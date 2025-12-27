Colombia

Lotería de Risaralda: revise los números que resultaron ganadores esta semana

Un juego que va más allá de simples números. Su impacto transforma vidas, financiando iniciativas que generan progreso en comunidades vulnerables

Guardar
La Lotería de Risaralda es
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La Lotería de Risaralda fue creada en 1981 con un propósito claro: recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo en el departamento. Este objetivo ha sido el motor que ha impulsado su funcionamiento durante más de cuatro décadas, consolidándose como una herramienta clave para el bienestar de la región.

El sorteo semanal de la Lotería de Risaralda se ha convertido en una tradición para muchos colombianos, quienes ven en este juego de azar una oportunidad no solo de cambiar sus vidas, sino también de apoyar causas sociales. Gracias a que el sorteo es nocturno, los participantes tienen la oportunidad de seguir el evento en tiempo real, generando expectativa entre los jugadores.

Los números ganadores del sorteo 2931

Fecha: 26 de Diciembre de 2025Los afortunados: 6708Serie: 192Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 3492

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Todos sobre la Lotería de la Risaralda

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia. El premio asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, una de las recompensas más atractivas en el ámbito de las loterías nacionales.

Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), ha sido un pilar fundamental en la región cafetera desde su creación en 1981. Su propósito principal ha sido financiar proyectos de impacto social, cultural y educativo en el departamento de Risaralda.

La Lotería de Risaralda, conocida bajo el lema “Sentimiento de Todos”, fue concebida hace más de 40 años como una herramienta para generar recursos destinados al desarrollo de la comunidad. Desde entonces, ha mantenido su compromiso con el bienestar de los habitantes del departamento, canalizando los fondos recaudados hacia iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en la región. Este enfoque ha permitido que el juego trascienda su carácter de entretenimiento, convirtiéndose en un motor de progreso para Risaralda.

El sorteo, que se lleva a cabo semanalmente, se ha consolidado como una tradición colombiana. Sin embargo, en caso de coincidir con un día festivo, la realización del mismo se pospone para el siguiente día hábil.

El premio mayor, que actualmente asciende a 1.400 millones, es uno de los más atractivos por las loterías regionales en el país. Este monto no solo atrae a miles de jugadores cada semana, sino que también refuerza la relevancia de la lotería como una opción competitiva.

Temas Relacionados

Lotería de Risaraldacolombia-loteríascolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Lotería de Medellín resultados 26 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín resultados 26

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 26 de diciembre

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados del último sorteo de

Sinuano Noche: resultado de los números triunfadores del 26 de diciembre

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Sinuano Noche: resultado de los

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 27 de diciembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

La reciente asamblea que reunió a los 36 clubes del fútbol profesional colombiano determinó que en 2026 las plantillas se reducirán de 30 a 25 jugadores

Polémica determinación de la Dimayor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan atentado con granada en

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Bizarrap incluyen

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Polémica determinación de la Dimayor

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes