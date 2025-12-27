Carrera administrativa tendrá cupo garantizado para aspirantes con discapacidad: Gobierno expidió un decreto

La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá adaptar los procesos de selección para facilitar la participación de aspirantes con discapacidad en el sector admnistrativo - crédito Joel González/Presidencia

El Gobierno nacional expidió el decreto 1401 del 22 de diciembre de 2025, que establece la reserva del 7% de las plazas en los concursos de la carrera administrativa para personas con discapacidad, tras un llamado de atenció que realizó la Procuraduría General de la Nación.

La nueva reglamentación, firmada por el presidente Gustavo Petro, permitirá la inclusión laboral y promoverá la participación de esta población en el sector público, según informó la Procuraduría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el Ministerio Público, la norma garantiza que las personas con discapacidad puedan participar en los concursos de ingreso y ascenso en el sistema general de la carrera administrativa.

El decreto instruye a la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) a adaptar los procedimientos para permitir la inscripción y participación de los aspirantes beneficiarios de la reserva, así como a implementar una metodología que asegure la validez y equidad de las pruebas aplicadas en los procesos de selección.

Presidencia firmó el decreto que amplía la reserva de plazas en favor de personas con discapacidad para la carrera administrativa - crédito @Joel González/X

Según el comunicado de la Procuraduría, “las personas con discapacidad estarán exentas del pago de los derechos de participación en los procesos de selección y concurso de la carrera administrativa; el valor será asumido por cada entidad pública que haga parte del respectivo proceso”.

La reserva del 7% de las plazas se aplicará tanto para el ingreso como para el ascenso, abriendo mayores oportunidades de acceso laboral en el sector público.

La Procuraduría recalcó que la expedición del decreto responde a la solicitud de urgencia que realizó la entidad al Ejecutivo, con el objetivo de garantizar los derechos de la población con discapacidad y promover su participación activa en la administración pública.

La Cnsc, a su vez, deberá ajustar sus sistemas y convocatorias para cumplir con la nueva reglamentación, lo que implicará la adopción de medidas para asegurar la equidad en las pruebas y la accesibilidad en todo el proceso de selección.

El decreto también contempla mecanismos de exención de pago para los concursantes con discapacidad, con el fin de eliminar barreras económicas de acceso a las plazas reservadas.

El certificado de discapacidad solo será exigido al postularse a vacantes reservadas, no para el registro inicial en el sistema Simo - crédito Cnsc

Según la Procuraduría, la medida busca fortalecer la inclusión laboral y avanzar hacia una administración pública más equitativa y representativa, en línea con la política de derechos humanos y de igualdad de oportunidades.

La Cnsc abrió convocatoria con 1.419 vacantes en ocho departamentos

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) abrió una nueva convocatoria para proveer 1.419 vacantes en 22 entidades de ocho departamentos del país, bajo el proceso de selección Territorial 12.

Esta iniciativa ofrece oportunidades laborales en entidades públicas de Atlántico, Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, Bolívar, Meta y Norte de Santander, con un enfoque especial en la inclusión de personas con discapacidad.

La Oferta Pública de Empleos de Carrera (Opec), que contiene el listado de vacantes y empleos habilitados para el proceso, puede consultarse en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo).

Los interesados deben revisar de manera detallada la Opec y los documentos técnicos publicados en la página web oficial de la Cnsc, ya que estos documentos regulan todos los aspectos y etapas del concurso.

En cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, Territorial 12 se convierte en el primer proceso a nivel territorial en reservar el 7% de las plazas para personas con discapacidad.

El concurso de méritos Territorial 12 ofrece 1.419 vacantes en 22 entidades de Atlántico, Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, Bolívar, Meta y Norte de Santander - crédito Jose Luis González/Reuters

En esta edición, 89 vacantes están dirigidas a este grupo, de las cuales 9 corresponden a la modalidad de ascenso y 80 a la modalidad de ingreso.

El proceso de selección contempla varias fases, entre ellas verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas y conformación de la lista de elegibles.

Cada etapa tiene criterios de evaluación específicos según el nivel del cargo: asesor, profesional, técnico o asistencial. Para los empleos que exigen experiencia, la valoración incluye factores como experiencia profesional, experiencia relacionada, educación formal, educación informal y formación para el trabajo.