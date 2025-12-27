Vigilante fue atacado a puñal por presuntos ladrones al intentar evitar un robo en Bucaramanga: denunció omisión de la Policía

Así se registró la violenta agresión al vigilante informal en el centro de Bucaramanga - crédito Mauri Gome/Facebook

Un acto de extrema violencia interrumpió las compras navideñas en el centro de Bucaramanga (Santander) el 24 de diciembre de 2025, cuando un vigilante resultó gravemente herido en un ataque con arma blanca, luego de que un grupo de delincuentes lo atacara por intentar frustrar un robo en la zona.

El hecho ocurrió hacia las 12:45 p. m. en la carrera 34 con calle 17, en pleno corazón de la capital santandereana, según confirmó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Así ocurrió el violento ataque

La víctima se encontraba prestando servicios de seguridad en la zona cuando fue abordado por dos hombres, recibiendo tres heridas que casi le cuestan la vida: una en el tórax, otra en la cabeza y una más en el antebrazo.

La víctima fue atacada a plena luz del día en el centro de Bucaramanga - crédito Mauri Gome/Facebook

Por fortuna, fue auxiliado oportunamente y trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece fuera de peligro, de acuerdo con las autoridades.

Testigos del sector, citados por Blu Radio, señalaron que el ataque estaría relacionado con hechos previos, pues días antes Rodríguez habría impedido un robo en un establecimiento comercial del centro, involucrando a los mismos sujetos.

Los agresores regresaron al lugar y, tras un altercado aparentemente relacionado con esos hechos, atacaron al trabajador informal con arma blanca.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que existían reportes anteriores sobre estas personas, aunque no se pudo actuar legalmente ante la ausencia de una denuncia formal.

Pinzón Poveda explicó: “Los videos que circulan en redes sociales corresponden a diferentes fechas y sí se trata de un vigilante que labora en el centro. Él manifestó sospechas sobre estas personas, se les realizó requisa, pero no se encontraron armas. Se le explicó al vigilante cuál es el procedimiento a seguir, ya que no había flagrancia”.

Posteriormente, según la versión oficial, se presentó una supuesta riña en la que los mismos sujetos lesionaron al vigilante.

La comunidad le habría reprochado a un uniformado por no ejecutar la captura de los presuntos malhechores - crédito Colprensa

Los agresores fueron identificados, pero Rodríguez no habría interpuesto una denuncia formal, dejando el hecho registrado únicamente en la estación de Policía, por lo que los implicados quedaron en libertad por falta de flagrancia y denuncia judicial.

Falta de apoyo policial al presunto hurto, denunció el trabajador informal

Y es que a través de un video, el vigilante denunció falta de apoyo de las autoridades para atender el hecho delictivo en flagrancia.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Rodríguez habría alertado oportunamente al cuadrante del sector, pero los uniformados no intervinieron ni brindaron apoyo. “Se le informa al subintendente Mauricio, que se encontraba en la 15 con 34, se encontraba con dos estudiantes, se le informa la novedad que nos apoye para subir todos, pero él hace caso omiso, al parecer, trabaja para la delincuencia”, declaró la víctima.

Según la información conocida, Rodríguez habría advertido a un uniformado de la Policía que patrullaba con dos estudiantes, solicitando apoyo inmediato, ya que los presuntos delincuentes —en compañía de dos mujeres supuestamente identificadas en un video— estarían intentando cometer un nuevo hurto.

Sin embargo, el policía habría ignorado el llamado de auxilio realizado por el vigilante y otros guardas de seguridad.

En represalia, los agresores atentaron contra la vida e integridad del trabajador informal, que sufrió las heridas con arma blanca. Aunque los presuntos responsables fueron capturados, quedaron libres por falta de denuncia formal y pruebas, de acuerdo con la información oficial.

El presunto alegato en torno a la presunta omisión de las autoridades en el caso de hurto que dejó herido a un vigilante - crédito Veeduría Mario Veedor Mario/Facebook

En otro video, que no se tiene certeza si hace parte de los hechos, se observa cómo un ciudadano, a parecer, increpa a un uniformado por la supuesta omisión a los hechos denunciados por el vigilante.

La grabación expone un intercambio verbal entre un ciudadano y un uniformado de la Policía. En el audio, el ciudadano insiste en la necesidad de identificar a uno de los sujetos sospechosos, mientras que el policía responde que solo puede intervenir si el delito ya se ha cometido.

En la conversación, el ciudadano pregunta en reiteradas ocasiones “Si no hace un hurto, ¿quién lo responde?”, cuestionando la actuación preventiva de las autoridades frente a personas sospechosas.

El policía replica: “Cuando lo haga”, enfatizando que la intervención solo procede si el hecho delictivo se materializa. El diálogo se torna tenso cuando el ciudadano exige la identificación del individuo y manifiesta su inconformidad con el procedimiento policial. En respuesta, el uniformado sostiene: “¿Usted me va a venir a decir a mí cómo yo hago un procedimiento? Yo soy la autoridad de Policía. Usted a mí no me va a venir a dar órdenes”.