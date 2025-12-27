Lotería de Risaralda: revise los números que resultaron ganadores esta semana

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La Lotería de Risaralda fue creada en 1981 con un propósito claro: recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo en el departamento. Este objetivo ha sido el motor que ha impulsado su funcionamiento durante más de cuatro décadas, consolidándose como una herramienta clave para el bienestar de la región.

El sorteo semanal de la Lotería de Risaralda se ha convertido en una tradición para muchos colombianos, quienes ven en este juego de azar una oportunidad no solo de cambiar sus vidas, sino también de apoyar causas sociales. Gracias a que el sorteo es nocturno, los participantes tienen la oportunidad de seguir el evento en tiempo real, generando expectativa entre los jugadores.

Los números ganadores del sorteo 2931

Fecha: 26 de Diciembre de 2025Los afortunados: 6708Serie: 192Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 3492

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Todos sobre la Lotería de la Risaralda

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia. El premio asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, una de las recompensas más atractivas en el ámbito de las loterías nacionales.

Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), ha sido un pilar fundamental en la región cafetera desde su creación en 1981. Su propósito principal ha sido financiar proyectos de impacto social, cultural y educativo en el departamento de Risaralda.

La Lotería de Risaralda, conocida bajo el lema “Sentimiento de Todos”, fue concebida hace más de 40 años como una herramienta para generar recursos destinados al desarrollo de la comunidad. Desde entonces, ha mantenido su compromiso con el bienestar de los habitantes del departamento, canalizando los fondos recaudados hacia iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en la región. Este enfoque ha permitido que el juego trascienda su carácter de entretenimiento, convirtiéndose en un motor de progreso para Risaralda.

El sorteo, que se lleva a cabo semanalmente, se ha consolidado como una tradición colombiana. Sin embargo, en caso de coincidir con un día festivo, la realización del mismo se pospone para el siguiente día hábil.

El premio mayor, que actualmente asciende a 1.400 millones, es uno de los más atractivos por las loterías regionales en el país. Este monto no solo atrae a miles de jugadores cada semana, sino que también refuerza la relevancia de la lotería como una opción competitiva.