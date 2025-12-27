Colombia

Cae en Huila un hombre que difundía pornografía infantil a través de redes sociales: cometía los delitos desde 2022

El señalado fue capturado y enviado a prisión tras ser señalado como responsable de distribuir videos de abusos sexuales contra menores desde su vivienda en Gigante


Judicializan a hombre en Huila
Judicializan a hombre en Huila por difundir pornografía infantil: operaba desde su vivienda en Gigante - crédito Fiscalía

Un hombre fue capturado y enviado a prisión en el departamento de Huila, tras una investigación que lo señala como responsable de difundir material de pornografía infantil a través de redes sociales.

El caso, que estuvo bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Cibernético de la Policía Nacional, involucra la transmisión de vejámenes sexuales cometidos contra niños y adolescentes por más de un año.

El procesado, identificado como Cristian Andrés Puentes Cárdenas, habría compartido videos en los que adultos sometían a menores de edad a abusos sexuales. Según las autoridades, el material audiovisual circulaba por una red social y las transmisiones, al parecer, se realizaban desde la vivienda del implicado, ubicada en el municipio de Gigante, Huila.

La investigación, liderada por la
La investigación, liderada por la Fiscalía y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, permitió identificar un patrón de comercialización del material ilícito durante más de un año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las investigaciones permitieron establecer que los hechos ocurrieron entre el 23 de agosto de 2022 y diciembre de 2023. El análisis del caso reveló que la difusión de los videos se realizaba a cambio de beneficios económicos, lo que evidenció un patrón sostenido en la circulación y comercialización del contenido ilícito.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía de la Seccional Huila le imputó el delito de pornografía infantil con menor de 18 años. Aunque Puentes Cárdenas no aceptó los cargos, el juez de control de garantías determinó que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Este caso evidencia el papel fundamental de la cooperación entre la Fiscalía y el Centro Cibernético de la Policía Nacional para identificar y frenar la distribución de material de abuso infantil en el entorno digital.

La Fiscalía y la
La Fiscalía y la Policía Nacional descubrieron que el implicado compartía videos de vejámenes sexuales contra niños y adolescentes en redes sociales, obteniendo beneficios económicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A prisión dos administradores de hotel en Yopal por explotación sexual de una menor venezolana

Dos administradores de un hotel en Yopal, Casanare, fueron enviados a prisión tras ser señalados como responsables de utilizar el establecimiento para la explotación sexual de menores de edad. El caso, investigado por la Fiscalía, involucra a una adolescente venezolana de 14 años que llegó sola a la ciudad y fue acogida por los encargados del hotel, identificados como Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez.

Según la investigación, los administradores habrían aprovechado la vulnerabilidad de la menor, quien fue inducida a ofrecer servicios sexuales en un parque de Yopal a hombres adultos. El dinero obtenido por estos servicios, de acuerdo con la Fiscalía, era destinado a cubrir su hospedaje y manutención dentro del hotel. Las pesquisas también revelaron que Chaparro Flórez habría abusado sexualmente de la adolescente en al menos una ocasión.

Dos administradores de hotel en
Dos administradores de hotel en Yopal fueron enviados a prisión, señalados de explotar sexualmente a una menor venezolana en situación vulnerable - crédito Fiscalía

Las pruebas recabadas permitieron imputar a ambos los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores. Además, a Chaparro Flórez se le suma el cargo de presunto acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La decisión de un juez de control de garantías fue ordenar la reclusión de los dos señalados en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Durante las audiencias, una fiscal de la Seccional Norte de Santander presentó los elementos materiales probatorios ante el juez de control de garantías, quien determinó que existían los requisitos legales para ordenar la reclusión de ambos en un centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las entidades encargadas de la protección de la infancia recordaron que la explotación sexual infantil es un delito grave, sancionado con severidad en Colombia, y que las víctimas deben recibir asistencia integral. La Fiscalía y la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para alertar a las autoridades ante cualquier señal de abuso o explotación sexual, con el fin de evitar que estos hechos se repitan y garantizar la protección de los menores en todo el territorio nacional.

