Cómo elegir canciones para diciembre y Año Nuevo en Colombia: más de 31 clásicos navideños presentes en las fiestas del país

Canciones como 'Adonay' de Rodolfo Aicardi y 'La locura de hoy' de Iván y sus Bam Band son infaltables en la Navidad colombiana - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Freepik

La Navidad y el Año Nuevo en Colombia se celebran con una exuberancia particular que se refleja en la mesa, los regalos y, sobre todo, en la música. Cada diciembre, los hogares del país se inundan de clásicos bailables, villancicos y canciones populares que, generación tras generación, han acompañado los momentos más esperados del año.

Ya sea durante la tradicional novena de aguinaldos, la cena de Nochebuena o la fiesta de fin de año, reunir una lista perfecta de canciones resulta fundamental para avivar el espíritu festivo. Infobae Colombia consultó las tendencias musicales en plataformas como Spotify y YouTube, las cuales resaltan una selección de temas infaltables que no solo evocan la nostalgia, sino que siguen conquistando los corazones desde la década de los cincuenta hasta la irrupción de sonidos más modernos y urbanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los himnos navideños más representativos figura ‘Adonay’, grabada por Rodolfo Aicardi, una historia de amores imposibles compuesta por Julio Erazo. La protagonista real inspiró una melodía inmortalizada por la nostalgia y el inconfundible ritmo tropical.

Otra pieza que no puede faltar en la celebración es ‘La locura de hoy’ de Iván y sus Bam Band. El grupo liderado por Iván Sánchez marcó una época en la música tropical de los años noventa, permaneciendo vigente en las discotecas y fiestas familiares del país.

‘Grito Vagabundo’, interpretada por el legendario Guillermo Buitrago, ha sido, por más de cinco décadas, una de las favoritas de diciembre. Las canciones de Buitrago, como ‘La Víspera de Año Nuevo’, continúan presentes como símbolo de las fiestas colombianas.

El repertorio también reconoce la contribución de músicos como Gustavo Quintero, conocido popularmente como el “Loko”, autor de ‘Ese muerto no lo cargo yo’. La carrera de Quintero está profundamente ligada a las celebraciones decembrinas, su legado continúa prendiendo los ánimos en todas partes.

En el universo de homenajes, Los Cumbia Stars mantienen viva la memoria de Rodolfo Aicardi con ‘Homenaje a Rodolfo’, que agrupa temas como ‘Cariñito’ y ‘Fiesta en mi Pueblo’, esenciales para la rumba.

El vallenato también aporta a estas celebraciones con piezas como ‘Navidad’, grabada por el Binomio de Oro en 1982, composición de Rosendo Romero. En el mismo sentido, ‘Los Sabanales’ de Corraleros de Majagual resuena con la voz de Calixto Ochoa, inspirando a bailar a toda Colombia durante más de medio siglo.

La cumbia resurge cada año con canciones como ‘Loquito por ti’ de Armando Hernández, mientras que la salsa se hace presente con ‘Navidad’ de Guayacán y ‘Cantares de Navidad’ de Billo’s Caracas Boys, reconocida por su tono nostálgico e intenso.

En la lista de infaltables figuran varios medleys y agrupaciones que interpretan colecciones de éxitos, como el ‘Medley Navideño’ de Gran Combo de Puerto Rico o ‘Pal Bailador’ de Los 50 de Joselito, quienes han sido llamados los “reyes del reencauche” desde hace más de dos décadas.

La música también abre espacio para la melancolía y las emociones, como en “El hijo ausente” de Pastor López, una canción que ha acompañado a quienes están lejos durante la Nochebuena.

La reconocida dupla Richie Ray & Bobby Cruz sumó su sello a la época con ‘Bella es la Navidad’, incluida en el álbum ‘Felices Pascuas’ y convertida en himno de celebración en Cali y diversas regiones.

La inolvidable ‘Farolito’, compuesta por Kike Santander e interpretada por Gloria Estefan, suma energía y frescura a las noches decembrinas, tomando elementos de la parranda y el aguinaldo.

Para quienes preparan su lista para las fiestas, estos son 31 de los temas clásicos y populares recomendados por Infobae Colombia para disfrutar en familia y entre amigos durante la Navidad y el Año Nuevo:

Adonay – Rodolfo Aicardi La locura de hoy – Iván y sus Bam Band Traicionera – Pastor López Espiga de amapola – Nelson Henríquez Solo un cigarro – Oscar Hidalgo Grito Vagabundo – Guillermo Buitrago Pascua de Navidad – Nelson y sus estrellas Ese muerto no lo cargo yo – Gustavo Quintero Homenaje a Rodolfo – Los Cumbia Stars Navidad – Binomio de Oro Los Sabanales – Corraleros de Majagual Loquito por ti – Armando Hernández Navidad – Guayacán Cantares de Navidad – Billo’s Caracas Boys Pal Bailador – Los 50 de Joselito Medley Navideño – Gran Combo de Puerto Rico Parranda en Navidad – Tania Melancolía – Willy García El hijo Ausente – Pastor López Bella es la Navidad – Richie Ray & Bobby Cruz Dónde están los juguetes – Raquel Castaño La Víspera de Año Nuevo – Guillermo Buitrago Farolito – Gloria Estefan María Teresa – Los 50 de Joselito El Pájaro Amarillo – Los 50 de Joselito Dame tu Mujer José – Los 50 de Joselito El Bailador – Los 50 de Joselito El Ron De Vinola – Los 50 de Joselito Arbolito de Navidad – Los 50 de Joselito La Piña Madura – Los 50 de Joselito Fiestas En Mi Pueblo – Los Hispanos y Rodolfo Aicardi

Esta selección, basada en las tendencias de Spotify y YouTube garantiza un ambiente festivo, evocando recuerdos y melodías que marcaron la historia navideña del país, reflejando la diversidad y riqueza musical de las celebraciones colombianas.