómo artistas como Rodolfo Aicardi y Pastor López dominan las listas, demostrando el poder de la música navideña tradicional - crédito Black Maps / TikTok

En la radiografía de la tradición navideña musical colombiana, la cuenta especializada Black Maps resaltó la singularidad de un fenómeno: la concentración absoluta de “música de diciembre” en las fiestas de Fin de Año, según reportó en un reciente video.

El análisis tomó como base la lista de reproducción de Spotify el 25 de diciembre, día en que los clásicos desplazaron por completo a los lanzamientos contemporáneos y los éxitos internacionales.

“Colombia se destaca por su increíble tradición de música navideña. No sé si hasta única en el mundo en la cantidad”, afirmó el responsable de la cuenta en su comentario inicial sobre el panorama del país andino.

Según el recuento realizado por Black Maps, la música de moda, incluidas las tendencias de reguetón y trap, perdió espacio en el ranking, en favor de piezas asociadas exclusivamente a la temporada festiva.

Según el listado publicado Cariñito
Según el listado publicado Cariñito fue la canción más escuchada - crédito captura de pantalla / X

“Como pueden ver, este es el top 50 de canciones más escuchadas el 25 de diciembre en este país y verán que prácticamente desaparecieron las canciones de moda, de reguetón, de trap... Desaparecieron. Casi la totalidad del top 50 son canciones que se escuchan especialmente en estas fechas, en Navidad y Año Nuevo (sic)”, comentó la cuenta.

Dentro de ese listado, figuras como Rodolfo Aicardi, Pastor López, Diomedes Díaz, Los 50 de Joselito, Binomio de Oro de América y Los Hispanos se posicionaron como los principales artistas, superando a cualquier tendencia internacional.

El usuario detrás de Black Maps subrayó el predominio local haciendo referencia al ránking: “Ni hablar, miren el top 10: Cariñito, El hijo ausente, Loquito por ti... Bueno, todas canciones que todos los colombianos escuchan en estas fiestas”.

Explicó que la “primera canción moderna” apareció en el puesto 17 con “La plena” y enfatizó que, en toda la lista, apenas 6 temas del total podrían catalogarse como actuales. “El puesto 26, el puesto 31, el 36, el 41 y el 50. Todo el resto son canciones festivas”, precisó.

La música navideña colombiana es
La música navideña colombiana es la dominante durante diciembre - crédito ndinastereo.com

Black Maps aclaró que este ranking correspondió a la plataforma Spotify, aunque la compañía no publicó ningún informe oficial que permitiera verificar los datos de manera independiente.

El listado del Top 50 incluyó títulos como “Cariñito”, “El Hijo Ausente”, “Loquito Por Ti”, “Los Sabanales”, “Arbolito de Navidad”, además de piezas como “El Pájaro Amarillo” y “Mi Fortuna”.

Las redes sociales registraron una rápida reacción ante el fenómeno. Los usuarios aportaron comentarios que refrendaron el arraigo y la transversalidad social del género: “Hasta los raperos más under y los metaleros más true de Colombia escuchan esa música en diciembre”, expresó uno de los mensajes destacados. Otro usuario sumó una visión sobre la identidad nacional: “La llamamos música de diciembre y literalmente solo suena en diciembre”.

La conexión venezolana del género tampoco pasó desapercibida para la audiencia. Así quedó recogido en mensajes como: “Ahora los chamos sí quieren a Pastor López, vivió en Venezuela y allá ni lo escuchaban, tanto así que él se radicó en Colombia y murió aquí”, y otros recordaron los orígenes internacionales de parte del repertorio: “Si supieran que la mayoría de las canciones son venezolanas, Billos Caracas Boys, Pastor López”.

La celebración navideña en Colombia
La celebración navideña en Colombia es particular debido a su comida y música - crédito en.colombiatours.travel

La raíz histórica de este repertorio quedó explicada por Alberto Burgos Herrera, investigador musical y autor. En declaraciones a CNN, sostuvo: “Después de Guillermo Buitrago llegaron todos nuestros músicos campesinos con eso que se llama la música parrandera paisa”. Especificó además: “Esa música de todos esos músicos campesinos (…) en el año no sonaba para nada, solamente en octubre. A fines de octubre empezaba a sonar y sonaba hasta mediados de enero solamente”.

El impacto de la industria discográfica resultó determinante en la consolidación del fenómeno, según investigaciones históricas citadas en el informe.

Jhon Edison Montenegro, mágister en música de la Universidad Javeriana, aportó: “Hay todo un asunto de la historia discográfica frente a la Navidad, porque la mayoría de estos artistas sacaban sus discos para esa época”

Y profundizó en la lógica comercial: “La música parrandera que se escucha en diciembre está pensada desde el punto de vista de mercadeo para ser cantada, festejada y promocionada en diciembre para ser un éxito en ventas” tal y como sigue sucediendo hasta el día de hoy.

