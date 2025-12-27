Niña de seis años se ahogó en balneario de Santander: su madre se habría quedado dormida mientras el padre compraba el almuerzo

La menor disfrutaba de un baño sin la aparente supervisión de sus padres - crédito El Playón TV Noticias/Facebook

Una jornada de paseo familiar en el balneario El Cristalino, ubicado entre Rionegro y El Playón (Santander), terminó en tragedia el jueves festivo, 25 de diciembre, luego de que una niña de seis años falleciera en lo que parece ser un lamentable accidente.

La menor de edad murió ahogada hacia el mediodía, mientras se encontraba en una de las piscinas naturales del lugar. El suceso desató preocupación por la seguridad en espacios recreativos, en pleno periodo de celebraciones navideñas y de fin de año.

Según el reporte de la Policía de Santander, la madre de la menor, que reside en el barrio Betania de Bucaramanga, declaró a las autoridades que se encontraba descansando fuera del área de baño.

Una niña de seis años murió por ahogamiento en el balneario El Cristalino, Santander, durante la jornada festiva del 25 de diciembre - crédito El Playón TV Noticias/Facebook

La mujer explicó que había trabajado toda la noche y, al sentirse exhausta, se recostó y se quedó dormida. El aviso de la emergencia llegó cuando otros bañistas comenzaron a gritar al percatarse de que la niña se encontraba sumergida en el afluente.

En el informe policial, citado por Vanguardia, se detalla: “Ella manifestó que se encontraba muy cansada, ya que había trabajado toda la noche, y que en ese momento se recostó y se quedó dormida. Al escuchar unos gritos, se percató de que se trataba de su hija, a quien estaban sacando de la piscina”.

Tras ser rescatada, la menor fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Antonio de Rionegro, donde ingresó sin signos vitales. El equipo médico intentó maniobras de reanimación, pero confirmó su fallecimiento poco después.

Otras versiones extraoficiales conocidas por medios locales detallan que la mujer habría sido observa a través de las cámaras de vigilancia manipulando su celular, mientras que el padre de la menor se había ausentado porque iba a comprar el almuerzo, razón por la que se demoró al menos 30 minutos.

Durante la atención hospitalaria, los profesionales de la salud encontraron una obstrucción en la garganta de la niña con restos del alimento que había ingerido previamente.

Los bañistas advirtieron la situación al notar que la niña permanecía sumergida, lo que activó un intento de rescate urgente - crédito Ilustrativa Infobae

La Sijin de la Policía efectuó la inspección técnica al cadáver e inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, mientras Medicina Legal lleva a cabo los procedimientos de rigor.

Testigos afirmaron a medios locales que en el balneario no había presencia de rescatistas ni de organismos de socorro habilitados para atender emergencias de este tipo. Uno de los presentes señaló: “En este tipo de lugares solo se preocupan porque lleguen personas y consuman sus productos, más que por prevenir algo así”.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores para que mantengan una supervisión constante sobre los menores de edad en espacios recreativos, principalmente en zonas con piscinas y ríos, a fin de evitar tragedias durante las festividades.

Hallan cadáver de un hombre en el río Magdalena tras más de 24 horas de búsqueda en Honda (Tolima)

El cuerpo de Jhon Alejandro Serna Murillo, de 32 años, fue hallado la tarde de este jueves, 25 de diciembre, en aguas del río Magdalena, a la altura de la vereda Perico, Honda (Tolima).

El hallazgo se produjo luego de más de 24 horas de búsqueda, tras haber sido reportado como desaparecido por inmersión desde la madrugada del 24 de diciembre, en el sector del puente Navarro.

Según reportaron medios locales, las labores de búsqueda comenzaron de inmediato después de la desaparición de Serna Murillo, que era hijo de Graciela, secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Filadelfia (Caldas).

El joven murió por inmersión en el Río Magdalena - crédito Ministerio de Ambiente

El joven era ampliamente conocido y apreciado en la comunidad de Honda, tanto por su desempeño laboral como por la cercanía que mantenía con numerosos habitantes del municipio.

Familiares, amigos y vecinos expresaron su solidaridad tras la tragedia. Como homenaje póstumo, el jueves se convocó una velatón en la residencia familiar de Serna Murillo para acompañar a los seres queridos del fallecido.