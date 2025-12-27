Colombia

Gustavo Petro le salió al paso a señalamientos de Álvaro Uribe sobre la condena de su hermano: “Oigo propuestas, Uribe”

El expresidente aseguró que el mandatario está aprovechando la sentencia contra Santiago Uribe para tapar actos de corrupción y malos resultados de su Gobierno

Gustavo Petro recordó al expresidente
Gustavo Petro recordó al expresidente Álvaro Uribe que la justicia ya falló en contra de su hermano Santiago Uribe - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe señaló al presidente Petro de ser aventajado y de utilizar el proceso penal contra su hermano, Santiago Uribe –condenado a más de 28 años de prisión por nexos con el paramilitarismo–, para desviar la atención de la opinión pública y ocultar los hechos de corrupción que enlodan a su Gobierno y los resultados que hay en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.

“No romperé la norma de no referirme a la familia de Petro. El aventajado Petro manipula la justicia, aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su gobierno, la plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc.”, aseveró el exmandatario.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló al presidente Gustavo Petro de utilizar la condena de su hermano Santiago Uribe para su beneficio - crédito @AlvaroUribeVel/X

El presidente Petro respondió al exmandatario, cuestionándolo por exponer cifras sobre violencia en Colombia, recordando que durante su administración (2002-2010) la ciudadanía también sufrió por las acciones de grupos armados. “¿Usted, señor Uribe, va a contar por muertos? ¿No sé cansó de hacerlo en su gobierno?”, indicó.

El presidente exigió a Uribe que si la discusión se centra en las víctimas fatales, exhiba “la tasa de homicidios promedio de su gobierno”, y pidió comparar el número de fallecidos en masacres a nivel departamental bajo su mandato en Antioquia (1995-1998) frente a los registrados en todo el país durante su propia gestión: “Así sabremos quién logró construir más seguridad”, aseguró.

Para soportar sus afirmaciones, compartió una gráfica en la que se muestra el histórico de la tasa de homicidios por cada 1.000 habitantes en Colombia. Los datos indican que en 2004, año en el que Uribe estuvo ejerciendo como gobernante, la tasa de homicidios fue del 44,58%, según datos de Medicina Legal, y del 46%, según información dela Policía Nacional. Por el contrario, en 2024, la tasa de homicidios cayó al 26,35%, según Medicina Legal, y al 25,6%, según la Policía.

La tasa de homicidios se
La tasa de homicidios se ha ido reduciendo en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Antes que las cifras de los muertos, las cifras de los vivos”, señaló el primer mandatario.

Aunado a ello, instó al ex jefe de Estado a dar a conocer propuestas que sirvan para solucionar los principales problemas del país, como el uso y la tenencia de la tierra a través de una reforma agraria; la economía, por medio de una iniciativa que apunte a la universalización de la pensión; y la educación, con una propuesta centrada en incrementar la cobertura universitaria al 80%. También instó al ex jefe de Estado a dar a exponer una idea que permita salvar a Ecopetrol recurriendo a energías limpias y no a hidrocarburos.

Le propongo más impuestos a las capas más ricas de la sociedad para universalizar el derecho al agua potable de calidad, la salud y la educación. Oigo propuestas Uribe”, añadió.

También afirmó que, más allá de los índices de mortalidad, se deben analizar “las cifras de los vivos”. Y, sobre la condena de Santiago Uribe, indicó: “En cuanto a su hermano, ya la justicia falló”.

El presidente Gustavo Petro pidió
El presidente Gustavo Petro pidió al expresidente Uribe dar a conocer sus propuestas sociales para resolver los principales problemas del país - crédito @petrogustavo/X

En una publicación anterior, el presidente Gustavo Petro se refirió a la condena de Santiago Uribe, hallado como responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por haber liderado el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Su condena fue proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia, que revocó la absolución que había conseguido en primera instancia.

En su cuenta de X, Petro aseguró que siendo congresista reveló las irregularidades que rodeaban al hermano del expresidente Uribe.

Yo denuncié, por primera vez ante el país, a los ‘12 apóstoles’ como precursores de las Convivir que crearon el paramilitarismo, el primer grupo narcoterrorista del mundo, aliado al poder político de Colombia. Lo hice en el año 2007 en mi debate parlamentario en el senado sobre el paramilitarismo en Antioquia. Allí demostré la complicidad y dirigencia de Santiago Uribe Vélez de estos grupos de limpieza social en el departamento”, precisó.

El presidente Petro señaló que
El presidente Petro señaló que este fallo contra Santiago Uribe Vélez es una confirmación de sus denuncias sobre la vinculación de la familia Uribe con grupos paramilitares - crédito @petrogustavo/X

Andrés Felipe Arias reveló la

Las producciones más populares de

Daniel Arenas regresa por todo

Defensa de Santiago Uribe rechazó

Estos son los podcast mas
Reportan el secuestro de un

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

